 Минздрав призывает регионы усилить меры по вакцинации от кори

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения принимает меры для повышения уровня иммунизации и проведения прививки детям, которые в свое время пропустили плановую вакцинацию, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации. Минздрав рекомендует проводить вакцинацию во временных офисах прививок в организованных детских коллективах - детских садах и школах, чтобы остановить распространение заболевания", - говорится в сообщении.

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В МЗ отмечают, что в апреле решением Оперативного штаба возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет. Согласно расчетам, сейчас в Украине 760 тысяч детей, которые вовремя не получили первую или вторую дозу КПК, и все они должны как можно быстрее наверстать пропущенные прививки.

"Обращаем внимание родителей, если вашему ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение для скорейшего получения бесплатного прививки", - подчеркивают в Минздраве.

Вакцина против кори есть во всех регионах.

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Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 года корью заболели 1610 человек (642 взрослых и 968 детей).

С начала года корью заболели 16819 человек - 6850 взрослых и 9969 детей. За это время от осложнений кори умерло девять человек: шесть детей и трое взрослых. Больше всего людей заболели корью в Закарпатской (всего 2262 человека: 433 взрослых и 1829 детей), Ивано-Франковской (всего 2232 человека: 665 взрослых и 1567 детей), Львовской (всего 2122 человека: 677 взрослых и 1445 детей), Одесской (всего 1643 человека: 813 взрослых и 830 детей) и Черновицкой (всего 1113 человек: 370 взрослых и 743 ребенка) областях.