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 Политика Украины
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Все про:граница (3017) контроль (147) Молдова (926)

 На двух КПП на границе с Молдовой введут совместный таможенно-пограничный контроль

Совместный таможенно-пограничный контроль на центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской границы будет введен на КПП "Новые Гояны - Платонове" и "Новосавицкая - Кучурганы".

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Таможенно-пограничный контроль на КПП "Новые Гояны - Платонове" и "Новосавицкая - Кучурганы" будет осуществляться на территории Украины по принципу "одна остановка – одно окошко". Таким образом, будет упрощена процедура пересечения молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в правительстве Молдовы выразили надежду, что совместный контроль на границе позволит более эффективно бороться с трансграничной преступностью и контрабандой.

Издание напоминает, что соглашение о введении совместного контроля на центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской границы было подписано в октябре 2017 года.

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В настоящее время на границе между Молдовой и Украиной работают шесть совместных КПП: "Первомайск - Кучурганы", "Паланка - Маяки - Удобное", "Бричаны - Россошаны", "Крива - Мамалига", "Ларга - Кельменцы" и "Джурджулешты - Рени". Всего на границе между двумя странами работают 67 КПП, 25 из которых расположены на приднестровском участке.

Источник: https://censor.net.ua/n3067785
 
 
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Якщо є спільні з Молдовою пости, то як приїжджають до Придністров'я російські військові?
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русне можно. онижыдети и торговые партнеры лолиты. опять же мыролюбство и безальтернативность имеет значение.
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Как, как. Самолетом в Кишинев. Там всё сложно, формально они находятся в "миротворческой миссии" и не пускать Молдова их не может, это будет как если мы начнем нарушать Минские соглашения. Т.е. вроде как и правильно, но незаконно - свои собственные подписи под договорами надо соблюдать, даже если это нам не нравится. Мы же не кацапы какие-то в конце концов, чтобы так поступать, а цивилизованные люди. Вот и молдаванам приходится третий десяток лет тянуть груз поспешно подписанных соглашений. Кацапы умеют подписывать договора, приставив нож к горлу, это у них всегда получалось. Отработанная веками технология.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа двух КПП на границе с Молдовой введут совместный таможенно-пограничный контроль
 
 
 
 
 
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