 На двух КПП на границе с Молдовой введут совместный таможенно-пограничный контроль

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Таможенно-пограничный контроль на КПП "Новые Гояны - Платонове" и "Новосавицкая - Кучурганы" будет осуществляться на территории Украины по принципу "одна остановка – одно окошко". Таким образом, будет упрощена процедура пересечения молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в правительстве Молдовы выразили надежду, что совместный контроль на границе позволит более эффективно бороться с трансграничной преступностью и контрабандой.
Издание напоминает, что соглашение о введении совместного контроля на центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской границы было подписано в октябре 2017 года.
В настоящее время на границе между Молдовой и Украиной работают шесть совместных КПП: "Первомайск - Кучурганы", "Паланка - Маяки - Удобное", "Бричаны - Россошаны", "Крива - Мамалига", "Ларга - Кельменцы" и "Джурджулешты - Рени". Всего на границе между двумя странами работают 67 КПП, 25 из которых расположены на приднестровском участке.