 Мы предложили прокурору Мюллеру создать совместную следственную группу в деле Манафорта, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Голсоу Америки, во время своего визита в США.

Луценко подчеркнул: "Мне очень жаль, что в последнее время даже солидные западние издания не польуются принципом сбалансированной информации и не пытаются узнать точку зрения стороны, про которую они пишут".

Он продолжил: "С моей стороны я могу заявить, что спекуляции вокруг так называемого замораживания дела Манафорта, которые звучали от американского ведущего издания (New York Times), а теперь и Британской службы (ВВС) также полностью не соответствуют действительности. Действительно, Генеральная прокуратура Украины производства, в которых фигурирует господин Манафорт. Мы провели ряд следственных действий и по меньшей мере четыре раза запросили международной правовой помощи от американских коллег, которую мы получили", - заявил Луценко.

По его словам, осенью прошлого года специальный прокурор ФБР Роберт Мюллер вытребовал именно информацию Генпрокуратуры во время своего расследования относительно подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

"Тем не менее, я, как генеральный прокурор, в феврале текущего года обратился через посольство США к спецпрокурору Мюллера с предложением полного содействия в этом деле до создания совместной группы расследования. Сейчас мы сделали все возможное, чтобы это дело и у нас и у наших американских коллег расследовалось согласно действующему законодательству, в том числе международных конвенций", - отметил генпрокурор.

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Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела в отношении Пола Манафорта.

Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.