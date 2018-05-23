 На встрече с Путиным 24 мая Макрон затронет темы Ирана, Украины и Сирии

В программе двухдневного посещения, которое совпадает по времени с экономическим форумом в Санкт-Петербурге, важное место занимают деловые отношения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, сохранение ядерной сделки с Ираном, а также постоянные поставки газа из России в Европу.

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"Я считаю, что мы никогда не должны проявлять слабость с Путиным, - сказал Макрон в интервью каналу Fox News в апреле. - Если вы слабы - он использует это".

Некоторые эксперты высказывают сомнение, что Макрону удастся достичь значительного прогресса во время визита в Россию. Некоторые из них говорят, что увеличивающаяся пропасть между Европой и Вашингтоном ослабит его позицию на переговорах с Путиным, на которых также будет затронута тема Украины и Сирии.

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Напомним, во время встречи с Путиным 18 мая Ангела Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ и пообещала спросить Порошенко об аресте Вышинского.