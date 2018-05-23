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Все про:переговоры (3453) Путин (23842) Макрон (185)

 На встрече с Путиным 24 мая Макрон затронет темы Ирана, Украины и Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 24 мая, отправится в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным.

В программе двухдневного посещения, которое совпадает по времени с экономическим форумом в Санкт-Петербурге, важное место занимают деловые отношения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, сохранение ядерной сделки с Ираном, а также постоянные поставки газа из России в Европу.

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"Я считаю, что мы никогда не должны проявлять слабость с Путиным, - сказал Макрон в интервью каналу Fox News в апреле. - Если вы слабы - он использует это".

Некоторые эксперты высказывают сомнение, что Макрону удастся достичь значительного прогресса во время визита в Россию. Некоторые из них говорят, что увеличивающаяся пропасть между Европой и Вашингтоном ослабит его позицию на переговорах с Путиным, на которых также будет затронута тема Украины и Сирии.

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Напомним, во время встречи с Путиным 18 мая Ангела Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ и пообещала спросить Порошенко об аресте Вышинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3067783
 
 
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Просто ізгой. А наш то! д'Артаньян. 400 штук, за поручкатися з Трампом відслюнявив. Правильно. Треба Америці допомагати.
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чего с ним переговариваться?Пригласить в гости и пристрелить,свернуть на последователей Ли Харви Освальда
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Чему удивляться, если кацапы ракеты из навоза лепят😀😀😀
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вова путин кгбист почти мусор,так что правильно все назвали
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да он до пенсии затрагивать будет без проблем, ему-то что
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А про Францию не спросит ?!
зы... судя по количеству комментов в "новостях"- в Украине появляются новые интересы
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А потом вата сми скажет что Макрон посетил эконом форум.
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_В Европе сейчас у руля сплошь (за редким исключением вроде Дали) ничтожества и слизняки. Жалкие, слабые личности, рохли. Маньяку путлеру не соперники. Не говоря уже о том, что кое-кто вообще союзники.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа встрече с Путиным 24 мая Макрон затронет темы Ирана, Украины и Сирии
 
 
 
 
 
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