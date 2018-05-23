 Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Стороны подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Речь шла также о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.
Президент Украины поблагодарил Президента Турции за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар".