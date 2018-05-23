 Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Стороны подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Речь шла также о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Президент Украины поблагодарил Президента Турции за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар".

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