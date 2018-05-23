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 Политика Украины
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Все про:Крым (20094) Порошенко (14826) Эрдоган (380) крымские татары (1822)

 Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Стороны подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Речь шла также о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Президент Украины поблагодарил Президента Турции за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар".

Также смотрите: Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко после встречи с Эрдоганом и Чавушоглу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3067782
 
 
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Да никуда не денется. В суде расскажет - кому, когда, сколько втюхивал из карманов украинцев.
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Это если ему повезёт дожить до суда ,лично мне его признания не нужны,мне с ним и так ВСЁ ясно ... Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар - Цензор.НЕТ 3601
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Это будет не раньше, чем через 5 лет и сколько-то там месяцев.
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Нет он ему приказал закрыть для хуйловских войск)))Все таки авторитетный ,весьмирснами.
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Ты уже прямо по кремлевским методичкам шпаришь и не стесняешься.
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Да пишу из ольгино.Ну а как ты догадался?Молодцы ребята.Аж гордость за минстець берет.Респект рубьята.
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О, коллега! А у нас тут в Пентагоне тоже департамент троллей-"огентов крымля" организовали.
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Кочмар,ужась.Ну зачем же вы обложили новую демократию от сои.Ну дайте еще лет 20 сое,и сразу заживете Порошенко подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України і захист прав кримських татар - Цензор.НЕТ 5144.Но то будет когда то потом Порошенко подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України і захист прав кримських татар - Цензор.НЕТ 5144
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Вы лучше скажите,зачем ВВС к себе перетянули негодяи
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ВВС купил Курченко по заданию Саакашвили. Инфа - чоткая, ЦРУ передало.
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один из этих лидеров так точно аутсайдер, хоть и очень старательно делает вид, что это не он
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А в трубке по-турецки кто-то говорил - Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии...
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Интересно, а там была функция как у одного мобильного оператора, за некую сумму мгновенно соедениться с оператаром.
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Не помню , а он волонтёров благодарил за поддержку в 14-м году ?
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За что? За то, что под ногами крутились и только мешали Ахиллесу Алексеевичу?
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В 14 году? Дак квадрокоптеры, тепловизоры и прочее, прочее до сих пор волонтеры поставляют.
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А может Порох с пранкером разговаривал, уже были до этого прецеденты. Порошенко подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України і захист прав кримських татар - Цензор.НЕТ 9693
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар
 
 
 
 
 
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