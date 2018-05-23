 ВККСУ признала соответствующими занимаемой должности еще 43 судьи. СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 22 мая проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 42 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. 29 из них успешно прошли испытания.
Также в пресс-службе ВККСУ сообщают, что 23 мая 2018 года на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 32 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Трое из них собеседование не прошли - Андрей Живоглядов из Новомосковского райсуда Днепропетровской области, Руслан Иваницкий из Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, Тамара Новикова (Новикова-Кириченко) из Черкасского окружного админсуда.
Только им никто не доверяет .
И почему бы это ?
Наверное , нужна новая 189 реформа .
А что если им , судьям , с целью повышения доверия у населения , обязать носить шапочки с ушками , как у зайчиков ?
Может , эта реформа поможет ?