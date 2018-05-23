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 Политика Украины
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 ВККСУ признала соответствующими занимаемой должности еще 43 судьи. СПИСОК

Коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) провели заседания 22 и 23 мая, по итогам которых 43 судьи признаны соответствующими занимаемой должности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 22 мая проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 42 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. 29 из них успешно прошли испытания.

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Также в пресс-службе ВККСУ сообщают, что 23 мая 2018 года на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 32 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Трое из них собеседование не прошли - Андрей Живоглядов из Новомосковского райсуда Днепропетровской области, Руслан Иваницкий из Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, Тамара Новикова (Новикова-Кириченко) из Черкасского окружного админсуда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067781
 
 
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Наичестнейшие люди , вроде нашего презика .
Только им никто не доверяет .
И почему бы это ?
Наверное , нужна новая 189 реформа .
А что если им , судьям , с целью повышения доверия у населения , обязать носить шапочки с ушками , как у зайчиков ?
Может , эта реформа поможет ?
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)))вот уж действительно "а судьи - кто?". Гребаные лицемеры, а нас в стране власть принадлежит народу согласно Конституции в которой при этом вообще никак не описано то, что представляет собой народ и почему так. Передать власть тому, кто не имеет определения и из-за этого эту власть реализовать не может - это просто создание условий для узурпации власти тем, кто должен гарантировать исполнение законов. Все вы подельники в одном общем преступном деле, судьи которые в этом участвуют тоже.
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