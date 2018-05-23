 В поселке на Луганщине обстреляли миссию ОБСЕ, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Громадське ТV.
ОБСЕ в то же время не установило направление, с которого велся обстрел.
"За последние две-три недели ситуация на фронте развивалась в негативном направлении. Мы зафиксировали нарушения режима прекращения огня. За последние сутки мы зарегистрировали 1100 нарушений, более 620 взрывов", - сказал Хуг.
Он также отметил, что ОБСЕ зафиксировала несколько локаций, где размещена военная техника, которая уже давно должна быть отведена. В частности, речь идет о районе Веселой Горы на Луганщине, которая находится на оккупированных территориях.
Их он перечислил на своей странице в Фейсбук.
«Города можно брать по-разному. Можно сравнять с землей ракетно-артиллерийскими ударами, как сделала это Россия с Грозным. Можно бить в лоб, не считаясь с потерями и массово двухсотя плохо подготовленную пехоту, как та же Россия поступила в Дебальцево.
Но есть еще способ. Он сложный, требующий терпения и военного мастерства, а потому россиянцами не используемый...
Сопротивляется ведь не город, а находящийся в нем противник. Потому противнику нужно сделать пребывание в городе сперва максимально дискомфортным, затем стратегически неоправданным и в конце смертельно опасным.
1. Аккуратно подойти к городу как можно ближе и закрепиться.
2.Последовательно взять под огневой контроль а затем и перекрыть коммуникации до состояния "Да ну нах, атаман, не поеду я в эту Горловку, меня же укры по дороге минометами расхерачат!"
3. При попытке ввести в город механизированную колонну "притормозить" танки какими-то "Джавелинами" а после остановки причесать остальных Смерчами. Процедуру проводить регулярно два-три раза, пока противнику не надоест окончательно.
4. Получив разведданные о том, что в городе осталось мало сил, продвинуться по окраинам с трех сторон.
5. С недельку подержать "защитников" не получающих подкрепления в режиме "никто кроме нас" и "здесь был Микола, 3 полк СпН..."
6. Выбрав подходящую ночь запустить в город спецназ и штурмовые группы, которые пока гражданское население отдыхает, аккуратно зачистят заранее выявленные опорники.
7. Поставить свой мощный опорник на главной линии снабжения, после чего войти в город торжественным маршем, по дороге принимая хлеб-соль и поцелуи самых красивых девушек в вышиванках, и в торжественной обстановке водрузить над горадминистрацией государственный флаг Украины.
Тут, конечно, нужно было бы публично вздернуть пяток самых оголтелых и оставить их сушиться на месяцок. Но увы, мы же страна европейская...
Самое эффективное оружие - енто живые щиты против рос танков,как в 2014 году
устраивали горловские жители проти укр танков.
И пабедили без градов укр армию.
Данецкие бабы с детьми победили укр армию!!!
А что заставит местных горловских жителей устроить живые щиты против рос танков??
2 пенсии данецким пенсианерам и полные холодильники гуманитарных макаронов ахметова???
неа,
пустые халадильники, холод, голод, отсутсвие газа-электрики.
А сейчас горловские жители всем доольны -
холодильники ломятся от еды. кошельки лопаютсят от 2 пенсий.
и все енто обеспечивает кто???
так правиьно -
укр гекамандующий,
туки, ырыгеращенки, минстеци
и прочая рвань.
можно победить врага.
каждый день отвозя ему в холодильних гуманитарную укр калбасу
и наполняя ихние кошельки укр пенсией ??
да енти горловские жители смеются над тупыми кивскими хохлами!!!!!