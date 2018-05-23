 В поселке на Луганщине обстреляли миссию ОБСЕ, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует Громадське ТV.

ОБСЕ в то же время не установило направление, с которого велся обстрел.

"За последние две-три недели ситуация на фронте развивалась в негативном направлении. Мы зафиксировали нарушения режима прекращения огня. За последние сутки мы зарегистрировали 1100 нарушений, более 620 взрывов", - сказал Хуг.

Он также отметил, что ОБСЕ зафиксировала несколько локаций, где размещена военная техника, которая уже давно должна быть отведена. В частности, речь идет о районе Веселой Горы на Луганщине, которая находится на оккупированных территориях.

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