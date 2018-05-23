 Российских журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, - Гитлянская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport24.ru.

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"У нас существует запрет для тех журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой. А все остальные, конечно, могут приехать. Существует перечень российских телеканалов, которые включены в санкционный список, опубликованный на сайте СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Не будут допущены лица, которые незаконно пересекли Крым, нарушив тем самым территориальную целостность Украины. Также въезд запрещен лицам, которые утверждали, что Крым является территорией России", - сказала представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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