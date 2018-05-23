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 Политика Украины, Спорт
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Все про:журналистика (2212) запрет (1244) Лига чемпионов (170) СБУ (12500) Гитлянская (132)

 Российских журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, - Гитлянская

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала, что не собирается ограничивать пребывание российским журналистам, которые въедут на территорию государства для работы на финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал". Ограничения коснутся тех журналистов и издания, которые были причастны к антиукраинской пропаганде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport24.ru.

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"У нас существует запрет для тех журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой. А все остальные, конечно, могут приехать. Существует перечень российских телеканалов, которые включены в санкционный список, опубликованный на сайте СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Не будут допущены лица, которые незаконно пересекли Крым, нарушив тем самым территориальную целостность Украины. Также въезд запрещен лицам, которые утверждали, что Крым является территорией России", - сказала представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067779
 
 
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Це точно. Порохобот та зрадофіл повинні з"ясовувати відносини при відсутності путєноїдів.
Наявність путєноїда повинна викликати реакцію поєднання і знищення недоістоти.
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Сегодня зашла на один из наших не оппозиционных сайтов ознакомиться с мнением по поводу осужденного в Беларуси украинца. /Специально на такой сайт, т.к. на оппозиционных за Украину - все и это давно известно/. Мнения - диаметральные, но никакой агрессии друг к другу. И тут появляются 2 кацапа. И - все) И понеслось: "Будешь у себя в расее говорить, как хочешь, а не здесь..." и т.п. Была приятно удивлена таким единством) А здесь, на Цензоре, в комментах часто насаждается мнение, что все у нас очень любят расеян. Это далеко не так.
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Да никакого деления нет. Есть те, кто за Украину с ее настоящей историей, с ее героями, и как можно дальше от России - это те кто за Порошенка.
И есть те кто за Украину, но с советско- мокшанской историей и героями и за «дружбу с браццким народом» - это все те кто против Порошенка.
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те, кто за Украину с ее настоящей историей, с ее героями, и как можно дальше от России - это те кто за Порошенка. (с)

Позволю себе с Вашего позволения с Вами не согласиться:более,чем тысячелетняя история Украины и ПОП-не одно и то же.
И тем более-первое ну никак не может зависеть от второго.
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Типичная ложь и подмена понятий.

Одно дело быть за Украину и за движение в Европу подальше от кацапов, и совершенно другое - поддерживать клептократов у власти.
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Так ставить вопрос в принципе неправильно, независимо от персоналий.
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А можно быть против Порошенко, но за Украину? Или например против Путина, но за Россию? А можно быть против Путина, за Порошенко, но против движения в Европу?
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нужно было пустить и все им объяснить на месте,прямо на стадионе,так что бы надолго запомнили
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да всех, кто против Украины выступает и требует москалям в орду русский язык подарить, чтобы те могли благодаря этому претендовать на Русь как на сугубо свое наследство, всех их отправить к их благодетелям в орду на которых работают. Давай, фариоша, на выход, следующим готовиться)
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А все помнят лающих свинособачих "журналистов"? Их же ещё и выгуливать нужно...
Российских журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 22
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Если бы в Украине были истинно проукраинские СМИ то вам бы не пришлось задавать этот риторический вопрос. В россии, например, самые дикие фейки о Украине и украинцах месяцами муслят в прайм тайм на российских СМИ.
А тут дичайшее поведение азиопского дикаря журналиста на дипломатическом приеме. Как он еще там не нагадил...
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А журналюг Интер и Ньс ван пустят? Тем тоже сплошная сепарня.
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К Путину пришла на приём китайская делегация с предложением снять фильм "Штурм Кремля",так как фильм "Штурм Белого Дома" есть, а вот" Штурм Кремля" ещё такого не было, Путин прочитал несколько страниц сценария и ужаснулся,всё точь в точь ,что ему предсказал провидиц с Алтая,он косо глянул на китайскую делегацию и вернул сценарий,и сказал что в Россия сейчас неспокойно и этого Штурма ему не надо.
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А не пора ли на кремлёвских журнашлюх и пропагандонов открывать уголовные дела за разжигание межнациональной розни между украинцами и русскими?
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проституток с интера тоже не пустят? Или они еще считаются украинскими?
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А все остальные, конечно, могут приехать.
Источник:https://censor.net.ua/n3067779

А что,на расее есть какие-то "остальные"?!
Если и были,то только были.
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Зрада стрибала від радості, що фани повертають білети і відмовляються їхати до Києва. Але:

«Несмотря на то, что некоторые поклонники Реала отказались от своих билетов на финал Лиги чемпионов, фанов Ливерпуля это не останавливает. Вся квота "красных" (16 626 билетов) была мгновенно раскуплена, а те болельщики, кому билеты не достались, скупают их всеми способами за бешенные деньги - сообщает AS.
Британский сайт Ticketbis зафиксировал продажи билетов третьей категории (номинальная цена 160 евро) за 1 350 евро, второй (320 евро) - за 17 000 евро, а VIP-категории (3 000) за 22 800 евро.
Испанский "близнец" Ticketbis - сайт StubHub - предоставил аналогичную информацию о продажах в Испании: билеты в фанатские сектора продавались от 500 до 800 евро, на "нейтральные" сектора - от 1 170 до 11 000 евро, а за VIP-билеты платили до 28 000 евро».
http://champions.football.ua/news/362621-bolelshhiki-reala-i-liverpulja-platjat-sumasshedshie-dengi-za-bilety-na-final-ligi-chempionov-v-kieve.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийских журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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