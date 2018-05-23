 Российских журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, - Гитлянская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport24.ru.
"У нас существует запрет для тех журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой. А все остальные, конечно, могут приехать. Существует перечень российских телеканалов, которые включены в санкционный список, опубликованный на сайте СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Не будут допущены лица, которые незаконно пересекли Крым, нарушив тем самым территориальную целостность Украины. Также въезд запрещен лицам, которые утверждали, что Крым является территорией России", - сказала представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Наявність путєноїда повинна викликати реакцію поєднання і знищення недоістоти.
И есть те кто за Украину, но с советско- мокшанской историей и героями и за «дружбу с браццким народом» - это все те кто против Порошенка.
Позволю себе с Вашего позволения с Вами не согласиться:более,чем тысячелетняя история Украины и ПОП-не одно и то же.
И тем более-первое ну никак не может зависеть от второго.
Одно дело быть за Украину и за движение в Европу подальше от кацапов, и совершенно другое - поддерживать клептократов у власти.
А тут дичайшее поведение азиопского дикаря журналиста на дипломатическом приеме. Как он еще там не нагадил...
Источник:https://censor.net.ua/n3067779
А что,на расее есть какие-то "остальные"?!
Если и были,то только были.
«Несмотря на то, что некоторые поклонники Реала отказались от своих билетов на финал Лиги чемпионов, фанов Ливерпуля это не останавливает. Вся квота "красных" (16 626 билетов) была мгновенно раскуплена, а те болельщики, кому билеты не достались, скупают их всеми способами за бешенные деньги - сообщает AS.
Британский сайт Ticketbis зафиксировал продажи билетов третьей категории (номинальная цена 160 евро) за 1 350 евро, второй (320 евро) - за 17 000 евро, а VIP-категории (3 000) за 22 800 евро.
Испанский "близнец" Ticketbis - сайт StubHub - предоставил аналогичную информацию о продажах в Испании: билеты в фанатские сектора продавались от 500 до 800 евро, на "нейтральные" сектора - от 1 170 до 11 000 евро, а за VIP-билеты платили до 28 000 евро».
http://champions.football.ua/news/362621-bolelshhiki-reala-i-liverpulja-platjat-sumasshedshie-dengi-za-bilety-na-final-ligi-chempionov-v-kieve.html