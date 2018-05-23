 Отказ некоторых морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко вызван личной позицией военнослужащих одного из батальонов, - ВМС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалык.

"23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием ПрезидентаУкраины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", - сказал Чалык.

Ранее появилась информация о том, что бойцы Феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета беретов. Таким образом они якобы хотели обратить внимание на проблемы в армии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее украинские военнослужащие морской пехоты из рук Президента Украины получили береты нового образца – цвета морской волны.