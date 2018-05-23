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Все про:ВМС (497) Порошенко (14826) символика (205)

 Отказ некоторых морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко вызван личной позицией военнослужащих одного из батальонов, - ВМС

Отказ изменить береты во время торжественной церемонии с участием Президента в Николаеве было личной позицией отдельных военнослужащих одного из батальонов морской пехоты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалык.

"23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием ПрезидентаУкраины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", - сказал Чалык.

Ранее появилась информация о том, что бойцы Феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета беретов. Таким образом они якобы хотели обратить внимание на проблемы в армии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее украинские военнослужащие морской пехоты из рук Президента Украины получили береты нового образца – цвета морской волны.

Источник: https://censor.net.ua/n3067777
 
 
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шо кацапчик, без жопной темы даже здесь не обошелся?
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удивительная вещь меняем цвет беретов что бы не как в раше ... понимаю но с другой стороны российский бизнесмен павел фукс перекупает долги киевского метрополитена на два лярда грв и спокойно себя чувствует в нашей стране это как
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это как балерина с одной стороны танцует Лебединое озеро, а с другой стороны гадит по утрам, как простые смертные.Селяви.
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А тебе, кобыла, хочется, чтобы все оставалось как в Раше? ХРН тебе в ж...пу, чтоы глова не шаталась.
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А нельзя было сделать колективное заявление? Решить вопрос...Нужно именно показуху устроить?
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показуха это вместо реформ в армии менять цвет берета
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сравни армию образца 2014-го года с армией образца 2018 и сбеги в ужасе отсель
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Проплаченные показухи видны за километр , только оади того , чтобы унизить Президента ! Идиёты 😀
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Твоего Президента унизить невозможно. Ниже просто некуда. Разве, что отпиз*ить и утопить в говне, суку такую.
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Порох ПДРС и тут спору нет. Но то, что прокацапские суки в морпехоте не сменили береты - это вздор. А потому надо поступить следующим образом: сволочей задержать, отпи*дить, чисто по-кацапски "опустить" и выслать нах в Кацапник
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Вонючего хряка все больше тыкают рылом в его испражнения. Это радует.
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Гайдукевич уже написал, что будут приняты меры относительно этих клоунов. Можно и расформировать батальон, как в 2014 году расформировали 51 омбр за трусость и невыполнение приказа.
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Есть одна интересная историческая притча о Древнем Риме..
Однажды,после победного боя легат(командир легиона)обьявил благодарность за храбрость в бою одному молодому легионеру.
Тот приняв благодарность восклинул-Служу Цезарю,на что легат ответил ему;-Цезари приходят и уходят,а ты служишь Риму!!
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51 омбр не струсили. Струсил твой хряк и просто пдрс. Вот и отыгрались на тех, кто ниже.
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так они присягу берету давали.или УКРАИНСКОМУ НАРОДУ?
такие могут предать в любую минуту.
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Может знамена СССР-овские тоже вернем?
Не выеб...ся, а служить надо. Тем более берет менять не по прихоти какой-то, а чтобы от кацапов отличаться. Сколько там в корпусе Морской пехоты у нас, 8-10 000 наберется? А выделываться сотня начала? Не густо.
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Морпехи служат Украине,а не президенту,и если есть приказ должны его выполнять.А берет черного цвета пусть хранят как реликвию,никто не запрещает.А вот этот марш типа,все плохо,не хотим одевать...блин,как пидарасня на показе моды.Может и бз без каски пойдут,а чего,в войну моряки тельник на все полоски,ленты в зубы и вперед,традиции...традиции нужно чтить,а соблюдать нужно устав.Так они и устав захотят под себя переписать.Извините,если кого обидел или задел.
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имхо.не хотят менять...гнать таких нахрен!
на гражданке пусть любой носят!армия это не детский сад. Відмова деяких морпіхів змінити берети на церемонії з Порошенком викликана особистою позицією військовослужбовців одного з батальйонів, - ВМС - Цензор.НЕТ 7801
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтказ некоторых морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко вызван личной позицией военнослужащих одного из батальонов, - ВМС
 
 
 
 
 
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