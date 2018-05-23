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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1117) Порошенко (14826) США (13743) Трамп (1815)

 Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила о том, что все усилия по контактам с администрацией президента США шли исключительно "дипломатическим путем".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "О "стандартах ВВС". На днях на одном дипломатическом приеме ко мне подошла барышня, сказала что она представляет киевский офис ВВС и спросила, я еще "занимаюсь обменами пленных?"

Удивилась такой "осведомленности" этой дамы (она, кстати, сказала, что занимает там руководящие должности) , и подтвердила, что как представитель в гуманитарной группе много времени посвящаю освобождению заложников. Она задала следующий вопрос: "так а когда там следующий обмен?".

"Мы вас проинформируем, когда будут новости" - ответила я, но "уровень" вопросов меня откровенно удивил.

А сегодняшний фейк о первой встрече президентов Украины и США просто возмутил. В июне 2017 состоялась продуктивная и полноценная встреча, во время которой стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вопросы экономики, двусторонних отношений, Донбасса, безопасности, заложников (хотя эта тема более подробно обсуждалась на встрече с вице-президентом Пенсом). И первый телефонный разговор президентов, который состоялсяь сразу после инаугурации Трампа, и первая встреча в прошлом июне, и последующие встречи организовывались исключительно через дипломатические пути и контакты, благодаря большой работе нашего посольства в США, профессионализма Валерия Чалого, нашего ключевого лоббиста США, настойчивости нашего министра иностранных дел Павел Климкин и внешнеполитического советника президента К. Елисеева.

Визит президента Порошенко в Вашингтон в прошлом июне был очень удачным, и один из результатов визиту- это Javelin, которые уже в Украине. Тогда и о них говорили и в Белом Доме, и в Пентагоне. Возможно достаточно запускать грязные фейки и унижать двусторонние отношения Украины и США. И очень хочется настоящих стандартов в медиа".

Напомним, издание ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщило, что адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

Администрация Президента Украины назвала это "откровенной ложью, клеветой и фейк", а также заявила, что через суд потребует опровержения.

Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно дипломатическим путем, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067775
 
 
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не можна такі картинки на ніч викладати, бо не прийде її величність Ерекція. )
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Ира , НЕ СУЕТИСЬ , НЕ ВОЛНУЙСЯ . Я думаю , что весь НАРОД Украины ВЕРИТ ТЕБЕ .
Как в 2013г. ВСЕ верили Яценюку , что газ для народа должен быть в 2 раза дешевле .....
Как в 2014 г. ВСЕ поверили , что АТО будет УСПЕШНО закончено в течении 2-х недель ..
Все верят , что пленки Онищенко это фейк и 144 реформы УСПЕШНЫ ..........
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Цікаво, звідки їй відомо про "виключність дипломатичного шляху"? Чому така категоричність? Та й, зрештою, чому всі так заістерили..? Тут чимось смердить, і далеко не тільки шокоботами місцевого розливу. Запасаємось попкорном, продовження буде...
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с такой "элитой" не трудно предсказать что ждет Украину
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З Україною буде все добре! Але ця "еліта" про це не дізнається... Слава Україні!
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Зустріч рошена з Трампом була якоюсь занадто показовою та протокольною, про це писали ще тоді. Жодних перемовин там не могло бути, в такому форматі диванних зустрічей переговори не ведуться.
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пусть Петя Порошенкохоть замуж за Донни Трампа выходит,главное что бы не тратил на это бюджетные деньги
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Зібравши на краєчку диванів політиків та чиновників на 10-20-30 хвилин провести переговори неможливо - переговори готуються завчасно, узгоджуються позиції, питання, рішення, все це відбувається місяцами кропіткої дипломатичної роботи. По результату переговорів підписуються документи, інакше це просто фейк!
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Ніхто не повірить переможцю всіх бариг, що за тиждень звільнив УКраїну.
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Что то про панамские офшоры вспомнилось. Тоже суета была.
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Я думал только стецька по тревоге поднимают,а тут все силы бросили Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1623.Если это фейк,зачем оправдываться Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6500.Ответ один,правда.И побежали по ап еще искать,кто ж слил .Вояки херовы.Они испугались ВВС,они просто так не пишут,репутация в отличии от 5 анала присутствует и люди журналисты,а не обслуживающий персонал коррпорации рошен.
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Та ні...тут і югик луценко по-кумівськи "вписався"...Означає - то є все правда.
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Похоже влиятельные лидеры могут встречаться с Порошенко только за деньги или чтобы ему что-то впарить.
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Впарили Джавеліни, 500 лямів допомоги і кілька пакетів санкцій свинособакам. Мене такі зустрічі дуже влаштовують
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Уголь, локомотивы....хотя да, Вы правы, незаслуженно я великого Президента задел, при нем-то Украина расцвела, извините, не прав, погарячился.
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воин Азова не пожал руку Пети Порошенко,скоро и за рукопожате платить придется
https://www.youtube.com/watch?v=66qQHG4ngDo
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Оффшоры, Мальдивы, фабрика в Липецке - сколько клеветы! Нет слов!...
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Это хорошо,если он свинособакам винторогим ненавистный и им дали команду фас,значит всё правильно делает... Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 965
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это про ВВС? не, стецьки и раньше не большого ума были, но то, шо сейчас понабирали...
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Порошенко обосрался, значит всё правильно делает...
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Ну и как зовут эту "панянку" ?
Как она представилась ?
Должность ?
Звание ?
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ти шо постам ірки в фейсбуці не довіряєш?!
там все чотко/чесно! Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1773
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Ирина Геращенко хочет подвергнуть сомнению правдивость столпов журналистики? Одних из самых авторитетных и уважаемых СМИ? Может она хочет сказать, что темы, широко обсуждаемые на BBC, про отравления Скрипалей, Хим атаки в Сирии и влияние России на Выборы в США были тоже фейками?
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А то...ясний перець...Вона ж "говоряча голова" пєтькіна...Типу путькіної захарової...)))
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Передние зубы так и рвутся наружу.
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Встреча за 400 000 зелёных,для Пеца это пустяк,ведь пиар это великое дело.
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То есть, Ирка понимает и знает, что ВВС это не Раша Тудэй, а достаточно осведомленные СМИ и навряд ли будут гнать туфту!
Но все равно прёт в отказку...
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Олександр Динник є правою рукою младоолігарха Курченка і був ключовою особою в «організованому злочинному угрупуванні», яке начебто вело перемовини про організацію державного перевороту на «гроші Курченка». При цьому, метою та мотивом перемовин начебто з Михайлом Саакашвілі за версією СБУ є захист бізнесу Курченка в Україні. Який, як відомо зі скандальних «плівок Онищенка», спокійно веде бізнес з Порошенком продаючи 112 канал, крадучи в держави нафтопровід та торгуючи газом. Відчуваєте вже рівень сюрреалізму!?
Але це ще не всі абсурди сфабрикованої справи «грошей Курченка». Олександр Динник з 2014 року перебуває в розшуку, а зараз живе у Москві. Але дивним чином, вже бувши у розшуку стає засновником благодійного фонду в Україні, який спочатку безкоштовно будує житло для спецназу СБУ у 2015 році, а влітку 2017 року виграє тендер та починає будувати житло для працівників СБУ в Ужгороді. Цікаво, що все житло будується за власні гроші фонду. А головою конкурсної комісії у червні 2017 року, яка дає дозвіл фонду Курченка будувати житло для працівників СБУ є ніхто інший, як Гелетей. Брат начальника охорони Порошенка, який особисто реалізовував незаконне видворення Михайла Саакашвілі з України!
Ось як виходить. Член організованого злочинного угрупування, яке хоче скинути державну владу, якого генпрокурор Луценко та СБУ називають агентом ФСБ, який знаходиться у розшуку, спокійно будує безкоштовне житло для працівників СБУ на території військових частин та веде бізнес з Президентом України.
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Класно! наш девіз : "Кожному сбу -шнику - квартиру ...від москви")))
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"Дипломатическим путем" это если перевести на наш язык с языка АП - Анально-орально но исключительно безвозмездно ради страждущих!
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ВОна рвёца к власти, так что ещё и не такие вбросы будут. Ждите подобных статеек со ссылкой на "информированные источники в Киеве" Не плохо бы вообще соответствующим органам поитересоваца на какие такие деньги живёт партия Гробовщина. Уж не на ЗП ли ВОны???
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АП,зачем Вы перед свинособаками винторогими оправдываетесь?,просто посылаете их по известному адресу...
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Ну так оправдываются виноватые,это аксиома.Другие ложат на это
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Да уж, прет сегодня ЛОле,то морпехи гомном обольют,то на взятке адвокату Трампа хлопнут.ЛОЛИТА ФСЕ!!! Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6890
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Нє вона більш симпотна...поки що...Піпл схаває(думають вони))))
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Ну а что еще эта подстилка может сказать? Будет врать до последнего.
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неужели и правда исключительно "дипломатическим"? И во сколько дипломатов поместилось, чтобы незаметно занести?
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Ви не патріот...Там все в рябій базарній сумці неслось..Помістилось чудово)))
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ошибаетесь, в той сумке как раз и были дипломаты, а зачем нам такие как есть дипломаты еще, как не для этого
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Еу ...то вже занадто складно виходить...як "матрьошка" якась від Мегре..Та просто на рахунок скинули з оффшору якогось - і всі справи...)))
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та причем здесь механика всего этого мероприятия, мы ж ведь умозрительную ситуацию обсуждаем, на счет того, что механика успешно сработала никто и не спорит совсем)
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На жаль,не можу відповісти адекватно...бо не знаю перекладу українською словосполучення "умозрительная ситуация"Може підскажете,як правильно?)))
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Зачем так оправдываться если это фейк? Обычно просто игнорят и подают в суд, а тут все силы брошены
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Економлять тому що...Суди зараз дорогі...а тут просто : не впіймали - не злодій)))
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Посмотрел на эту дуру , и чего-то другая вспомнилась - агент Тереза , она же Галя Стецькив , она же Ана Герман , она же Анька Аблигация .
Один в один .
Помнится , она заявляла , что Овосч станет легендой и его биографию будут изучать в школе .
Стал , ни прибавить , ни отнять ...
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Неісповідні путі Господні...Ну,помилилась,запуталась геть..на стількох служити і в стількох партіях бути...А зараз і не при справах анька...Біда чорна))) Та ну її,на ніч згадувати)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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