 Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "О "стандартах ВВС". На днях на одном дипломатическом приеме ко мне подошла барышня, сказала что она представляет киевский офис ВВС и спросила, я еще "занимаюсь обменами пленных?"
Удивилась такой "осведомленности" этой дамы (она, кстати, сказала, что занимает там руководящие должности) , и подтвердила, что как представитель в гуманитарной группе много времени посвящаю освобождению заложников. Она задала следующий вопрос: "так а когда там следующий обмен?".
"Мы вас проинформируем, когда будут новости" - ответила я, но "уровень" вопросов меня откровенно удивил.
А сегодняшний фейк о первой встрече президентов Украины и США просто возмутил. В июне 2017 состоялась продуктивная и полноценная встреча, во время которой стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вопросы экономики, двусторонних отношений, Донбасса, безопасности, заложников (хотя эта тема более подробно обсуждалась на встрече с вице-президентом Пенсом). И первый телефонный разговор президентов, который состоялсяь сразу после инаугурации Трампа, и первая встреча в прошлом июне, и последующие встречи организовывались исключительно через дипломатические пути и контакты, благодаря большой работе нашего посольства в США, профессионализма Валерия Чалого, нашего ключевого лоббиста США, настойчивости нашего министра иностранных дел Павел Климкин и внешнеполитического советника президента К. Елисеева.
Визит президента Порошенко в Вашингтон в прошлом июне был очень удачным, и один из результатов визиту- это Javelin, которые уже в Украине. Тогда и о них говорили и в Белом Доме, и в Пентагоне. Возможно достаточно запускать грязные фейки и унижать двусторонние отношения Украины и США. И очень хочется настоящих стандартов в медиа".
Напомним, издание ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщило, что адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом.
Администрация Президента Украины назвала это "откровенной ложью, клеветой и фейк", а также заявила, что через суд потребует опровержения.
Как в 2013г. ВСЕ верили Яценюку , что газ для народа должен быть в 2 раза дешевле .....
Как в 2014 г. ВСЕ поверили , что АТО будет УСПЕШНО закончено в течении 2-х недель ..
Все верят , что пленки Онищенко это фейк и 144 реформы УСПЕШНЫ ..........
https://www.youtube.com/watch?v=66qQHG4ngDo
Как она представилась ?
Должность ?
Звание ?
там все чотко/чесно!
Но все равно прёт в отказку...
Але це ще не всі абсурди сфабрикованої справи «грошей Курченка». Олександр Динник з 2014 року перебуває в розшуку, а зараз живе у Москві. Але дивним чином, вже бувши у розшуку стає засновником благодійного фонду в Україні, який спочатку безкоштовно будує житло для спецназу СБУ у 2015 році, а влітку 2017 року виграє тендер та починає будувати житло для працівників СБУ в Ужгороді. Цікаво, що все житло будується за власні гроші фонду. А головою конкурсної комісії у червні 2017 року, яка дає дозвіл фонду Курченка будувати житло для працівників СБУ є ніхто інший, як Гелетей. Брат начальника охорони Порошенка, який особисто реалізовував незаконне видворення Михайла Саакашвілі з України!
Ось як виходить. Член організованого злочинного угрупування, яке хоче скинути державну владу, якого генпрокурор Луценко та СБУ називають агентом ФСБ, який знаходиться у розшуку, спокійно будує безкоштовне житло для працівників СБУ на території військових частин та веде бізнес з Президентом України.
Один в один .
Помнится , она заявляла , что Овосч станет легендой и его биографию будут изучать в школе .
Стал , ни прибавить , ни отнять ...