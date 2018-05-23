 Все контакты украинской власти с администрацией Трампа осуществлялись исключительно "дипломатическим путем", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "О "стандартах ВВС". На днях на одном дипломатическом приеме ко мне подошла барышня, сказала что она представляет киевский офис ВВС и спросила, я еще "занимаюсь обменами пленных?"

Удивилась такой "осведомленности" этой дамы (она, кстати, сказала, что занимает там руководящие должности) , и подтвердила, что как представитель в гуманитарной группе много времени посвящаю освобождению заложников. Она задала следующий вопрос: "так а когда там следующий обмен?".

"Мы вас проинформируем, когда будут новости" - ответила я, но "уровень" вопросов меня откровенно удивил.

А сегодняшний фейк о первой встрече президентов Украины и США просто возмутил. В июне 2017 состоялась продуктивная и полноценная встреча, во время которой стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вопросы экономики, двусторонних отношений, Донбасса, безопасности, заложников (хотя эта тема более подробно обсуждалась на встрече с вице-президентом Пенсом). И первый телефонный разговор президентов, который состоялсяь сразу после инаугурации Трампа, и первая встреча в прошлом июне, и последующие встречи организовывались исключительно через дипломатические пути и контакты, благодаря большой работе нашего посольства в США, профессионализма Валерия Чалого, нашего ключевого лоббиста США, настойчивости нашего министра иностранных дел Павел Климкин и внешнеполитического советника президента К. Елисеева.

Визит президента Порошенко в Вашингтон в прошлом июне был очень удачным, и один из результатов визиту- это Javelin, которые уже в Украине. Тогда и о них говорили и в Белом Доме, и в Пентагоне. Возможно достаточно запускать грязные фейки и унижать двусторонние отношения Украины и США. И очень хочется настоящих стандартов в медиа".

Напомним, издание ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщило, что адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

Администрация Президента Украины назвала это "откровенной ложью, клеветой и фейк", а также заявила, что через суд потребует опровержения.





