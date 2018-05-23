 МИД Украины будет отстаивать освобождение делегата Курултая Эгиза в Международном суде ООН, - Беца

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Гибридная депортация в действии. Выражаем протест в связи с похищением оккупантом делегата Курултая А.Эгиза. Поставим в Международном суде ООН", - заявила она.

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Напомним, 23 мая народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию о похищении оккупантами делегата Курултая Асана Эгиза в Симферопольском районе оккупированного Крыма. Позже он написал, что похищенный найден избитым.