EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия
  4208  76
Все про:Азовское море (130) задержание (4961) корабль (941) Клименко (301)

 Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко

Российские оккупанты 23 мая задержали два судна, идущие в украинские порты Азовского моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Клименко.

Он отметтил: "Российские корабли продолжают задержки судов, идущих из / в украинские порты Азовского моря.

LADY AY, IMO 8602957 (турецкий судовладелец) примерно в 12:00 задержан на 2 часа, хотя его маршрут был значительно удален от района стрельб там, где суда РФ ходят сотнями, но не помогло

VICTORIA IMO: 9365415 (Украинский судовладелец ) задержан примерно в 16:30 только по одной причине - направлялся в порт Бердянск".

Также читайте: Оккупанты арестовали капитана задержанного украинского судна Новицкого: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко 01
Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3067771
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
путін провокує Україну на збройну відповідь, розуміючи що в України немає жодної протикорабельної ракети, якою можна було б поцілити в російські кораблі! Нікчемна влада рошена нічого не може зробити!
 показать весь комментарий
 
зачем что то рошену делать?он уже нацарював и скоро поедет в Испанию на виллу,его детки же в Лондоне,а не Мариуполе
 показать весь комментарий
 
 
Поїде він на СІЗО, Гриценко вже пообіцяв що рошен сяде в тюрму разом з пашинським!
 показать весь комментарий
 
 
Не смішно, дивиться відео зустрічі Гриценка з виборцями у Львові з нагоди об'єднання Громадянської позиції Гриценка, Альтернативи Єгора Фірсова та Народного Контроля Добродомова.
Зустріч Анатолія Гриценка, Дмитра Добродомова та Єгора Фірсова з львів'янами
 показать весь комментарий
 
Бандитам тюрми. Хаха. ти наівняк , чи троль їхній?
 показать весь комментарий
 
почему обещал?продолжает обещать постоянно
 показать весь комментарий
 
 
При короне то зачем обещать?можно делать,что хош
 показать весь комментарий
 
как зачем,за два срока можно больше спидить
 показать весь комментарий
 
бо треба або воювати, або торгувати..
 показать весь комментарий
 
 
что бы воевать нужно было выбирать Толика Гриценко,выбрали Петю Порошенко смотрите на базар,все просто
 показать весь комментарий
 
 
в гражданине грицацуеве на счет воинственности и нарезки русни я в последнее время очень сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
Черчиль за свою страну любого порвал бы!!!
Вот и Пэтрык за Рошэн любого порвёт...
Чувствуете разницу?
Есть лидеры государства, а есть просто циничные барыги...
 показать весь комментарий
 
 
пєтя рошен це просто унилоє говно, він навіть рошен не може розбудувати! Лєнінська кузня це збіговисько криворуких дебілів, які не можуть опанувати виробництво нормальних бойових катерів, таких як американські Марк-6, не можуть побудувати нормальну бронемашину на нормальному військовому шасі, Тритони вийшли настільки безглуздими, що їх не вдалось впихнути жодному замовнику! Богдан це компанія розумово відсталих кретинів, які роблять медичний бокс менше ніж розмір стандартних військових медичних нош, обирають під шасі непристосований китайский говно-джип, а бронемашини Барс на базі китайської вантажівки це просто рідкісне уродство яке не має нічого спільного з бойовою технікою! Все за що береться рошен дивним чином перетворюється на дешеве непридатне для використання лайно! Єдине на що вистачає розуму в рошена це на дешеву карамель!
 показать весь комментарий
 
угу... унылое? Да только вот срутся всего-то от его фамилии куча всякого быдла , от Тимошенко до хуютина , и знатная истерика вызывает жидкий кал у таких недоносков, как ты и прочие...
 показать весь комментарий
 
 
рошена ніхто не знав, до його перемоги на виборах і забудуть наступного дня як він піде з посади. Згадувати будуть тільки в новинах про судовий процес над рошеном та його спільниками! Теж мені карамельний державний діяч!
 показать весь комментарий
 
Рошена знал Фирташ и Янукович,этого хватило
 показать весь комментарий
 
ну вот , уже обосрался ...
Надо сказать , не только фамилия "Порошенко" вызывает такую несравненную идиотскую реакцию ... есть и другие , ведь для скрепоносцев наступили очень тяжелые времена - беда теперь у запоребриковых с жидким стулом , приходится каждый день по туалетам...
______________________________________
такую же реакцию вызывает фамилия "Маск"
...Совершенно случайно этот самый старт удалось наблюдать сразу по двум каналам, фирменному и какому-то российскому, где ретранслировались все события. Собственно говоря, картинка была идентичной, но на российском канале был их комментатор-любитель, который что-то рассказывал на русском. Самое же интересное именно там, это комментарии, которые отображались рядом. Это надо было видеть, гной, желчь и яд лились просто рекой. Каких только пожеланий не было, от взрыва на старте до падения в Марианскую впадину. Жаль, что это нельзя было записать как иллюстрацию того самого "русского мира", который представлен не парадной картинкой футбольной матрешки, сосущей что-то красное, а просто изнутри, без Путина и всего остального. Сплошной фекальный гейзер и обширные гнойные поля...

(антиколорадос)
 показать весь комментарий
 
Плюс Пороха, это то, что он кацапам явно как кость в горле, сколько бы тут его не обвиняли в сговоре с питуном, но боюсь это его единственный плюс.
Порох плоть от плоти старой, гнилой, насквозь коррупционной системы и круговой поруки, которую он не то, что менять не собирается и не собирался, а наоборот, заботливо восстановил, полностью нивелировав и растоптав перспективы и надежды на изменения страны которые выбили люди на Майдане. За весь срок его президентства не посажен ни один высокопоставленный чинуша-коррупционер, даже откровенные сепары спокойно на свободе гуляют. Толком не проведена ни одна реформа, поначалу хоть имитировали ради денег МВФ, сейчас расслабились, даже имитировать не пытаются, отчаянно затягивая те от которых не могут просто отмахнуться.
Для Украины, как президент он себя проявил в первую очередь бесхребетным, мнительным, обидчивым и циничным мудаком, не способным и не желающим менять страну.
 показать весь комментарий
 
рошен для росіян це гігієнічна прокладка, ніякою кісткою в горлі він бути не може, бо його до рота навіть не підносять!
 показать весь комментарий
 
Не соглашусь, у кацапов, включая расеянских депутатов, жопы от него явно пригорают. Стоит только на их новости взглянуть, явно видно как они отчаянно пытаются его любыми способами обосрать. Думаю основная причина, что они видят в нем основного виновника испорченных отношений с ЕС, кацапы же привыкли там двери ногами открывать, что все там с ними носятся, все прощают и сглатывают, а тут вдруг все резко изменилось.
 показать весь комментарий
 
Ну конечно , президент должен быть идеалистом... Да и что ты понимаешь в реформах , кроме того, что высрали продажные СМИ ... Кстати , после первых пяти лет во власти главные реформисты современности Ли Куан Ю и Рузвельт были крайне непопулярны в народе, и их так же почти все СМИ обвиняли в отсутствии реформ... И ещё , главная причина волокиты с реформами не в личности президента , а совковый менталитет большинства граждан Украины. Только вот причём тут Порошенко , который по-большому также бывший советский человек...
Да я понимаю, чего ты желаешь ... Ты желаешь скотину-диктатора, который будет крушить головы направо и налево , и вот тогда по твоему разумению наступит вселенское счастье... Кстати , идеалисты - это страшные люди...
 показать весь комментарий
 
Ну да, никто в реформах ничего не понимает, один Порох эрудит и многостаночник все лучше всех знает, все СМИ продажные очерняют святого Петра и вообще, царь он хороший, правда с народом не повезло) Тебе из Беларуси разумеется виднее, но украинские реалии говорят об обратном.
Никто и не спорит, что результаты реформ проявляются не сразу, но при Порохе идет скорей деградация до прежнего, домайданного состояния большинства структур, те в которых хоть какие-то подвижки поначалу были, в остальных все как было так и осталось. В целом по стане все та же круговая порука и тотальная безнаказанность. Когда, например, своими глазами видишь как новые полицейские, так блиставших еще пару лет назад, до боли начинают напоминать старых, пох№уестичных ментов, то извини, поневоле перестанешь верить в басни о крутых и справедливых копах, на манер американских..
А что до "совкового менталитета", так он, как и множество других проблем, быстро лечится, адекватными законами и неотвратимостью наказания за их нарушение. Но нашим важным депутатам это не нужно, некогда, все время грызня у корыта, договорняки и популизм занимают, а те немногие, не важные, которые на волне майдана во власть попали, не скурвились и руки не опустили, серьезно повлиять на, что-то просто не способны, старожилы позаботились, что бы их подальше от руля отодвинуть.
В самых законопослушных Европейских странах тоже все не сразу правильными и хорошими стали, это тот случай когда рыба гниет с головы.
Ну зачем же диктатора, просто патриота с яйцами, желающего реально, что-то существенно изменить. Это не так уж и много, некоторым странам ведь везет с такими, вот и мне хочется помечтать, что когда нибудь и у нас в стране будет праздник.
 показать весь комментарий
 
Та хоча б зенітной ракетой зробили б постріл по путінським піратам! Потрібно було грузити катери Гюрза-М в Одесі на залізницю і терміново везти в Маріуполь та Бердянськ ще як тільки почалось протистояння з арештами суден! Але Генштаб та влада знову нічого не зробили - тепер маємо проблему! Навіщо нам така тупорила влада та такий тупорилий Генштаб? Вони хоча б на два кроки наперед можуть прорахувати ситуацію і підготувати силову відповідь на атаки ворога? Ну не можна бути такими дебілами бездіяльними! Робіть щось або йдіть найух і народ без вас, дебілів, розбереться з ворогом!
 показать весь комментарий
 
 
если смотреть на вещи без истерики,то Азовское море для Украины потеряно и порты,маршрут в Азовское море идет через канал полностью контролируемый РФ,они могут заниматься пиратством и ничего,кроме озабоченности не будет,в ответ Украина может только устраивать проблемы судам идущим вдоль берега Украины в порты РФ Ростов и Ейск,нужно развивать порты в Херсонской и Николаевской областях
 показать весь комментарий
 
Не все так погано, я вже писав що можна прорити судоходний канал по лиманам на кордоні Херсонської області та Криму і відтіснити російські війська за 50 км від цього каналу, щоб не було можливості прицільно обстрілювати кораблі в судоходному каналі!
 показать весь комментарий
 
рыть придется около 100 км,дешевле новые порты построить в безопасных местах
 показать весь комментарий
 
Не дешевше, бо прийдеться ще нові мости будувати через Дніпро, щоб залізницею перекидати всі вантажі в порти Одеси, а перевезення залізницею завжди дорожче ніж перевезення по воді. В Маріуполь зараз залізницею неможливо навіть подавати достатнью кількість руди та металобрухту, щоб меткомбінати нормально працювали - існуючі залізничні перегони та залізничні мости не можуть пропустити через себе таку кількість залізничних составів, вони там просто не поміщаються!
 показать весь комментарий
 
Что барыга и делает..и прибыль двойная и игра
 показать весь комментарий
 
 
у нас в Азовском море катера хоть есть?Маршрут в Ейск и Ростов идет вдоль побережья Украины,вперед проверяйте суда,буксируйте в Мариуполь или главнокомандующий дальше будет жопой крутить перед вовой пупкиным?
 показать весь комментарий
 
 
Мы усе мырно назад вернем,как петя вещает.С макшанских болот не разрешают повелителю обещаний,что то делать.
 показать весь комментарий
 
_Вообще-то они ещё допрашивают всех на корабле. Кто, где и когда служил, кем, кто командиры? Родня в расии? Учавствовал ли в т. н. АТО? Документы копируют.
 показать весь комментарий
 
Наш ответ?танцы с бубном вокруг джавелинов или открытие еще одной казармы?напоминает все 14 год-такой же молчок от пороха.
 показать весь комментарий
 
 
Реакции от клима и ап ноль.Воевать они с парашей собрались.Еще раз показали как.Параша молча перекрыла судоходство для Украины в Азовском море,под очередные обеспокоенности весьмирснами.
 показать весь комментарий
 
 
Прийдётся рыть Азовский канал к Чёрному морю.Правда вопрос-Чей всётаки Крым.? Если Украины,то РоССия террористы.Значит надо не стесняясь мочить беспредельщиков Х#йла. Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 2113
 показать весь комментарий
 
 
Нужно просто отбить Крым вместе с проливом и всё. Как до этого никто не додумался? Я гений.
 показать весь комментарий
 
 
Этот мост прям больная мозоль для тебя, через слово упоминаешь.
 показать весь комментарий
 
Во-Во, это ваша проблема - где Мельника дел...?)))
 показать весь комментарий
 
 
Перешеек пошел рыть, как обещал) Дня три не будет)
 показать весь комментарий
 
 
рашка як гопнік себе веде, вони тільки силу поважають. А зараз Азовске море це майже озеро, треба рити канал Україні до Чорного моря бо будуть шманати кораблі під мостом, тому що догорів нема. Це ази хто володіє пролівом той і море контролює.
 показать весь комментарий
 
к сожалению ситуация патовая . создавать систему конвоев тем более сопровождать каждое судно в отдельности идущее в наш порт или из него ВМСУ не может в связи с отсутствием сил в Азовском море . катера пограничников не в счет . у них и своих дел хватает . вывод один . пока государство не примет вменяемую судостроительную программу ситуация не изменится

ПыСы береговые противокорабельные ракетные комплексы проблему решить не могут
 показать весь комментарий
 
Проблема одна,она на печерских пагорбах и в козине засела.
 показать весь комментарий
 
как сказать . у этой большой курчавой проблемы есть свой свечной судостроительный заводик . и тут как говорится может случиться совпадение интересов . если принять программу пополнения флота и часть заказов передать Лен.Кузне . то Петро получает свою мзду . судостроители и производители двигателей . вооружения и тд. заказы а Украина получает новенькие корабли и катера
 показать весь комментарий
 
Ленкузня ни на что не способна. И ни когда не была способна.
Всё чем они занимались - передирали корабли из иностранных журналов.
Так что "Гюрза" наше всё. И это всё что смогла ленкузня за 4 года.
 показать весь комментарий
 
дружище ты прежде чем это писать хоть бы википедикой воспользовался и почитал бы на что способна а на что не способна Лен.кузня

например способна построить корвет " Тернополь" он немножко крупнее " Гюрзы" слышал о таком ?

а твою фразу "Всё чем они занимались - передирали корабли из иностранных журналов." вообще комментировать не собираюсь . бред сивой кобылы
 показать весь комментарий
 
ви спец по протикорабельним комплексам? Чому вони не вирішують проблеми, ось рашка в Крим вже два "бастіони" загнала. Одна ракета 250 кг вибухівки, і що буде коли це лайно попаде в корабель?
 показать весь комментарий
 
да я немного в теме

видите ли ПКРК необходимы но это крайний случай . когда противостояние переходит в активную фазу . когда война . а сейчас в данной ситуации от них ни какого толку . как вы верно подметили москали действительно натаскали в Крым " Бастионов " но грузовые корабли то они задерживают при помощи обычных катеров . даже не ракетных . для каждой работы нужен свой инструмент
 показать весь комментарий
 
Так, у командувача повинен бути асортімент інструментів, а рашка може підвищувати градус протистояння тому що має цей асортімент, за рахунок бастіонів і вартових кораблів що біля мосту.
 показать весь комментарий
 
и у нас этот ассортимент будет . " Нептуны" на подходе . и катера под них будут . но это в Черном море . а вот о том что у нас еще и Азовское есть видимо кто то в Киеве и Одессе забыл Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 5958
 показать весь комментарий
 
ага . авианосцы . пару штук для Азовской лужи . хрень не пиши . там в моем сообщении было слово " вменяемую " знаешь оно означает ?
 показать весь комментарий
 
извини не могу поймать суть написанного . что мне донести желаешь ?
я что где то писал что для Азова строить нужно а на Черное море можно забить ?

а в слово " вменяемая " ни крейсеры ни ракетные эсминцы не вписываются . максимум корветы и ракетные катера
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Почему Азовское так море, а Ладожское так озеро? Бывал в Жданове в 10 классе, вообще на море не похоже
 показать весь комментарий
 
"Жданов", згалала бабка як була молода) його при совку декомунізовали.
 показать весь комментарий
 
ты же после ладоги примороженный приехал,пока оттаял ничего не заметил
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да прикол, про то что турков задержали, а потом отпустили пишут. А то что рыбоки из марика и прибрежных районов выити боятся и даже писали пороху всем повиг. Хрен ли давай рискнем и ещё чё нибудь сделаем. Потом закроем Марик да и все побережье, да чё там сразу отдадим русским.😈 Мне так кажется что правительство все делает чтоб на юге был новый Донбасс
 показать весь комментарий
 
конечно не стоило его арестовать,в следующий раз нужно топить
 показать весь комментарий
 
 
про атомное оружие любят послушать дефективные россиянские обыватели,у нас много денег нет на буксировку,патроны дешевле плюс премия экипажу,ливийцы показали,что нужно делать с вашими корытами
https://www.youtube.com/watch?v=BE4wSWhHJdk
 показать весь комментарий
 
так а чего еще вы хотели после того, как орда соорудила крымский поребрик в виде моста? Для того она его и сооружала, чтобы сделать для себя отдельную вонючую запруду, где может властелином мира себя воображать. И хрен с ним, мостом, если рухнет, запруде это не помешает.
 показать весь комментарий
 
"LADY AY, IMO 8602957 (турецкий судовладелец) примерно в 12:00 задержан на 2 часа, хотя его маршрут был значительно удален от района стрельб там, где суда РФ ходят сотнями, но не помогло"

Я так понимаю, теперь турки могут задерживать кацапские корыта, что идут через Босфор?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко
 
 
 
 
 
 вверх