 Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Клименко.
Он отметтил: "Российские корабли продолжают задержки судов, идущих из / в украинские порты Азовского моря.
LADY AY, IMO 8602957 (турецкий судовладелец) примерно в 12:00 задержан на 2 часа, хотя его маршрут был значительно удален от района стрельб там, где суда РФ ходят сотнями, но не помогло
VICTORIA IMO: 9365415 (Украинский судовладелец ) задержан примерно в 16:30 только по одной причине - направлялся в порт Бердянск".
Зустріч Анатолія Гриценка, Дмитра Добродомова та Єгора Фірсова з львів'янами
Вот и Пэтрык за Рошэн любого порвёт...
Чувствуете разницу?
Есть лидеры государства, а есть просто циничные барыги...
Надо сказать , не только фамилия "Порошенко" вызывает такую несравненную идиотскую реакцию ... есть и другие , ведь для скрепоносцев наступили очень тяжелые времена - беда теперь у запоребриковых с жидким стулом , приходится каждый день по туалетам...
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такую же реакцию вызывает фамилия "Маск"
...Совершенно случайно этот самый старт удалось наблюдать сразу по двум каналам, фирменному и какому-то российскому, где ретранслировались все события. Собственно говоря, картинка была идентичной, но на российском канале был их комментатор-любитель, который что-то рассказывал на русском. Самое же интересное именно там, это комментарии, которые отображались рядом. Это надо было видеть, гной, желчь и яд лились просто рекой. Каких только пожеланий не было, от взрыва на старте до падения в Марианскую впадину. Жаль, что это нельзя было записать как иллюстрацию того самого "русского мира", который представлен не парадной картинкой футбольной матрешки, сосущей что-то красное, а просто изнутри, без Путина и всего остального. Сплошной фекальный гейзер и обширные гнойные поля...
(антиколорадос)
Порох плоть от плоти старой, гнилой, насквозь коррупционной системы и круговой поруки, которую он не то, что менять не собирается и не собирался, а наоборот, заботливо восстановил, полностью нивелировав и растоптав перспективы и надежды на изменения страны которые выбили люди на Майдане. За весь срок его президентства не посажен ни один высокопоставленный чинуша-коррупционер, даже откровенные сепары спокойно на свободе гуляют. Толком не проведена ни одна реформа, поначалу хоть имитировали ради денег МВФ, сейчас расслабились, даже имитировать не пытаются, отчаянно затягивая те от которых не могут просто отмахнуться.
Для Украины, как президент он себя проявил в первую очередь бесхребетным, мнительным, обидчивым и циничным мудаком, не способным и не желающим менять страну.
Да я понимаю, чего ты желаешь ... Ты желаешь скотину-диктатора, который будет крушить головы направо и налево , и вот тогда по твоему разумению наступит вселенское счастье... Кстати , идеалисты - это страшные люди...
Никто и не спорит, что результаты реформ проявляются не сразу, но при Порохе идет скорей деградация до прежнего, домайданного состояния большинства структур, те в которых хоть какие-то подвижки поначалу были, в остальных все как было так и осталось. В целом по стане все та же круговая порука и тотальная безнаказанность. Когда, например, своими глазами видишь как новые полицейские, так блиставших еще пару лет назад, до боли начинают напоминать старых, пох№уестичных ментов, то извини, поневоле перестанешь верить в басни о крутых и справедливых копах, на манер американских..
А что до "совкового менталитета", так он, как и множество других проблем, быстро лечится, адекватными законами и неотвратимостью наказания за их нарушение. Но нашим важным депутатам это не нужно, некогда, все время грызня у корыта, договорняки и популизм занимают, а те немногие, не важные, которые на волне майдана во власть попали, не скурвились и руки не опустили, серьезно повлиять на, что-то просто не способны, старожилы позаботились, что бы их подальше от руля отодвинуть.
В самых законопослушных Европейских странах тоже все не сразу правильными и хорошими стали, это тот случай когда рыба гниет с головы.
Ну зачем же диктатора, просто патриота с яйцами, желающего реально, что-то существенно изменить. Это не так уж и много, некоторым странам ведь везет с такими, вот и мне хочется помечтать, что когда нибудь и у нас в стране будет праздник.
ПыСы береговые противокорабельные ракетные комплексы проблему решить не могут
свечнойсудостроительный заводик . и тут как говорится может случиться совпадение интересов . если принять программу пополнения флота и часть заказов передать Лен.Кузне . то Петро получает свою мзду . судостроители и производители двигателей . вооружения и тд. заказы а Украина получает новенькие корабли и катера
Всё чем они занимались - передирали корабли из иностранных журналов.
Так что "Гюрза" наше всё. И это всё что смогла ленкузня за 4 года.
например способна построить корвет " Тернополь" он немножко крупнее " Гюрзы" слышал о таком ?
а твою фразу "Всё чем они занимались - передирали корабли из иностранных журналов." вообще комментировать не собираюсь . бред сивой кобылы
видите ли ПКРК необходимы но это крайний случай . когда противостояние переходит в активную фазу . когда война . а сейчас в данной ситуации от них ни какого толку . как вы верно подметили москали действительно натаскали в Крым " Бастионов " но грузовые корабли то они задерживают при помощи обычных катеров . даже не ракетных . для каждой работы нужен свой инструмент
я что где то писал что для Азова строить нужно а на Черное море можно забить ?
а в слово " вменяемая " ни крейсеры ни ракетные эсминцы не вписываются . максимум корветы и ракетные катера
https://www.youtube.com/watch?v=BE4wSWhHJdk
Я так понимаю, теперь турки могут задерживать кацапские корыта, что идут через Босфор?