 Два судна, идущие в украинские порты Азовского моря, задержаны 23 мая российскими военными, - журналист Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Клименко.

Он отметтил: "Российские корабли продолжают задержки судов, идущих из / в украинские порты Азовского моря.

LADY AY, IMO 8602957 (турецкий судовладелец) примерно в 12:00 задержан на 2 часа, хотя его маршрут был значительно удален от района стрельб там, где суда РФ ходят сотнями, но не помогло

VICTORIA IMO: 9365415 (Украинский судовладелец ) задержан примерно в 16:30 только по одной причине - направлялся в порт Бердянск".

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