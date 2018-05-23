 "Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - АП

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - сказано в нем.

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"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе посольством Украины в США", - говорится в комментарии.

Администрация считает распространенную информацию частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.

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Напомним, издание ВВС написало о том, что за первую встречу с Трампом Порошенко выложил 400 тысяч долларов.