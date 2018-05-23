EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины
  4111  162
Все про:Администрация_Президента (1389) Порошенко (14826) Трамп (1815)

 "Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - АП

Первая встреча президентов Украины и США не была организована за деньги, британская телерадиокомпания BBC должна опровергнуть информацию.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - сказано в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпрокурор США Мюллер к 1 сентября закончит расследование в отношении Трампа, - адвокат Джулиани

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе посольством Украины в США", - говорится в комментарии.

Администрация считает распространенную информацию частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.

Также читайте: Трамп поручил подготовить план по введению санкций против России из-за нарушения договора о ракетах

Напомним, издание ВВС написало о том, что за первую встречу с Трампом Порошенко выложил 400 тысяч долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3067770
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
400 тысяч баксов,то и коню понятно.То не деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Тут або адміністрація Президента США - корупціонери вищого гатунку , або хтось бреше.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Джавелины вам в МАВЗОЛЕЙ...за 1 доллар,больше вы не стоите...
 показать весь комментарий
 
 
Гони
друзей, что предали однажды,

Кто предал раз, предаст тебя и дважды...Омар
Хайям .






сколько раз предал и продал страну , трудно даже представить.
 показать весь комментарий
 
 
100% згоден ..."гарант" працює як "клапан" ...гроші , тільки в одну сторону ..."в панаму"
 показать весь комментарий
 
 
Рассмешили до слез такой отпиской

полная потеря доверия как среди своего народа когда его просто не воспринимают и вызывает просто полное недоверие как в сказке волк волк вот и до обещались что и международная общественность воспринимает как его окрестили барыгой где все хочет купить и подмять под себя разбрасывая обещания а как до дела то пшик


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А у кого доверие. ВОн недавно был рейтинг где Жюлька имела аж 9% доверия. Так расскажи у кого доверие народа есть???
 показать весь комментарий
 
Жаль, что политиков не расстреливают за вранье.
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошая идея: тогда бы остался хоть список более менее нормальных людей, из которых кого-то можно было бы выбрать для голосования.
 показать весь комментарий
 
Лично как по мне, то ВВС - это просто знаминитое СМИ. а вот АП больше напоминает Рашу ту дэй...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как там Скрипаль?И химатака в Сирии? А СП-2?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Обязательно в суд подать - пусть озвучат кацапских шавок, типа информаторов, и заплатят кругленькую сумму, чтоб в следующий раз не повадно было бред педофила печатать)
 показать весь комментарий
 
 
да никто не подаст, потому что знают что это правда
 показать весь комментарий
 
 
То есть правда по кацапски, что президента США как проститутку можно купить в долговременное пользование - судя по все наростающим санкциям против педофилостана... кацапы такие кацапы))))
 показать весь комментарий
 
 
нет, президента купить нельзя, но за деньги можно организовать встречу с ним, 100000 завтрак с президентом стоит например
 показать весь комментарий
 
 
Еще скажи, что он каждый день завтраки продает, а не раз в год)))) угомонитесь уже, ваш трындешь опять не прошел
 показать весь комментарий
 
 
раз в год, разве я говорил каждый день?
так вот, организовав встречу за 400к можно сделать пару фоток и заявить о дипломатическом прорыве и чем-то там еще что и было сделано
 показать весь комментарий
 
 
Судя по джавилинам и санкциям - прорыв все же был) и не надо сравнивать сваего кацапского педофила с которым без денег никто рядом не встанет, с президентами нормальных стран)
 показать весь комментарий
 
 
ага, за 20 минут все порешали "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 7439 санкции по какому поводу? наводящий вопрос
 показать весь комментарий
 
 
Ладно, взяли мы США в долгосрочную аренду за 400тыщ, а еще сотку тыщ добавим и кабздец вам, кацапам, придет - быстрый и неотвратимый) так что задумайтесь о земле теперь
 показать весь комментарий
 
 
Лера Лера, каким кацапам-то? я к ним имею такое же отношение как и ты, только ты еще ближе географически
 показать весь комментарий
 
 
In the morning, President Donald J. Trump will receive his daily intelligence briefing. The President will then meet with National Security Advisor H.R. McMaster with a drop-in by Vice President Mike Pence and President Petro Poroshenko of Ukraine.

это из официального сообщения Белого дома, drop-in - это так, заглянул это не была встреча президентов, это было его присутствие при встрече президента США с главой NSA, и там ничего не решали "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 9611
 показать весь комментарий
 
 
По-вашому адмінстрація США - дрібні корупціонери, які за 400 тис. баксів продають зустріч з Трампом? І Трамп в долі? Чекаємо пояснеь від Трампа!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну Жюлька ж нищая формально по документам. Поэтому её скромных сбережений хватило только на встречу с Трампом возле туалета.
 показать весь комментарий
 
 
ВВС Агенты кремля, а Вальцман патриот и щирий Украинец, что не понятно?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Визит Кондитера в США 18 сентября 2014 года и Речь в Конгрессе США можно сейчас увидеть в Ютьюбе за совершенно Бесплатно.МОЧИТ Кондитер БЫДЛО Кремлевское НЕХИЛО "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 836 "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 460 "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 9293Быдло...ауууу...Где НовоОтсоссия Плешивого Мудака от Харькова до Одессыыыы
 показать весь комментарий
 
 
Ложь и дезинформация, не спорю, присутствует но только со стороны АП!!! А то мы не знаем ваших талантов - врать и извращать факты, а еще мы хорошо знаем таланты чиколатного харанта - пи*деть и не краснеть и еще мы знаем что деньги на встречу (400 000 доляров) ему потратить из казны нищей страны как два пальца обоссать!!!
 показать весь комментарий
 
 
Слухав щойно барну на ZIK, а зараз читаю це і бачу, що весь захід, Британія - всі продалися, всі на світі агенти кремля. Лише мальдівський сліпотраст є рятівником нації
 показать весь комментарий
 
 
кожна людина має право на свою неправильну точку зору )))
 показать весь комментарий
 
Зрадобидло это ти порохосос,соси рошенку и не овлекайся гнида
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а кацапня могла вкинуть подобные фейки...и все сразу поверили
 показать весь комментарий
 
 
А чего порохоботы-то так возбудились? Если это фейк и кремлёвская пропаганда. Враньё логично было бы просто проигнорировать. А так со стороны выглядит, что рыльце-то у них в пушку.
 показать весь комментарий
 
 
Возбудилось как раз кацапье - ты сам из штанов тут выпрыгиваешь)) так что кацапское рыльце заплатит за свой трындешь, и не хиленько - это тебе не на соседа дядю Васю батон крошить
 показать весь комментарий
 
 
Лера, ты дурочка? Это мой единственный пост по данной теме. А вот порохоботы местные устроили натуральную истерику.
 показать весь комментарий
 
 
Лож, п-дьож і провокація! Зустріч була організована за 3 мішки "шаленої бджілки"!
 показать весь комментарий
 
 
Здесь больше важна не реакция Банковой, а реакция Мин юста США! все должно быть задекларировано, налоги уплачены, а виновные наказаны!
 показать весь комментарий
 
 



Александр Дубинский
1 ч ·

Главная проблема Порошенко - он уверен, что все можно купить за деньги. И никто ничего не узнает.
Почему? Потому что меряет всех по себе.
Считает тупыми ворами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Главная проблема Дубинского - что он очень примитивно пи..дит. И конечно-же не бесплатно...
 показать весь комментарий
 
 
Везде торчат уши Жульки. Главная проблема Жульки - она уверена, что все можно купить за деньги. И никто ничего не узнает. Помешанная на деньгах. так вот зачем она ездила к Коломойше, Саака вышвырнули, нужен новый план действий. Начала с сырников
Почему? Потому что меряет всех по себе.
Считает тупыми ворами.
 показать весь комментарий
 
Но к сожалению он лузер с главным пинокио так он тоже ПИ не бесплатно а за корону на своей голове навечно и сундуки под потолок так что
 показать весь комментарий
 
Ти - просто тупий! І не можеш думати! Так що, не можеш даремно не декларувати свою дурість далі! Чи може в АП Трампа сидять корупціонери, які продають задешево час свого лідера?
 показать весь комментарий
 
Дивись не лусни від перенапруги шоколадні батончик іноді поперек можуть встати

 показать весь комментарий
 
АП,зачем Вы перед свинособаками винторогими оправдываетесь?,просто посылайте их по известному адресу...
 показать весь комментарий
 
 
Чувака потягнуть до суду наші в тоді будуть казати що брехня? 😀
 показать весь комментарий
 
 
В нормальной стране АП сразу бы подал иск "о защите чести и достоинства" а у нас просто погавкали и всё.Такая структура серьёзная как ВВС вряд ли бы непроверенную и без фактов инфу в мир сливала (для них честь и престиж не последние слова)-поэтому я пока твёрдо верю ВВС что это правда )))))))
 показать весь комментарий
 
 
Неверьте !!! это хвейк!!!А соевая гнида наичеснейший гидрант во всем космосе "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 5703
 показать весь комментарий
 
 
Ценности Би-би-си

У Би-би-си есть свод собственных правил об этических принципах и редакционных ценностях, на которых основана вся работа корпорации. Фундаментальными журналистскими ценностями Би-би-си являются: правдивость и точность, беспристрастность, независимость, общественные интересы и подотчетность аудитории.
 показать весь комментарий
 
 
В 2012, перед Євро воно писало про страшний расизм в Україні, шо негрів ледь не на стовпах вішають (потім тихо вибачилось), в 2014-2016 воно писало про "громадянську війну" в Україні, в 2016 випустило кіно про збитий Боїнг всіляко відбілюючи х№йла.
Обєднати в одне впровадження і нехай нарешті платять, за свою систематичну брехню.
 показать весь комментарий
 
 
Если подадут в суд,поверю,что брехня "Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші", - АП - Цензор.НЕТ 8285
 показать весь комментарий
 
Наверное будет реакция и Белого Дома. Вот расстроятся зрадобараны...
 показать весь комментарий
 
 
Конечно , конечно !
Верим !
Верим наичестнейшему презику мира , ведь он никогда не врёт !
Правда , почему-то по последнему опросу доверяют ему около 1 ( одного ) % населения , ну так то население лохи .
 показать весь комментарий
 
 
педра вже як овощ..

від педри всі очікують тільки
якусь гидоту..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - АП
 
 
 
 
 
 вверх