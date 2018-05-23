 "Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - АП

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - сказано в нем.
"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе посольством Украины в США", - говорится в комментарии.
Администрация считает распространенную информацию частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.
Напомним, издание ВВС написало о том, что за первую встречу с Трампом Порошенко выложил 400 тысяч долларов.
друзей, что предали однажды,
Кто предал раз, предаст тебя и дважды...Омар
Хайям .
сколько раз предал и продал страну , трудно даже представить.
полная потеря доверия как среди своего народа когда его просто не воспринимают и вызывает просто полное недоверие как в сказке волк волк вот и до обещались что и международная общественность воспринимает как его окрестили барыгой где все хочет купить и подмять под себя разбрасывая обещания а как до дела то пшик
так вот, организовав встречу за 400к можно сделать пару фоток и заявить о дипломатическом прорыве и чем-то там еще что и было сделано
это из официального сообщения Белого дома, drop-in - это так, заглянул это не была встреча президентов, это было его присутствие при встрече президента США с главой NSA, и там ничего не решали
Александр Дубинский
1 ч ·
Главная проблема Порошенко - он уверен, что все можно купить за деньги. И никто ничего не узнает.
Почему? Потому что меряет всех по себе.
Считает тупыми ворами.
Почему? Потому что меряет всех по себе.
Считает тупыми ворами.
У Би-би-си есть свод собственных правил об этических принципах и редакционных ценностях, на которых основана вся работа корпорации. Фундаментальными журналистскими ценностями Би-би-си являются: правдивость и точность, беспристрастность, независимость, общественные интересы и подотчетность аудитории.
Обєднати в одне впровадження і нехай нарешті платять, за свою систематичну брехню.
Верим !
Верим наичестнейшему презику мира , ведь он никогда не врёт !
Правда , почему-то по последнему опросу доверяют ему около 1 ( одного ) % населения , ну так то население лохи .
від педри всі очікують тільки
якусь гидоту..