 Надеемся, после приговора суда Шаройко обменяют или передадут Украине, чтобы отбывать наказание здесь, - Аласания

Об этом Аласания заявил, комментируя информацию о том, что Шаройко получил более восьми лет тюрьмы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

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"Нас никто никогда о таких вещах не информирует. Никаких официальных извещений и подвижек в этом вопросе нет. Ни у Украины, ни у Беларуси нет обязательств перед компанией, чьим сотрудником является Павел. Из-за такого часто происходят неловкие ситуации. К примеру, вспомните, как стало известно о задержании Шаройко. Я тогда озвучил информацию, которую сообщила мне супруга Павла. А государственные структуры ни одной из стран никаких заявлений по поводу задержания не делали. Сейчас с женой Павла мы общаемся реже – о ситуации она также узнает из неофициальных источников. Нам очень хочется, чтобы Павел вернулся. Надеемся, после приговора суда Шаройко обменяют или передадут Украине, чтобы отбывать наказание здесь", – отметил Аласания.

Он подчеркнул, что Шаройко остается сотрудником "Українського радіо".

"Я не знаю, связан ли суд в Чернигове над белорусским журналистом с ситуацией вокруг Шаройко. Не могу сказать, является ли это ответом украинской стороны. Мы не работаем со спецслужбами, поэтому не владеем такой информацией. На данный момент Шаройко остается нашим сотрудником. Это дикая коллизия. Уволить его мы не можем ни морально, ни юридически. По закону, у нас нельзя уволить человека, не известив его об этом. С другой стороны, платить зарплату сотруднику, который не работает, – это тоже нарушение закона. Вот такой замкнутый круг, юридический тупик. Пока мы неофициально помогаем супруге Павла, всячески ее поддерживаем", – резюмировал Аласания.

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Собственный корреспондент "Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.

По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли.

Дело Шаройко рассматривали в закрытом режиме.