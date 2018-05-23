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Все про:Беларусь (2676) приговор (634) Аласания (57) Шаройко Павел (26)

 Надеемся, после приговора суда Шаройко обменяют или передадут Украине, чтобы отбывать наказание здесь, - Аласания

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания надеется, что осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко для отбывания наказания передадут Украине.

Об этом Аласания заявил, комментируя информацию о том, что Шаройко получил более восьми лет тюрьмы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

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"Нас никто никогда о таких вещах не информирует. Никаких официальных извещений и подвижек в этом вопросе нет. Ни у Украины, ни у Беларуси нет обязательств перед компанией, чьим сотрудником является Павел. Из-за такого часто происходят неловкие ситуации. К примеру, вспомните, как стало известно о задержании Шаройко. Я тогда озвучил информацию, которую сообщила мне супруга Павла. А государственные структуры ни одной из стран никаких заявлений по поводу задержания не делали. Сейчас с женой Павла мы общаемся реже – о ситуации она также узнает из неофициальных источников. Нам очень хочется, чтобы Павел вернулся. Надеемся, после приговора суда Шаройко обменяют или передадут Украине, чтобы отбывать наказание здесь", – отметил Аласания.

Он подчеркнул, что Шаройко остается сотрудником "Українського радіо".

"Я не знаю, связан ли суд в Чернигове над белорусским журналистом с ситуацией вокруг Шаройко. Не могу сказать, является ли это ответом украинской стороны. Мы не работаем со спецслужбами, поэтому не владеем такой информацией. На данный момент Шаройко остается нашим сотрудником. Это дикая коллизия. Уволить его мы не можем ни морально, ни юридически. По закону, у нас нельзя уволить человека, не известив его об этом. С другой стороны, платить зарплату сотруднику, который не работает, – это тоже нарушение закона. Вот такой замкнутый круг, юридический тупик. Пока мы неофициально помогаем супруге Павла, всячески ее поддерживаем", – резюмировал Аласания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о деле Шаройко: Я был в курсе с первого дня. Вопрос обсуждался на встрече с Порошенко в ОАЭ

Собственный корреспондент "Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.

По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли.

Дело Шаройко рассматривали в закрытом режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3067768
 
 
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а пеця у дёсна с лукой..дружба, транзіт і бабулеси..
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є в Україні "белорус") щоби обміняти на засудженого Шаройко?!
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Не отдадут белорусы Шаройко. Вон у рф и Сенцов есть, и Кольченко, и Гриба им отдали, надо же и себе для государственного престижа и прогиба перед хуйлопаном украинского заключённого завести.
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светлане ольшевской:
приезжай,когда "хероя" передадут Украине.
Украинская сбу подобных выродков отпускает,а ты,светуля,приезжай:и хероя поддержишь,и пиздюлину отхватишь.
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а кого отпустили? (c)

Да хотя бы бразильского "освободителя Киева" некого лусваргу (и пары недель не прошло).
Зато парням,которые отловили этого уродца,привели к СБУ и туда же его сдали,шьют "незаконное ограничение свободы передвижения".
Это-свежак.А за 4 года такого дерьма-завались:интернет в помощь!
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ну, давайте расскажу, если у Вас с перемогами и интернетом тяжко. Заседание суда было 7 мая. (Павлоградский суд). Присудили два месяца ареста без права внесения залога. На данный момент подозреваемый (а он подозреваемый - так устроена судебная система в более-менее цивилизованных государствах) содержится в следственном изоляторе в Днепре. Если Вас живо интересует его дальнейшая судьба, то прежде чем здесь набрасывать на вентилятор, Вы как любой гражданин Украины, можете получить информацию в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.
Кого еще отпустили?
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Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Упоротая чувиха, даффай исчо.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Больше фамилий, дат рождения, званий и посад в войсках дыныры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Украинским судам будет легче работать..... ну............ или каким-то высшим небесным силам, котоые сразу в ад отправляют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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та они вообще тупо палятся, все эти акутины и тинянские, наверное думают, что им в следующем году будут раздавать гражданство рф
Надеемся, после приговора суда Шаройко обменяют или передадут Украине, чтобы отбывать наказание здесь, - Аласания - Цензор.НЕТ 4274
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеемся, после приговора суда Шаройко обменяют или передадут Украине, чтобы отбывать наказание здесь, - Аласания
 
 
 
 
 
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