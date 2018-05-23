 "Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет, готовим гражданский иск", - Найем выписался из больницы и планирует уже завтра прийти в ВР

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть) Вообще, это была хорошая пауза. Многое переосмыслил и переоценил", - отметил Найем.

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"Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет. Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров", - пишет нардеп.

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Также он написал, что готовится к следственному эксперименту и планирует подавать гражданский иск, а уже завтра - выйти на работу и голосовать за законопроект о создании Антикоррупционного суда.

Напомним, вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос". также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест. Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.