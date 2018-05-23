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 Вечер памяти погибших в июне 2014 года в аэропорту Луганска десантниках пройдет в Днепре

Вечер памяти, посвященный погибшим в июне 2014 года десантникам 25-й бригады, состоится 14 июня в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке организаторов акции в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "В ночь на 14 июня 2014 года, около 1:10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК был сбит военно-транспортный самолет ВСУ ...

Приглашаем на вечер памяти погибших десантников, который состоится на Аллее памяти у ДнипроОДА 14.06 в 18:00.

После траурного митинга и панихиды в 19:00 в помещении облгосадминистрации состоится встреча с авторами и презентация книги "В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта"

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Напомним,14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечитьбезопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.Военная прокуратура обвиняла генерала Виктора Назарова, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генералапризнали виновнымв гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны

Источник: https://censor.net.ua/n3067766
 
 
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приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны Источник: https://censor.net.ua/n3067766
Загубить 49 жизней и получить 7 лет и за молчание генеральскую пенсию.
Живем по новому...
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Порошенко заявил, что Javelin-ы будут применять на Донбассе, только в случает наступления дыровцев и росс войск Вечер памяти о погибших в июне 2014 года в аэропорту Луганска десантниках пройдет в Днепре - Цензор.НЕТ 439
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изначально только в тылу, но вокруг Горловки высоты и мокшам, чтобы не умереть всем - либо наступать либо сдать город, скорее всего будут наступать и тут их стугнами и джевелинами всех к Чуркину
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Нам нельзя терять память-все это в учебники истории и в школы иначе все это будет повторяться снова и снова
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВечер памяти погибших в июне 2014 года в аэропорту Луганска десантниках пройдет в Днепре
 
 
 
 
 
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