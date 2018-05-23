 Вечер памяти погибших в июне 2014 года в аэропорту Луганска десантниках пройдет в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке организаторов акции в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В ночь на 14 июня 2014 года, около 1:10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК был сбит военно-транспортный самолет ВСУ ...

Приглашаем на вечер памяти погибших десантников, который состоится на Аллее памяти у ДнипроОДА 14.06 в 18:00.

После траурного митинга и панихиды в 19:00 в помещении облгосадминистрации состоится встреча с авторами и презентация книги "В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта"

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Напомним,14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечитьбезопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.Военная прокуратура обвиняла генерала Виктора Назарова, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генералапризнали виновнымв гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны