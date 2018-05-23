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Все про:железная дорога (1003) концессия (15) Омелян (426)

 Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян

Руководство Министерства инфраструктуры Украины планирует отдать железнодорожные вокзалы в концессию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу глава ведомства Владимир Омелян.

"Рассматривается возможность концессии железнодорожных вокзалов", - сказал министр, уточнив, что это не будет массовым явлением.

На сегодняшний день вокзалы управляются крайне плохо, но если у них появится частный собственник, это может дать максимальный эффект, убежден Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о концессионных дорогах, - Омелян

То же касается и морских портов, отноящихся к стратегическим активам. "В случае украинских морских портов для нас важна прозрачная концессия. Отдавая в концессию на 25, 49 лет порты, мы получим эффективного собственника, генерируем большую прибыль для государственного бюджета, но в то же время оставляем их как собственность", - объяснил глава Мининфраструктуры. Он считает это лучшей моделью на сегодняшний день.

По словам Омеляна, пилотные проекты по концессии готовятся совместно с ЕБРР. При этом учитывается зарубежный опыт.

Что же касается нестратегических объектов, большинство из них существует фактически только на бумаге, либо имеют активы в виде недвижимости, поэтому их следует как можно быстрее приватизировать. Омелян дал поручение своему госсекретарю провести полную ревизию и без колебаний отдать такие объекты на приватизацию.

Также читайте: Порошенко подписал закон о строительстве дорог на условиях концессии

Источник: https://censor.net.ua/n3067765
 
 
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главное поляка здыхались,много получал зарплаты и на гитаре брынчал,рокер хренов,щас все по чеснаку задеребанят между нормальными пацанами
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поляк до чого тут ?
у нього були хронові кукловоди,
ті самі що і зараз,
грося, яценюк, мартиненко, кубів, омелян..
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а до того шо,как только его уехали,начали деребенить вокзалы,тебе трудно наверное такую сложную комбинацию понять,нужна помощь зала
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Себя отдай черт , в концессию Ляшко . Гарна пара буде .
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, , не люблю слово ."" отдадим "" , , , більш до вподоби - заберем ,,,
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хихи мне бы столько бабла как у ромы абрамовича,я бы тебе то челси подарил
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та не говори,уже скоро не будет чем яхту заправлять


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Судьба и судьбы. Подпольный миллионер Корейко.
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сейчас рома абрамович плывет на своей яхте Eclipse ИМО1009613 ,длинной 162.5 метра на Южное побережье Хранции,сложная судба у пацана
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это же ты его фотку выставил,волнуешься наверное за него,что разорится,а я тебя успокаиваю
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***
Абрамович ругает сына:
- Ты почему получил за сочинение..неуд? Какая тема была?
- "Представь, что твой папа - миллионер!"
- Охренели... что ли? - не сдержался олигарх.
- Я так и написал...
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Ну, государство (теоретически) избавится от статьи затрат, концессионеры, получат возможность выжать из вокзалов все соки, превратив их в хлам, а что получат пассажиры?
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уже есть! но при шоколадніх конциссионерах будем платить за туалет на киевском вокзале как за золотой унитаз Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян - Цензор.НЕТ 1876
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За вход будем платить,а дальше погнал погнал Ми віддамо залізничні вокзали в концесію, - Омелян - Цензор.НЕТ 3018Пока до поезда через вокзал прошел,на море приехал и на оставшиеся деньги купил бутылку пива и гуляй не хочу Ми віддамо залізничні вокзали в концесію, - Омелян - Цензор.НЕТ 3018
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в наших условиях - платный вход и выход)))
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Да с "нашей" властью оставаться оптимистом Ми віддамо залізничні вокзали в концесію, - Омелян - Цензор.НЕТ 726
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Получат платный вход, платный выход, платный сральник и ещё много платных ништяков.
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гамна на лопатеони получат
или лопату гомна
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Тоже нормально, пока землю дерибанить запрещено.
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А шо делать? Дети ж дома просят машину купить , жена хочет машину- приходится вертеться(((
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та да, вот такой вот пипец в стране, та то пок, рэформы же шагают
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ваучерв тож дело я хоть у своих родителей в последний момент забрал их продал и купил турецкие кроссовки себе и бате Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян - Цензор.НЕТ 8195
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Раньше были рабочие,а теперь безработные
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Абалдеть! Продать вокзалы! Порты! Это ж стратегические объекты! При чем заранее уже понятно, что типа 'дорого не продать' На хрен вы нужны тогда, если с вокзалом не можете справиться!
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Было бы правильней Не частный собственник,а честный ибо все структуры под лапами олигархата
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"Нужно отдать вокзалы, почту, телефон, телеграф"
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И ещё и отдать рашкиным агентам под иностранными липовыми фирмами, тогда и брать им ничего ненадо, продадим все за три копейки
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А пока вокзалы ремонтируются за счет УЗ. Готовят для себя любимых? А почему у вас , пан Омелян, гр....и во.... министр инфраструктуры, плохие руководители назначены ? Или им пожизненно подарены должности?
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Быдло-элита распродаёт народное достояние направо и налево, поэтому Третий Майдан и казнь казнокрадов и коррупционеров аж проситься. Омельян ни какой не реформатор, а ублюдочный барыга, а значит враг украинского народа! Любой чинуша который разбазаривает народное добро, а не занимается его приростом - враг народа Украины и должен быть казнён.
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Скоро все раздадут в "концессии" и вокзалы, и ж/д пути и подвижные составы и локомотивы, и все это будет чисто из-за "бескорыстной" любви к Украине.
А себе оставят бешенные оклады за ничего не деланье.
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Ага ,это будет делать "патриот",чьи трое детей по какой-то странной случайности родились в Штатах Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян - Цензор.НЕТ 5420ну как такому парню не поверить ........ Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян - Цензор.НЕТ 5420
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Немного не про концессию,хотя понятно какие вокзалы будут туда отданы.Заезжаю на вог сегодня и заправляю свою машину обычным 95,на соседней колонке стоит убитый грузовик укрпочты и заправляется премиальным.Это к вопросу,может госкомпании неэфективные,а просто кормушка времен рыжего таракана не бесконечна Ми віддамо залізничні вокзали в концесію, - Омелян - Цензор.НЕТ 3374
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Всё очень просто, все наши деятели в правительстве и администрацмм - политические и экономические импотенты. Им неинтересна судьба украинцев и Украины. Но они беспокоятся только о собственной старости и безмятежном благоденствии. А дальше - хоть трава не расти.
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Це керівниче бидло вже задовбало,коли їх саджать вже будуть,надовго?
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"Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала цыганская дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. " (С)
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Мысли Януковоща:
Мляяять!!! Я только студентов гнобил, а эти весь народ нагибают!
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Расписались в собственном неумении управлять страной.
Валите в отставку, все равно чуток попозже народ эту "частную собственность" вернет обратно. Только вот вы этого уже не увидите.
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как перед погибелью себя ведут, ой не к добру это все
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Все реформы сводятся к : Сделать все тотально платным.Продать все , что можно продать и забрать до чего руки дотянутся. И все. Строить не умеем и не хотим. Конституцией жопу уже давно вытерли. Кто их блядей нарожал?
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Да там кого не возьми,детки бывших комунистов,комсомольцев.Все вылезли оттуда.При совке скрытно гуляли,того стало мало,теперь уже как по Шевченку панщину подавай.Землю продадут и точка.
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Ребята, как же мне уже насто....ло писать критические каменты по поводу нашей власти, шо уже самого от этого тошнит и выворачивает!
Как же бля(!) хочется чем-то возгордиться, чему-то порадоваться, на шо-то опереться и понадеяться! - даже представить себе не можете.
Но! Пока нами керуют такие омеляны, луценки, пашинские... я буду их стебать.
Этот гунявый отсос, нам уже много чего обещал. А шо оно исполнило? Дорог - нет, поезда дорожают каждый квартал, коррупция на ЖД зашкаливает, и конкурирует токо с таможней, мусарнёй, с судами и газодобычей.
А этот гремучий пидарас нам рассказывает сказки и пишет фантастические тексты в ФБ!!!
И кто из нас идиот?
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Треба в концесію віддати самого омельяна.. може хоч якась користь від нього як педра буде.
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Молодчага!Зразу видно соєвих професіоналів.Порти -вокзали продать,а гроші спи...дить.
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Концессия-звучит!
А есть еще такое слово-экспроприация.
История повторяется.
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возвращение Украины в сферу влияния рабсеи посредсвом конфесии рабсейских денег в ж/д вокзалы, морские порты, и т.д...
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Если государственная собственность управляется плохо - надо немедленно менять власть...
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Омелян, а свою мамку и жену в концессию отдать - слабо???!
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Нужно и кабмин приватизировать вместне с ентим министром.

одни убытки от них.

а вот частный хозяин кабмина - енто да-а-а,
сразу будет иффект - зарплата 100500 евров.

себе.
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Они и страну готовы отдать "в концессию"... не даром, конечно, а за определённую сумму в свой карман...
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Совсем МОЗГОВ нет! Ну, да детишки-то родились в Америке, засранные американцы, блин.
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Пусть эти сволочи свои дворцы отдадут в концессию вместе со своим потомством.
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Вот такие у нас молодые дарования! Раз нет своего ума разобраться, значит - в концессию.
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Ну, что платный вход на перроны и увеличение стоимости билетов под предлогом содержания вокзалов "эффективными" собственниками нам гарантированы. А по нормальному нужно просто менять и сажать власть, которая не может и самое главное не хочет эффективно управлять государственной собственностью.
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лучше бы вы с главной точки собственной опоры начали, если не уже
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Если министр не справляется со своими обязанностями и при этом не догадывается добровольно покинуть свой пост его необходимо отдать под суд с обвинением в саботаже или лучше повесить.
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И этот придурок который сам расписался в том, что он не может эффективно управлять вокзалами нам рассказывал про гиперлупы? Удивляюсь я нашему народу, как мы терпим таких уродов во власти?
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Намічається черговий дерибан. Стратегічні об'єкти, які не можна приватизувати вирішили віддати в концесію на 49 років. По-суті - це та сама приватизація. Казочки про ефективних приватних власників вже відверто дратують. 95 % приватизованих підприємств були, або знищені, а скоротили виробництво. Концесіонери теж вижмуть з підприємств всі соки та й покинуть. Влада, яка заявляє про неефективне управління державними підприємствами сама розписується в своїй некомпетентності. Чому в інших країнах державні підприємства ефективні? Чому в Україні до 1991 року державні підприємства були ефективні, а у Омеляна та інших стали неефективними? Ліберали при владі - це страшний удар по країні. Уявіть собі вегетаріанця який готує біфштекс. Так само виглядають ліберали, які керують державою. Для лібералів держава - це ворожа структура, тому вони намагаються її знищити. Усунення лібералів від влади - це єдиний порятунок для України. Інакше наша держава перестане існувати, а народ вимре.
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А если после эксплуатации "эффективным собственником", эти объекты инфраструктуры, станут попросту непригодны для дальнейшей эксплуатации, что тогда?
Временный владелец, вполне может оптимизировать свои расходы, исключив из их списка, затраты на техническое обслуживание, модернизацию и т.п.
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Намічається черговий дерибан. Стратегічні об'єкти, які не можна приватизувати вирішили віддати в концесію на 49 років. По-суті - це та сама приватизація. Казочки про ефективних приватних власників вже відверто дратують. 95 % приватизованих підприємств були, або знищені, а скоротили виробництво. Концесіонери теж вижмуть з підприємств всі соки та й покинуть. Влада, яка заявляє про неефективне управління державними підприємствами сама розписується в своїй некомпетентності. Чому в інших країнах державні підприємства ефективні? Чому в Україні до 1991 року державні підприємства були ефективні, а у Омеляна та інших стали неефективними? Ліберали при владі - це страшний удар по країні. Уявіть собі вегетаріанця який готує біфштекс. Так само виглядають ліберали, які керують державою. Для лібералів держава - це ворожа структура, тому вони намагаються її знищити. Усунення лібералів від влади - це єдиний порятунок для України. Інакше наша держава перестане існувати, а народ вимре.
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теперь выход и вход на вокзалы станет платным
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Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян
**************
В концесію сліпим трастам, нєбось?

Ми віддамо залізничні вокзали в концесію, - Омелян - Цензор.НЕТ 6550
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откуда этот сказочный долбоеб?????
чьих оно будет???
болванчик ставленный....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян
 
 
 
 
 
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