 Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу глава ведомства Владимир Омелян.
"Рассматривается возможность концессии железнодорожных вокзалов", - сказал министр, уточнив, что это не будет массовым явлением.
На сегодняшний день вокзалы управляются крайне плохо, но если у них появится частный собственник, это может дать максимальный эффект, убежден Омелян.
То же касается и морских портов, отноящихся к стратегическим активам. "В случае украинских морских портов для нас важна прозрачная концессия. Отдавая в концессию на 25, 49 лет порты, мы получим эффективного собственника, генерируем большую прибыль для государственного бюджета, но в то же время оставляем их как собственность", - объяснил глава Мининфраструктуры. Он считает это лучшей моделью на сегодняшний день.
По словам Омеляна, пилотные проекты по концессии готовятся совместно с ЕБРР. При этом учитывается зарубежный опыт.
Что же касается нестратегических объектов, большинство из них существует фактически только на бумаге, либо имеют активы в виде недвижимости, поэтому их следует как можно быстрее приватизировать. Омелян дал поручение своему госсекретарю провести полную ревизию и без колебаний отдать такие объекты на приватизацию.
у нього були хронові кукловоди,
ті самі що і зараз,
грося, яценюк, мартиненко, кубів, омелян..
Абрамович ругает сына:
- Ты почему получил за сочинение..неуд? Какая тема была?
- "Представь, что твой папа - миллионер!"
- Охренели... что ли? - не сдержался олигарх.
- Я так и написал...
или лопату гомна
А себе оставят бешенные оклады за ничего не деланье.
Мляяять!!! Я только студентов гнобил, а эти весь народ нагибают!
Валите в отставку, все равно чуток попозже народ эту "частную собственность" вернет обратно. Только вот вы этого уже не увидите.
пупецпипец!
Как же бля(!) хочется чем-то возгордиться, чему-то порадоваться, на шо-то опереться и понадеяться! - даже представить себе не можете.
Но! Пока нами керуют такие омеляны, луценки, пашинские... я буду их стебать.
Этот гунявый отсос, нам уже много чего обещал. А шо оно исполнило? Дорог - нет, поезда дорожают каждый квартал, коррупция на ЖД зашкаливает, и конкурирует токо с таможней, мусарнёй, с судами и газодобычей.
А этот гремучий пидарас нам рассказывает сказки и пишет фантастические тексты в ФБ!!!
И кто из нас идиот?
А есть еще такое слово-экспроприация.
История повторяется.
одни убытки от них.
а вот частный хозяин кабмина - енто да-а-а,
сразу будет иффект - зарплата 100500 евров.
себе.
Временный владелец, вполне может оптимизировать свои расходы, исключив из их списка, затраты на техническое обслуживание, модернизацию и т.п.
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В концесію сліпим трастам, нєбось?
чьих оно будет???
болванчик ставленный....