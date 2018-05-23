 Мы отдадим железнодорожные вокзалы в концессию, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Укринформу глава ведомства Владимир Омелян.

"Рассматривается возможность концессии железнодорожных вокзалов", - сказал министр, уточнив, что это не будет массовым явлением.

На сегодняшний день вокзалы управляются крайне плохо, но если у них появится частный собственник, это может дать максимальный эффект, убежден Омелян.

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То же касается и морских портов, отноящихся к стратегическим активам. "В случае украинских морских портов для нас важна прозрачная концессия. Отдавая в концессию на 25, 49 лет порты, мы получим эффективного собственника, генерируем большую прибыль для государственного бюджета, но в то же время оставляем их как собственность", - объяснил глава Мининфраструктуры. Он считает это лучшей моделью на сегодняшний день.

По словам Омеляна, пилотные проекты по концессии готовятся совместно с ЕБРР. При этом учитывается зарубежный опыт.

Что же касается нестратегических объектов, большинство из них существует фактически только на бумаге, либо имеют активы в виде недвижимости, поэтому их следует как можно быстрее приватизировать. Омелян дал поручение своему госсекретарю провести полную ревизию и без колебаний отдать такие объекты на приватизацию.

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