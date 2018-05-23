 Помпео пообещал еще больше санкций против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций". - Ред.) было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он уточнил, что, тем не менее, США изучают возможности, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.

Госсекретарь США также подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Да, сэр", - сказал М.Помпео в ответ на соответствующий вопрос конгрессмена, уточнив, что он разделяет позицию разведслужб, согласно которой Россия вмешивалась в предвыборную гонку в 2016 году для того, чтобы навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Он подчеркнул, что вывод о том, что российские власти ставили целью добиться победы Д.Трампа, "менее очевиден и пользуется меньшей поддержкой" в докладе ЦРУ и АНБ от января 2017 года.

Россия является вызовом для стратегических интересов США, полагает госсекретарь США.

"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", - заявил он.

При этом он указал на "дело Скрипалей", на ситуацию в Украине, а также на необходимость того, чтобы Москва убедила сирийские власти остановить использование химического оружия.

М.Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал он.

3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.