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 Помпео пообещал еще больше санкций против России

Американская администрация намеревается ввести против России еще больше санкций, чем действует в данный момент, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций". - Ред.) было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он уточнил, что, тем не менее, США изучают возможности, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.

Госсекретарь США также подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Да, сэр", - сказал М.Помпео в ответ на соответствующий вопрос конгрессмена, уточнив, что он разделяет позицию разведслужб, согласно которой Россия вмешивалась в предвыборную гонку в 2016 году для того, чтобы навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Он подчеркнул, что вывод о том, что российские власти ставили целью добиться победы Д.Трампа, "менее очевиден и пользуется меньшей поддержкой" в докладе ЦРУ и АНБ от января 2017 года.

Россия является вызовом для стратегических интересов США, полагает госсекретарь США.

"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", - заявил он.

При этом он указал на "дело Скрипалей", на ситуацию в Украине, а также на необходимость того, чтобы Москва убедила сирийские власти остановить использование химического оружия.

М.Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал он.

3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3067764
 
 
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Не руских собак а мордовско удмуртских свинособак. А так все верно написал отлученный в свое время той же русней от церкви толстой.
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Точно!
К этим животным есть уважение, может и брезгливое...
А к рузьгим свинособакам только отвращение...
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главное что бы помпео напомнил пете порошенко,что некрасиво торговать со станой агрессором,когда США санкции вводит,это на Украину напали ,а не на США
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да я смотрю за 400тищ амеры готовы на многое))))))))))Мож им еще сотку тыщ накинуть и капец мгновенный кацапии настанет...
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Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 3424

А я вот думал, что этому куку ответить...
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еще более хороших санкций, что бы граждане кацапии стали более лучше жить.
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Сурков гордится санкциями со стороны США, Мизулина увидела ...

как в РФ отреагировали на новые санкции ЕС - ТАСС

16 лют. 2015 р. - Я горжусь, что оказался в компании людей, которым ... Ведь они своими санкциями нарушают права и свободы людей", - сказал Кобзон.

Самед Сеидов: «Я горжусь тем, что подпал под санкцию ... - Aze.az..

Мадуро заявил, что гордится введёнными против него санкциями ...


1 серп. 2017 р. - «Я горжусь этими санкциями, введёнными против меня за выборы в Национальное учредительное собрание», - цитирует Мадуро ...
Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 862 .
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большая страна и умещается в жёпе Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 2309
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Та уже и язык не поворачивается назвать эту территорию государством, а страной - тем более
Такое себе х√йлообразование на 1/6 части земли-матушки...
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На вопрос о том, что думает эксперт о принятом законе, фактически позволяющем правительству запрещать ввоз любых товаров из любой страны, которую посчитают «недружественной» России, Демура ответил кратко: «Идиоты!», добавив, что больше здесь говорить нечего, так как подобные инициативы властей можно охарактеризовать не иначе, как «Назло маме отморожу уши». Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 6253
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Акции "Россвазелинпрома" уверенно растут в цене!
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Российским олигархам на заметку - либо вы Пукина, либо он вас! Пора решать!
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На ту же картинку тот же ответ/ нарисовал же не сам, так уважай труд автора, укажи, откуда взял. 23.05.2018 19:07

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А ведь Помпео так же хорошо изъясняется как и Волкер!
Я так понимаю, что скоро слова перейдут в дело!!!
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Помпео: США в ближайшее время примут меры против Венесуэлы, чтобы восстановить демократию в этой стране. (90% венесуэльской нефти перерабатывается в США) Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 460
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Санкций параше не жалеть! Санкций параше много, но побольше! Санкций параше много не бывает! Санкций параше даёшь на гора! Выполним и перевыполним пятилетку санкций для параши за 1 год! Слава американским изобретателям санкций для параши! Ур-аа товарищи!
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У тебя уже истерика,мордовецвася, ну ты там держись за буек тупина....
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В то время как Росстат отчитывается о фальшивом росте российского ВВП шесть кварталов подряд, представители бизнеса, работающие в реальном секторе, массово жалуются на деградацию ситуации и риски банкротства.
Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 1004Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 9748
Три четверти российских бизнесменов (76%) оценивают состояние экономики как кризисное и катастрофическое. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив 1,4 тысячи владельцев и топ-менеджеров из 9 несырьевых отраслей - от строительства и связи до образования и обрабатывающей промышленности. О "хорошем" экономическом положении в стране заявили лишь 4% респондентов. Деградацию ситуации заметили все предприниматели вне зависимости от масштаба деятельности.

О кризисе заявили 73% представителей крупного бизнеса и 77% - среднего и малого. Их доля выросла на 2-5 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.
50% сообщили, что несмотря на обещание властей не повышать налоговую нагрузку, фактически налоги выросли, почти две трети пожаловались на двузначный рост тарифов естественных монополий (в среднем около 16%)

Столько же - 63% - сообщили, что за последний год положение их бизнеса ухудшилось (против 59% год назад). 23% заявили, что в ближайший год им придется сворачивать операции или вовсе уходить с рынка.

Бизнес жалуется на неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и сжатие платежеспособного спроса на внутреннем рынке, следует из опроса.

Причем ни одну из проблем не удалось решить, если сравнивать с пиком кризиса в 2016 году, считают топ-менеджеры: неопределенность в экономике и дефицит денег у конечных потребителей - на том же уровне (4 и 3,8 балла), а налоговое давление выросло (с 3,7 до 4 баллов).

В прошлом году только за счет мер по "улучшению собираемости" бюджет выжал дополнительно триллион рублей налогов из ненефтегазового сектора, что никак не согласуется с идей ускорения роста, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Одновременно увеличивается административное давление: за два года количество возбужденных против предпринимателей уголовных дел выросло почти в 5 раз - до 1 миллиона. При этом добиться послабления меры наказания в минувшем году удалось лишь 44 бизнесменам, сообщил в январе уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов.

По данным Экспертного координационного центра, Госдума в два раза увеличила число принятых экономических законопроектов, при этом практически каждый второй из них либо вводил для бизнеса дополнительные обременения, либо ужесточал контроль за предпринимательской деятельностью, передает Финанс.
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Товарооборот между Россией и США в 2017 году увеличился на 15,8 процента и составил 23,1 миллиарда долларов ... экспорт в США вырос на 14,7 процента, до 10,6 миллиарда долларов, импорт - на 16,8 процента и составил 12,5 миллиарда.
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растут ценьі - растет єкспорт, упадут ценьі - упадет єкспорт
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Во-Во - давай там всё по пунктам - закупают у вас полезные ископаемые, а вподают вам бусы...)))
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Чего ж за бусы такие на $12,5 млрд.?
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Если Вы о паРашке, то согласен. Исключить нефтегаз и основные статьи экспорта очень похожи.
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а ты что написяль...?
давай всё по пунктам - или уже разучился Во-Во...?
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К Путину пришла на приём китайская делегация с предложением снять фильм "Штурм Кремля",так как фильм "Штурм Белого Дома" есть, а вот" Штурм Кремля" ещё такого не было, Путин прочитал несколько страниц сценария и ужаснулся,всё точь в точь ,что ему предсказал провидиц с Алтая,он косо глянул на китайскую делегацию и вернул сценарий,и сказал что в Россия сейчас неспокойно и этого Штурма ему не надо Помпео пообещал еще больше санкций против России - Цензор.НЕТ 4978
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Больше санкций, красивый санкций, пусть скоты насладятся.
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саме найбільша санкція- ПОВЕРНУТИ в УКРАІНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ...даунбасс під бази НАТО
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))) Мабуть один я такий розумний. Потрібно брати в кацапів нафту та газ в обмін на харчі. Кацапи харчі будуть давити тракторами та палити. Усе ж уже для цього готово. Технологія обкатана і усі до цього готові і тільки чекають на таке рішення.
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Помпео пообещал еще больше санкций против России

Хорошая новость, полезных санкций много не бывает.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео пообещал еще больше санкций против России
 
 
 
 
 
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