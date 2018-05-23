 Помпео пообещал еще больше санкций против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций". - Ред.) было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Он уточнил, что, тем не менее, США изучают возможности, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.
Госсекретарь США также подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
"Да, сэр", - сказал М.Помпео в ответ на соответствующий вопрос конгрессмена, уточнив, что он разделяет позицию разведслужб, согласно которой Россия вмешивалась в предвыборную гонку в 2016 году для того, чтобы навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Он подчеркнул, что вывод о том, что российские власти ставили целью добиться победы Д.Трампа, "менее очевиден и пользуется меньшей поддержкой" в докладе ЦРУ и АНБ от января 2017 года.
Россия является вызовом для стратегических интересов США, полагает госсекретарь США.
"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", - заявил он.
При этом он указал на "дело Скрипалей", на ситуацию в Украине, а также на необходимость того, чтобы Москва убедила сирийские власти остановить использование химического оружия.
М.Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.
"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал он.
3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.
13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.
Лев Толстой
К этим животным есть уважение, может и брезгливое...
А к рузьгим свинособакам только отвращение...
А я вот думал, что этому куку ответить...
как в РФ отреагировали на новые санкции ЕС - ТАСС
16 лют. 2015 р. - Я горжусь, что оказался в компании людей, которым ... Ведь они своими санкциями нарушают права и свободы людей", - сказал Кобзон.
Самед Сеидов: «Я горжусь тем, что подпал под санкцию ... - Aze.az..
Мадуро заявил, что гордится введёнными против него санкциями ...
1 серп. 2017 р. - «Я горжусь этими санкциями, введёнными против меня за выборы в Национальное учредительное собрание», - цитирует Мадуро ...
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Такое себе х√йлообразование на 1/6 части земли-матушки...
Я так понимаю, что скоро слова перейдут в дело!!!
Три четверти российских бизнесменов (76%) оценивают состояние экономики как кризисное и катастрофическое. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив 1,4 тысячи владельцев и топ-менеджеров из 9 несырьевых отраслей - от строительства и связи до образования и обрабатывающей промышленности. О "хорошем" экономическом положении в стране заявили лишь 4% респондентов. Деградацию ситуации заметили все предприниматели вне зависимости от масштаба деятельности.
О кризисе заявили 73% представителей крупного бизнеса и 77% - среднего и малого. Их доля выросла на 2-5 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.
50% сообщили, что несмотря на обещание властей не повышать налоговую нагрузку, фактически налоги выросли, почти две трети пожаловались на двузначный рост тарифов естественных монополий (в среднем около 16%)
Столько же - 63% - сообщили, что за последний год положение их бизнеса ухудшилось (против 59% год назад). 23% заявили, что в ближайший год им придется сворачивать операции или вовсе уходить с рынка.
Бизнес жалуется на неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и сжатие платежеспособного спроса на внутреннем рынке, следует из опроса.
Причем ни одну из проблем не удалось решить, если сравнивать с пиком кризиса в 2016 году, считают топ-менеджеры: неопределенность в экономике и дефицит денег у конечных потребителей - на том же уровне (4 и 3,8 балла), а налоговое давление выросло (с 3,7 до 4 баллов).
В прошлом году только за счет мер по "улучшению собираемости" бюджет выжал дополнительно триллион рублей налогов из ненефтегазового сектора, что никак не согласуется с идей ускорения роста, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Одновременно увеличивается административное давление: за два года количество возбужденных против предпринимателей уголовных дел выросло почти в 5 раз - до 1 миллиона. При этом добиться послабления меры наказания в минувшем году удалось лишь 44 бизнесменам, сообщил в январе уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов.
По данным Экспертного координационного центра, Госдума в два раза увеличила число принятых экономических законопроектов, при этом практически каждый второй из них либо вводил для бизнеса дополнительные обременения, либо ужесточал контроль за предпринимательской деятельностью, передает Финанс.
давай всё по пунктам - или уже разучился Во-Во...?
Хорошая новость, полезных санкций много не бывает.