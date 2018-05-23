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Все про:Крым (20094) Ялта (280)

 В России арестовали экс-"мэра" оккупированной Ялты Ростенко

В Москве арестовали бывшего "мэра" оккупированной Ялты Андрея Ростенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает"Новая газета". Его подозревают в махинациях с землей санатория "Алупка".

Ростенко был задержанв одном из аэропортом российской столицы.

"Его задержали по прибытии из Дании. Интересен тот факт, что силовики уже предпринимали попытку задержать Ростенко полтора месяца назад. Тоже в аэропорту. Но тогда по каким-то причинам отпустили. Зачем он вернулся – непонятно", – рассказал изданию бывший помощник первого вице-премьера Крыма Владимир Гарначук.

Бывшему "мэру" предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца.

По данным издания, Ростенко своим распоряжением изъял 1,5 га земли у детского противотуберкулезного санатория имени Боброва. При нем произошла и история с самосожжением предпринимателя Александра Стрекалина,который протестовал против попыток администрации города снести его кафе. Уже после самоубийства городской совет признал: все документы у предпринимателя были в порядке.

"Новая газета" пишет, что Ростенко является человеком, близким к окружению так называемого "главы" оккупированного Крыма Аксенова.

Также читайте: Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита иностранцев на "ялтинский форум" в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3067763
 
 
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Та ну? В России арестовали экс-"мэра" оккупированной Ялты Ростенко - Цензор.НЕТ 1393 Тогда я уже там за нижний коммент В России арестовали экс-"мэра" оккупированной Ялты Ростенко - Цензор.НЕТ 938
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ты опубликовал фото до официального представления в орде
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Всё. Он тоже в бане на три дня. Спасибо за своевременный сигнал.
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В связи с «матрёшечным скандалом» ФИФА запретила судьям красные свистки на Мундиале -2018. У Росії заарештували екс-"мера" окупованої Ялти Ростенка - Цензор.НЕТ 4612 У Росії заарештували екс-"мера" окупованої Ялти Ростенка - Цензор.НЕТ 1505
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Нафіга забруднюєте Цензор цим лайном?
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в Украине это лайно, а за поребриком реальность. вспомни название книжки кучмы У Росії заарештували екс-"мера" окупованої Ялти Ростенка - Цензор.НЕТ 2885 У Росії заарештували екс-"мера" окупованої Ялти Ростенка - Цензор.НЕТ 4705
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Я все розумію. І ми, і кацапи час від часу ходимо в туалет. Але фото свого лайна не постимо чомусь.
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Ну хоть где-то с коррупцией идёт борьба ... В России арестовали экс-"мэра" оккупированной Ялты Ростенко - Цензор.НЕТ 8839
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в 16 году заммэра ялты поджег себя https://censor.net.ua/video_news/404232/beschinstvuyut_prosto_svolochi_byvshiyi_zammera_yalty_podjeg_sebya_protestuya_protiv_snosa_kafe_video
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Точно школота паспорта фотошопила. У Льовочкина разные номера на паспорте, и фамилия Левочник. Короче Херня
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еще раз выберут - будет еще один созыв сидеть.
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ото нефиг было голосовать за оппа-блок.а то ща им президент виноват,шо у них ностальгия по хаму и совку
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Мост Х#йла рушится....Вата пишет про оптические иллюзии
У Росії заарештували екс-"мера" окупованої Ялти Ростенка - Цензор.НЕТ 2995
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Потом поймают укродрг с пилкой по металу и молотком и скажут что это их работа.
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А у нас один только Юрка-Клоун 1700 таких арестовал .
И уже покарал .
Вот так .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России арестовали экс-"мэра" оккупированной Ялты Ростенко
 
 
 
 
 
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