 В России арестовали экс-"мэра" оккупированной Ялты Ростенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает"Новая газета". Его подозревают в махинациях с землей санатория "Алупка".

Ростенко был задержанв одном из аэропортом российской столицы.

"Его задержали по прибытии из Дании. Интересен тот факт, что силовики уже предпринимали попытку задержать Ростенко полтора месяца назад. Тоже в аэропорту. Но тогда по каким-то причинам отпустили. Зачем он вернулся – непонятно", – рассказал изданию бывший помощник первого вице-премьера Крыма Владимир Гарначук.

Бывшему "мэру" предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца.

По данным издания, Ростенко своим распоряжением изъял 1,5 га земли у детского противотуберкулезного санатория имени Боброва. При нем произошла и история с самосожжением предпринимателя Александра Стрекалина,который протестовал против попыток администрации города снести его кафе. Уже после самоубийства городской совет признал: все документы у предпринимателя были в порядке.

"Новая газета" пишет, что Ростенко является человеком, близким к окружению так называемого "главы" оккупированного Крыма Аксенова.

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