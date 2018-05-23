 Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, беседа состялось с корреспондентом Рейтер.
Скрипаль говорила на русском и предоставила заявление, которое, по ее словам, она написала сама на английском и русском языках. Она подписала оба документа после того, как сделала заявление. Она отказалась ответить на вопросы после выступления на камеру, которое состоялось в Лондоне.
Ниже приводится текст заявления Скрипаль на русском языке.
"Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Я приехала в Великобританию 3 марта навестить своего отца, как я обычно делала ранее. Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены.
Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Я не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим.
Я благодарна замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, места, которое стало мне очень близким. Я также очень признательна всем людям, оказавшим нам помощь на улице в день нападения.
Я была выписана из больницы 9 апреля, но лечение продолжается по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну.
Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но на данный момент я не готова и не хочу ей воспользоваться.
Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих.
Я еще раз хочу поблагодарить всех людей, оказавших мне поддержку и помощь в этот сложный период моей жизни.
Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца.
Юлия Скрипаль"
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается.Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
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"Май нейм из юля. Я, короче, тревел ин грейт бритн ту май фазе. Лондон из зе кепитал оф зе ихней бритн, бат солсбери тоже вери найс, особенно ин хоспитал...
Не ну а екчуели нехило было бы вскорости и на хомеланд..."
5 копеек получил за свой шедевр?
Сейчас из Британии выдворяют абрамовича.
Как думаешь-где окочурится?
По любому-"бриты"...
Или самоубьётся "во славу" хуйла забеспредельного.
Да, лишняя хромосома никуда не делась . Она все-таки существенно влияет на способность критически мыслить и делать правильные выводы. Даже "новичок" оказался бессилен.
С другой стороны, она хочет вернуться в страну маньяков, которые траванули её и её папашу!
Ебанутость - она не лечится. Мало эту мочалку кацапы потравили, раз она несёт подобную лабуду. Грабли - ей на жизненном пути.
Источник:https://censor.net.ua/n3067762
Ну это,если какая неизлечимая и долго и мучительно протекающая болезнь (чего,конечно-не дай,Бог)-ну чтоб не мучиться.
А то шо правят иноверцы-ненормально.