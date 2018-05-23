 Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, беседа состялось с корреспондентом Рейтер.

Скрипаль говорила на русском и предоставила заявление, которое, по ее словам, она написала сама на английском и русском языках. Она подписала оба документа после того, как сделала заявление. Она отказалась ответить на вопросы после выступления на камеру, которое состоялось в Лондоне.

Ниже приводится текст заявления Скрипаль на русском языке.

"Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Я приехала в Великобританию 3 марта навестить своего отца, как я обычно делала ранее. Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены.

Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Я не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим.

Я благодарна замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, места, которое стало мне очень близким. Я также очень признательна всем людям, оказавшим нам помощь на улице в день нападения.

Я была выписана из больницы 9 апреля, но лечение продолжается по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну.

Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но на данный момент я не готова и не хочу ей воспользоваться.

Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих.

Я еще раз хочу поблагодарить всех людей, оказавших мне поддержку и помощь в этот сложный период моей жизни.

Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца.

Юлия Скрипаль"

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается.Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

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20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

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