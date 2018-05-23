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Все про:Великобритания (1858) отравление (1033) Скрипаль (335)

 Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну". ДОКУМЕНТ

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом пережившая покушение в британском Солсбери, впервые пообщалась с прессой.

Как передает Цензор.НЕТ, беседа состялось с корреспондентом Рейтер.

Скрипаль говорила на русском и предоставила заявление, которое, по ее словам, она написала сама на английском и русском языках. Она подписала оба документа после того, как сделала заявление. Она отказалась ответить на вопросы после выступления на камеру, которое состоялось в Лондоне.

Ниже приводится текст заявления Скрипаль на русском языке.

"Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Я приехала в Великобританию 3 марта навестить своего отца, как я обычно делала ранее. Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены.

Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Я не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим.

Я благодарна замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, места, которое стало мне очень близким. Я также очень признательна всем людям, оказавшим нам помощь на улице в день нападения.

Я была выписана из больницы 9 апреля, но лечение продолжается по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну.

Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но на данный момент я не готова и не хочу ей воспользоваться.

Как я уже говорила в предыдущем заявлении: никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих.

Я еще раз хочу поблагодарить всех людей, оказавших мне поддержку и помощь в этот сложный период моей жизни.

Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца.

Юлия Скрипаль"

Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду вернуться в свою страну 01

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается.Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Читайте также: Применить яд в подобных условиях мог только идиот, - ученый-химик Мирзаянов об отравлении Скрипалей

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов

Источник: https://censor.net.ua/n3067762
 
 
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Надеюсь ты не настолько идиотка чтобы возвращаться в рашу.
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ключевое слово в заявлении в дальнейшем. видимо она не хочет эскалировать ситуацию и верит, что отравителей поймают, накажут и выдоят. Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну" - Цензор.НЕТ 8785
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не она просто намекает, что когда ху-ло окуочурится тогда и вернется.
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она еще не поверила,что это хуйло с гэбней их отравили...возможно и не поверит.кацапы,сэр...
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Вернуться ей просто не дадут...там она может и другие вещи рассказать.
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Чё-то оно выглядит как-то "по дебильному:
"Май нейм из юля. Я, короче, тревел ин грейт бритн ту май фазе. Лондон из зе кепитал оф зе ихней бритн, бат солсбери тоже вери найс, особенно ин хоспитал...
Не ну а екчуели нехило было бы вскорости и на хомеланд..."
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Тут как бы два варианта. Либо ее грохнут в засрахе, либо она станет петь что их отравили бриты. Глупая оказалась коза
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Березовский то же хотел вернуться,но бриты не отпустили..похоронили
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И Литвиненко бриты отравили за правду о педофилии вашего окурка.
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Березовского кончили за долги его же подельники.
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ну да...а боинг над донбассом сбил межгалактический флот пришельцев
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Во, блин! А я чё-то думал на помидоров-ниндзя...
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да ты прав, тёзка на все 100....а ещё Анна Политковская сама застрелилась...и Немцова грохнули из-за любовницы, а ещё...и тд по тексту Соловьиного помёта)))
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Березовский ... бриты не отпустили..похоронили (с)

5 копеек получил за свой шедевр?
Сейчас из Британии выдворяют абрамовича.
Как думаешь-где окочурится?
По любому-"бриты"...
Или самоубьётся "во славу" хуйла забеспредельного.
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В засрахе ей дадут другой новичек понюхать группы BZ (психохимический) ...затем посмотрит телевизор и заклеймит позором британских империалистов и их наймитов
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Заглавие неправильное! Юля отказалась от помощи посольства и надеется пережить Пу и когда то вернуться в свою страну , а не лагерь узников.... Вот так Цензор!
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то наверное сегодня прокацапская смена, есть там таковая.
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Пожалуйста, отпустите меня домой, не надо прятать меня в Америке.
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"В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну. " - Юлия Скрипаль.

Да, лишняя хромосома никуда не делась . Она все-таки существенно влияет на способность критически мыслить и делать правильные выводы. Даже "новичок" оказался бессилен.
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Как оказалось новичок подавляет инстинкт самосохранения
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Он многое подавляет и, у случайно выживших, необыкновенно угнетающе действует на психику - всё видится в чёрном свете и не хочется жить. Как говорят - едет крыша. Ну и физические страдания в добавку.
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"... всё видится в чёрном свете и не хочется жить". Тогда понятно, почему Юлии Скрипаль хочется вернуться в рашку. Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну" - Цензор.НЕТ 1103
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Это ее право...и не надо ей указывать.
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Она очень угнетена и у нее нет радости от возвращения к жизни. Это видно по её письму. Это работа "Новичка" продолжается. Я не могу её критиковать. Её психика разрушена.
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"Я потерял в " Зимней вишне" детей, жену и сестру... После этого я решил стать кандидатом в депутаты зак.собрания от "единой россии"- сказало ФСБ словами Машки Захаровой...
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С одной стороны, она отказывается от услуг кацапского посольства.
С другой стороны, она хочет вернуться в страну маньяков, которые траванули её и её папашу!
Ебанутость - она не лечится. Мало эту мочалку кацапы потравили, раз она несёт подобную лабуду. Грабли - ей на жизненном пути.
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Нафига было тратить бабки на её спасение, если её после ВСЕГО тянет в казлостан? Юлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну" - Цензор.НЕТ 2984
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Ее и отца чуть не ликвидировали, а она мечтает вернуться к своим палачам. Умом кацапов не поймешь. Сталин их расстреливал пачками и гноил в концлагерях миллионами, а они мечтают снова повторить. Мазохизм или ошибка природы. Повезло нам с соседями.
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"..в дальнейшем я надеюсь вернуться в свою страну ..чтобы меня там ещё раз хорошенечко "от ипали" "... - и папу прихватить не забудь, лишнехромосомая , -там его точно вылечат...
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Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
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языки страны пребывания учить не пробовали,ностальгаторы?
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Даже оказавшись на краю жизни и смерти ей так ничего и не дошло.
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мокшане, ну почему вы такие тупые? Может с погодой чего......
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В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну.
Источник:https://censor.net.ua/n3067762

Ну это,если какая неизлечимая и долго и мучительно протекающая болезнь (чего,конечно-не дай,Бог)-ну чтоб не мучиться.
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"я надеюсь вернуться в свою страну" - за свежей дозой "новичка", а то здешняя дурь не "штырит".
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Пол Маккарті колись співав Back in USSR, але у совок бітли і Пол так і не повернулись, взагалі оьіцяти це означає одружитися.)
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Юлия высказалась очень дипломатично.Она вернётся в новую ,демократичную страну,а не орду.
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а ей уже ответили : "люблю"...жду... вова.."
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Ну не нравится ей Британия - домой хочет, в засцаные подьезды , к ракетам из гавна и в жигули с наклейкой Трамп чмо . Вольному воля ..(сказал Лаврентий Павлович и чуть улыбнулся)
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Родина одна,народ один-это нормально.
А то шо правят иноверцы-ненормально.
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видимо она продолжает думать, что хуйло на самом деле Путин и его, Дартаньяна в белом, подставляет весть такой плохой мир. или я чего-то не понимаю?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЮлия Скрипаль прервала свою реабилитацию и выступила с заявлением, где выразила надежду "вернуться в свою страну". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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