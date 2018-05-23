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 Похищенный в Крыму делегат Курултая крымскотатарского народа Эгиз сильно избит, - Чубаров

Похищенный в Симферопольском районе делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз найден избитым.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: ФСБ проводит в оккупированном Крыму широкомасштабную операцию с арестами значительного числа крымских татар, - Чубаров

"Асана Эгиза срочно везут в Симферпольскую городскую больницу №6. Асан сильно избит. Чуть позже ожидаем пояснений случившемуся от адвоката Айдера Азаматова..." - написал он

Также Чубаров перевел для читателей, не владеющих крымскотатарским языком, пост Абдурамана Эгиза, брата Асана Эгиза:

"Как пояснил брат (Асан): Машину остановили люди в образе (одеянии) полицейских. Вслед за этим неизвестные люди силой посадили в машину у везли. Дорога прошла в ужасном положении: на голову одели мешок, руки завязали, кинули ничком (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь - Бахчисарай на окраине села возле лесочка. "Иди куда хочешь", сказали. С указанного места Асан возвратился в Симферополь. Слава Всевышнему"

23 мая в районе села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. В управлении ФСБ России в Крыму отрицали задержание Эгиза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты похитили делегата Курултая Эгиза и вывезли его в неизвестном направлении, - Чубаров

Публичных комментариев российских оккупантов по этому поводу нет.

После аннексии в Крыму фактические российские оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Источник: https://censor.net.ua/n3067761
 
 
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якщо б татари носили "пояси шахіда" замість памперсів, то цього б не було....
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это все на фоне того, что бензозаправка делает учебные пуски ядерных ракет, угрожая миру ядерной войной, у них крыша там давно съехала напрочь, логика в их садистских действиях отсутствует.
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Да пороху похер! Главное,чтобы конфетки продавались! Да и сам Чубаров,если честно,не сильно выступает против пороха
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищенный в Крыму делегат Курултая крымскотатарского народа Эгиз сильно избит, - Чубаров
 
 
 
 
 
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