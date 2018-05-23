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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (1858) Северный поток (260) Джонсон_Борис (99)

 Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил "разъединяющий" план Германии по продолжению строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, он также отметил, что проект может увеличить зависимость европейских потребителей от "злонамеренной российского государства".

В письме к парламентариям Джонсон подчеркнул, что энергобезопасность должна базироваться на том, чтобы единственный поставщик не имел монопольного контроля. Он также напомнил, что ЕС имеет право изменить собственные директивы, чтобы обеспечить равную конкуренцию между трубопроводами и обязать Германию разрешить использовать трубопроводы для нероссийского газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия агрессивная и ревизионистская страна: она использует "Северный поток-2" как инструмент давления, - глава МИД Польши Чапутович

Хотя Джонсон в письме не призывает прекратить проект, он отмечает, что Великобритания решительно поддерживает Украину по этому вопросу.

Напомним, Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год. Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия.

Читайте также: Украина и Эстония приложат максимум усилий для остановки "Северного потока-2": он вредит европейскому единству, - Порошенко

Украина возглавила оппозицию к трубопроводу, так как Россия планирует обойти существующий трубопровод, проходящий через Украину и приносит Киеву доход в 2% ВВП ежегодно.

Вопрос "Северного потока" стал основным на переговорах 18 мая в Сочи между канцлером Германии Меркель и президентом России Путиным. Меркель подчеркивала, что проект чисто коммерческим и призвала президента России гарантировать дальнейшее использование украинского трубопровода, однако Путин отметил, что это произойдет только тогда, когда будет экономически оправдано.

Также читайте: Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным в Сочи

Великобритания до сих пор не выражала решительной позиции в отношении "Северного потока".

Источник: https://censor.net.ua/n3067760
 
 
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 10 ч.10 часов назад

Интересно, что Транскаспийский форум, на котором Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Грузия, Турция и Афганистан обсуждали трубопроводы в обход России прошел в Вашингтоне.
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, , наблюдается раскол в европе относительно российских энергоресурсов , , бриты ( плюс сша ) , за игнор рашки , , позиция немцев - деньги не пахнут ,,,
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Если быть кратким - против все те кто: 1) не имеет оттуда прямой выгоды 2) не может что то сказать против мнения США.
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1) не имеет оттуда прямой выгоды - бескорыстная русофобия.

2) не может что то сказать против мнения США - корыстная русофобия.

3) те кто за - за большие деньги смогли подавить свою русофобию.
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4) ті хто проти - за великі гроші збудили в собі русофоба
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Дякую, що озвучили позицію кацапів. Чи це Ваша власна?
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Це спектр варіантів. Чи Ви такий наївний і думаєте, що бюджети на газовий лобізм лише в кремльгазу передбачені?
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В такому разі можуть протиснути 3-й енергопакет для СП-2.
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Какая разница по какой трубе и через какую транзитную страну будет идти в Европу газ? Кран все равно со стороны России!
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Решительно поддерживает в критике. Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон - Цензор.НЕТ 6685 Такого еще не было. Молодец Бориска.
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только балтийские пираты поставят под сомнение безопасную работу этих нордстримов...а прецедент был - балтийские пираты захватили российский сухогруз, шедший из калининграда в сектор газа с древесиной...на канарах, куда пираты доставили судно, оказалось, что вместо бревен ракеты для газы...нордстримы повреждать проще...
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Площадь пустыни, которую нужно покрыть солнечными батареями, чтобы получить энергию, необходимую сегодня для всего мира, Европы и Германии

Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон - Цензор.НЕТ 688
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интересная мысль , , , накуй ехать в польшу на рабский труд , , украинцам треба переучиваться на монтеров солнечных батарей , и побудувать в Україні багато заводів , виробників сонячних батарей та аксессуари-гаджети до них , , і враз разбогатіємо , , і , добряче позагоряємо у сахарі ,,, , ,. . африка-наша. !!!
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интересная мысль была,= попробовать русскими называться состоя на службе у улуса орды москвы, очень забавная, надо сказать, смерды сами себя превзошли в своей вонючести. Поэтому все остальные их выдумки после этой неактуальны, и даже про рабский труд украинцев в Польше. Потому, что фантазии рабов про не рабов убоги, бедолага)
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Если Там будет большая часть энергии преобразовываться в электрическую, там упадет температура и начнет конденсироваться влага в тучки и выработка энергии упадет. Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон - Цензор.НЕТ 2613 Придется квадратики побольше малевать...
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Вам не завадить з підручників з географії про циркуляцію повітряних мас в атмосфері освіжити для себе інфу Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон - Цензор.НЕТ 4804
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І втратити половину при передачі Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон - Цензор.НЕТ 7935
А ставити де? В Алжирі, де 10 років тому громадянська війна закінчилась чи в Лівії, де в самому розпалі?
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а я чув , що , навпаки , готують доки для екстрадиції ,,,
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За это - решительная благодарность Юнайтед Кингсдом и Борису лично.
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Если бы наши бандюки меньше воровали, Украина не нуждалась бы в этих 3.5 млрд. Вот тогда бы мы не возражали против СП-2 и дали бы меркельше и Ко* насладиться полной зависимостью от хуйла. И понаблюдали бы со стороны как они пресмыкаются перед этим шизофреником.
Я думаю, мы это все увидим в скором будущем, когда порошенко свалит и к власти придут нормальные люди.
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Проект СП-2 особливо росту газової залежності німців від раши не передбачає, лише 20% його потужності заходитиме в Німеччину, решта - транзит до чеського кордону.
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мається на увазі 20% у вивідному з Нордстріма-2 сухопутному газопроводі
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Интересно, когда они придут?
Да и придут ли.....
Политика - говно говном...
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пуйло задумал кинуть Украину на транзит газа еще когда Шредера прикупил подешевке, Меркель всегда это знала, потому и Минский договорняк такой, какой есть. Все-таки несостоявшийся гитлеровкий третий рейх и недоделанный пуйловский третий рейх это одно кодло, не разлей вода, их жадность ко всему чужому роднит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон
 
 
 
 
 
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