 Великобритания решительно поддерживает Украину в критике "Северного потока-2", - Джонсон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, он также отметил, что проект может увеличить зависимость европейских потребителей от "злонамеренной российского государства".

В письме к парламентариям Джонсон подчеркнул, что энергобезопасность должна базироваться на том, чтобы единственный поставщик не имел монопольного контроля. Он также напомнил, что ЕС имеет право изменить собственные директивы, чтобы обеспечить равную конкуренцию между трубопроводами и обязать Германию разрешить использовать трубопроводы для нероссийского газа.

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Хотя Джонсон в письме не призывает прекратить проект, он отмечает, что Великобритания решительно поддерживает Украину по этому вопросу.

Напомним, Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год. Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия.

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Украина возглавила оппозицию к трубопроводу, так как Россия планирует обойти существующий трубопровод, проходящий через Украину и приносит Киеву доход в 2% ВВП ежегодно.

Вопрос "Северного потока" стал основным на переговорах 18 мая в Сочи между канцлером Германии Меркель и президентом России Путиным. Меркель подчеркивала, что проект чисто коммерческим и призвала президента России гарантировать дальнейшее использование украинского трубопровода, однако Путин отметил, что это произойдет только тогда, когда будет экономически оправдано.

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Великобритания до сих пор не выражала решительной позиции в отношении "Северного потока".