 Мужчина выстрелил из гранатомета в детскую амбулаторию в Мариуполе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт города 0629 со ссылкой на полицию Донецкой области.
Инцидент произошел в 6 утра 23 мая. В полиции сообщили, что они задержали психически нездорового местного, который выстрелил из РПГ в воздух.
Сам мужчина объяснил полиции, что нашел гранатомет в заброшенном доме и "решил проверить, как он работает". Когда увидел, что повредил выстрелом окно амбулатории - самостоятельно обратился в милицию.
"Человек состоит на учете и имеет психиатрическое заболевание. Следственные действия продолжаются ", - сообщили в пресс-службе полиции.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
должнымогут. 300 000 ментов, каждый пусть на 150 человек - уже 45 млн. а так как их у каждого дома не видно (да и вообще нечасто видно) - чем-то они должны заниматься?
"Когда увидел, что повредил выстрелом окно амбулатории - самостоятельно обратился в милицию. Источник: https://censor.net.ua/n3067758"
страшно представить что могло бы быть...
вот так просто... нашел... стрельнул....
а чего не в свой дом?
Но у нас это уже реальная действительность...
Оружия валом...
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"...."Человек состоит на учете и имеет психиатрическое заболевание. Следственные действия продолжаются ", - сообщили в пресс-службе полиции...." - цитата
Даже простому психу они все время под ногами попадаются..