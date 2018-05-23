 Мужчина выстрелил из гранатомета в детскую амбулаторию в Мариуполе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт города 0629 со ссылкой на полицию Донецкой области.

Инцидент произошел в 6 утра 23 мая. В полиции сообщили, что они задержали психически нездорового местного, который выстрелил из РПГ в воздух.

Сам мужчина объяснил полиции, что нашел гранатомет в заброшенном доме и "решил проверить, как он работает". Когда увидел, что повредил выстрелом окно амбулатории - самостоятельно обратился в милицию.

"Человек состоит на учете и имеет психиатрическое заболевание. Следственные действия продолжаются ", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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