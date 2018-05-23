EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия
  8958  23
Все про:граната (585) Мариуполь (3500)

 Мужчина выстрелил из гранатомета в детскую амбулаторию в Мариуполе

В Мариуполе мужчина выстрелил из гранатомета и попал в окно детской амбулатории. Никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт города 0629 со ссылкой на полицию Донецкой области.

Инцидент произошел в 6 утра 23 мая. В полиции сообщили, что они задержали психически нездорового местного, который выстрелил из РПГ в воздух.

Сам мужчина объяснил полиции, что нашел гранатомет в заброшенном доме и "решил проверить, как он работает". Когда увидел, что повредил выстрелом окно амбулатории - самостоятельно обратился в милицию.

"Человек состоит на учете и имеет психиатрическое заболевание. Следственные действия продолжаются ", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также смотрите: Гражданин России с боевой гранатой задержан на Киевщине , - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3067758
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не всех больных война забрала.
 показать весь комментарий
 
 
У меня нет сомнения, что челловек из РФ. А заболевание у него известное - победобесие.
 показать весь комментарий
 
 
Эффект от взрыва в закрытом помещении усиливается, Гиви подтвердит. Хорошо, что в помещении утром еще не было никого. Мужчина выстрелил из гранатомета в детскую амбулаторию в Мариуполе - Цензор.НЕТ 7943
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы полиция заметила в руках гражданина гранатомет, ему нужно из него обязательно выстрелить: тогда обратят внимание.
 показать весь комментарий
 
 
ага, поліцейські ж стоять біля кожного будинку...так?
 показать весь комментарий
 
 
ну, если по количеству считать, то вообще-то должны могут. 300 000 ментов, каждый пусть на 150 человек - уже 45 млн. а так как их у каждого дома не видно (да и вообще нечасто видно) - чем-то они должны заниматься?
 показать весь комментарий
 
В том то и весь смысл, что ее не было и после выстрела.
"Когда увидел, что повредил выстрелом окно амбулатории - самостоятельно обратился в милицию. Источник: https://censor.net.ua/n3067758"
 показать весь комментарий
 
 
офигеть...
страшно представить что могло бы быть...
вот так просто... нашел... стрельнул....
а чего не в свой дом?
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация страшная и в то же время бестолково-комичная...
Но у нас это уже реальная действительность...
Оружия валом...
 показать весь комментарий
 
 
Тільки божевільні стріляють у власний будинок.
 показать весь комментарий
 
ну... и я о том же! (ибо в окно детской амбулатории... то же как бы...ку-ку)
.
"...."Человек состоит на учете и имеет психиатрическое заболевание. Следственные действия продолжаются ", - сообщили в пресс-службе полиции...." - цитата
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Никуда он сам не обратился. Чтобы не дать сепару вышку, СБУ-фсб сказали ему, что надо сказать. Зри в корень.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы он себе в голову выстрелил.... на одного идиота бы стало меньше....
 показать весь комментарий
 
 
Ежедневная граната плавно превращается в гранатомет.
 показать весь комментарий
 
Грибы труднее найти чем гранатомет.
Даже простому психу они все время под ногами попадаются..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина выстрелил из гранатомета в детскую амбулаторию в Мариуполе
 
 
 
 
 
 вверх