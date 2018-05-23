 США не должны забыть, что русские аннексировали одну пятую часть Украины, вопрос агрессии РФ должен стать более весомым в мире, - Помпео

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом шла речь на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам. Слушания были посвящены вопросу стратегических приоритетов и бюджета Государственного департамента.
"Вторжение России и ее преступная аннексия части Украины, Крыма, слишком часто игнорируется остальным миром, - подчеркнул конгрессмен Стив Чебот обращаясь к Майку Помпео. - Если бы вы каким-либо образом могли придать этому вопросу больший вес, я был бы вам очень благодарен".
Отвечая конгрессмену, Помпео поддержал необходимость придать больший вес этому вопросу. Помпео также вспомнил о своем путешествии в Украину еще во время своей службы в ЦРУ.
"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Русские аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забыть, что это произошло", - заявил Помпео.
Главное больше не сдают и даже по крошке возвращают, правда ценой жизни военных.
Зайцево уже не поделен пополам, сепары его сдали и сбежали на окраину Горловки.
Лев Толстой
А как кружится голова...
Видео - https://viuly.io/video/ne-mostom-edinym-kak-sily-oos-nastupayut-na-donbasse-494384
США ведет себя по братски с нами, они не просто помогают, а делают нас экономически, политически и в военном смысле сильнее.