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Все про:оккупация (6564) Донбасс (16233) госсекретарь (87) Помпео (31)

 США не должны забыть, что русские аннексировали одну пятую часть Украины, вопрос агрессии РФ должен стать более весомым в мире, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как посетил Донбасс и согласился, что вопрос вторжения России и оккупации Крыма должен получить больше веса.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом шла речь на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам. Слушания были посвящены вопросу стратегических приоритетов и бюджета Государственного департамента.

"Вторжение России и ее преступная аннексия части Украины, Крыма, слишком часто игнорируется остальным миром, - подчеркнул конгрессмен Стив Чебот обращаясь к Майку Помпео. - Если бы вы каким-либо образом могли придать этому вопросу больший вес, я был бы вам очень благодарен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы добились, чтобы Россия столкнулась с реальными последствиями своих агрессивных действий, - новый госсекретарь США Помпео

Отвечая конгрессмену, Помпео поддержал необходимость придать больший вес этому вопросу. Помпео также вспомнил о своем путешествии в Украину еще во время своей службы в ЦРУ.

"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Русские аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забыть, что это произошло", - заявил Помпео.

Также читайте: США будут бороться с вмешательством России в промежуточные выборы в Конгресс, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3067757
 
 
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боже храни Америку. Как же нашей планетке повезло, что страна №1 это США, а не говнораша.
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Хіба одну п'яту??? Якось забагато, можливо по кількості населення?
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Ну преувеличел, ну не суть.
Главное больше не сдают и даже по крошке возвращают, правда ценой жизни военных.
Зайцево уже не поделен пополам, сепары его сдали и сбежали на окраину Горловки.
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Ни фига се, если правде то это 10 баллов.
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Це він сказав з урахуванням Кубані та Стародубщини
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І я подумав, шо мабуть тут якась помилка
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Пока что этот вопрос не особо весомый и по-моему надоел европейцам. Они не ощущают опасности от Путина и не особо благодарны Украине за то, что ежедневно Украина теряет своих защитников и отражает атаки агрессора. И виновна в этом украинская власть,которая практически умалчивает факт войны в Украине пятый год и торгует нагло с агрессором, а президент отдыхает на Мальдивах.
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Хооршее начало для нового Гссекретаря.
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аха...особенно хорош этот сехретарь в географии...
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кацапы на растяжке...и всяк проходящий считает делом чести лягнуть упрямую скотинку США не должны забыть, что русские аннексировали одну пятую часть Украины, вопрос агрессии РФ должен стать более весомым в мире, - Помпео - Цензор.НЕТ 7789
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Помпео заявил, что на очереди гораздо больше санкций чем введены раньше США не должны забыть, что русские аннексировали одну пятую часть Украины, вопрос агрессии РФ должен стать более весомым в мире, - Помпео - Цензор.НЕТ 7778
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, та да , , пора у абрамовича конфисковать челси , ( и остальные лярды фунтов-евро-баксов ) , а хуйла раскуркулить на сотни три лярдов зелени ,,, , и не забыть про прочих шестерок кремля , глядишь , триллик-другой и насобирается. ,,,
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хто дружил с рашкой полюбасе в минусах , , ежели остались на карте мира ,,,
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Железобетонно. Слава Богу сейчас мы у них враги №1 или №2.
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а врагов у рашки -- увесь білий світ , , , ну , , там окрім сербії , венісуели , кндр , і африканських людожерів ,,,,,,
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, , сша последовательно , , ящетаю , еженедельно , напоминает , что россия - враг цивилизации № 1 .,,,
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Украинское ворье оккупировало куда бОльшую часть Украины. Про это тоже не стоит забывать.
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Настоящий русофоб. Кстати дружбан Джона МакКейна (дай Бог ему долгих лет жизни).
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Какие старые слова а как кружится голова
А как кружится голова...
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Насчет пятой части, если имелась в виду площадь, он, конечно, преувеличил, но по сути всё верно.
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Всегда думал почему нам не дают абрамсы, ф35 и тп. технику. А зачем? Возможно нам бы удалось спасти на 50% больше жизней и то не факт. А вот наша элита в преподнесенном настроении вместо реформ начала бы ускоренно пи*дить, причем лопатами, причем как в последний раз. И вот закочился бы конфликт ну допустим нашей победой, все на этом успакаиваются возвращается к нам крым дотационный и даунбасс убитый в хлам. Наша экономика стремительно уходит и без того в жопу, но зачем нам уже помогать?
США ведет себя по братски с нами, они не просто помогают, а делают нас экономически, политически и в военном смысле сильнее.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША не должны забыть, что русские аннексировали одну пятую часть Украины, вопрос агрессии РФ должен стать более весомым в мире, - Помпео
 
 
 
 
 
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