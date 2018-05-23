 Украинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

По словам Президента, этот вопрос обсуждался во время встречи с украинскими производителями и инвесторами, и они поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

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"Мы сегодня действительно подняли этот вопрос во время встречи с украинскими производителями. И убедились в мощной поддержке тех производителей, которые инвестируют в Украину, которые создают новые рабочие места, которые занимаются производством, которые пытаются инвестировать в те или иные отрасли в тех или иных регионах, в мощной стопроцентной поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал", - отметил Глава государства в комментарии представителям СМИ.

Президент также рассказал, что вчера во время переговоров с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд обсуждал вопрос налога на выведенный капитал, поскольку в Эстонии он уже давно введен.

"Рекомендация Эстонии: первая - это не привело к сокращению бюджетных поступлений. Второе - это очень эффективно работает в странах Европейского Союза. Третье - они готовы предоставить нам советников и защищать вместе с нами эффективность этого средства. И четвертое - дискредитация этого налога со стороны отдельных лоббистов не пройдет", - подчеркнул он.

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"Что это значит? Каждая инвестиция, которую ты делаешь в Украине, ты делаешь без уплаты налога. Каждая копейка, которую ты выводишь из бизнеса - заплати с нее налог. Это упрощает систему налогообложения. Это стимулирует инвестиции в Украину, которые нам нужны как воздух", - отметил Петр Порошенко. Президент добавил, что это необходимо учитывать при бюджетном планировании, однако это совершенно мощное и эффективное средство для того, чтобы обеспечить экономический рост.

Президент призвал народных депутатов скорее приступить к рассмотрению указанного законопроекта: "Это улучшение инвестиционного климата, который очень распространен во многих странах".