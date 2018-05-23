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 Политика Украины
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Все про:капитал (65) налоги (2424) Порошенко (14826) прибыль (77)

 Украинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко

Украинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а международные партнеры Украины готовы оказать консультативную помощь во внедрении этого эффективного средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

По словам Президента, этот вопрос обсуждался во время встречи с украинскими производителями и инвесторами, и они поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

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"Мы сегодня действительно подняли этот вопрос во время встречи с украинскими производителями. И убедились в мощной поддержке тех производителей, которые инвестируют в Украину, которые создают новые рабочие места, которые занимаются производством, которые пытаются инвестировать в те или иные отрасли в тех или иных регионах, в мощной стопроцентной поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал", - отметил Глава государства в комментарии представителям СМИ.

Президент также рассказал, что вчера во время переговоров с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд обсуждал вопрос налога на выведенный капитал, поскольку в Эстонии он уже давно введен.

"Рекомендация Эстонии: первая - это не привело к сокращению бюджетных поступлений. Второе - это очень эффективно работает в странах Европейского Союза. Третье - они готовы предоставить нам советников и защищать вместе с нами эффективность этого средства. И четвертое - дискредитация этого налога со стороны отдельных лоббистов не пройдет", - подчеркнул он.

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"Что это значит? Каждая инвестиция, которую ты делаешь в Украине, ты делаешь без уплаты налога. Каждая копейка, которую ты выводишь из бизнеса - заплати с нее налог. Это упрощает систему налогообложения. Это стимулирует инвестиции в Украину, которые нам нужны как воздух", - отметил Петр Порошенко. Президент добавил, что это необходимо учитывать при бюджетном планировании, однако это совершенно мощное и эффективное средство для того, чтобы обеспечить экономический рост.

Президент призвал народных депутатов скорее приступить к рассмотрению указанного законопроекта: "Это улучшение инвестиционного климата, который очень распространен во многих странах".

Источник: https://censor.net.ua/n3067755
 
 
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С запретом использовать офшорные юрисдикции? Украинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2386
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бредит соевый барон в пьяном угаре
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Иностранный бизнес, зарабатывающий на украинцах и выводящий капитал, против этого, а у него традиционно сильное лобби. Надеюсь, Петя дожмет. Украинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко - Цензор.НЕТ 302
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Типа Кипрского ДЭТЭКА и Нидерландского Рошена? Українські виробники та інвестори підтримують заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2735
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А якщо гроші лишаться в Україні, але використовуватися не будуть і вже без податку на прибуток ?
Наші обов'язково вигадають де державу обдурити.
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Безготівкові кошти залишаться в банках і можуть бути використані для кредитування інших бізнесів, які цього потребують.
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Президент Порошенко разрушит нам все схемы Януковича.
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...папереднім обсождунам ...читайте уважно значення "выведеный капитал" ...Каждая инвестиция, которую ты делаешь в Украине, ты делаешь без уплаты налога. Каждая копейка, которую ты выводишь из бизнеса - заплати с нее налогИсточник: https://censor.net.ua/n3067755
... до чого тут сліпі офшори бариги ?
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В этой стране всегда принимаются законы,которые можно обходить.
Закон о курении в общественных местах, об употреблении спиртных напитков , это самые безобидные. Кроме ПДД,на котором все менты жируют.
И с чего тогда будет жить государство?С подоходных налогов физлиц и малого бизнеса?
Так работающих физлиц, с каждым годом все меньше))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко
 
 
 
 
 
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