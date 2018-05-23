 22 мая на Донбассе погиб украинский воин 24-й бригады Богдан Коломиец. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Винницкой РГА,

Богдан Александрович родился 29 апреля 1995 года. Был призван на военную службу 28 ноября 2016 г.

Похороны должны пройти в с.Лука Мелешковская Винницкого района Винницкой области, где проживал Богдан Коломиец. Дата уточняется.

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