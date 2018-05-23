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 22 мая на Донбассе погиб украинский воин 24-й бригады Богдан Коломиец. ФОТО

22 мая, около 22:00 вблизи пгт Зайцево на Горловском направлении, от осколочного проникающего ранения, несовместимого с жизнью, погиб Богдан Александрович Коломиец, 1995 года рождения, житель села Лука-Мелешковская Винницкой области, младший сержант, командир 2 отделения снайперов взвода снайперов 24-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Винницкой РГА,

Богдан Александрович родился 29 апреля 1995 года. Был призван на военную службу 28 ноября 2016 г.

Похороны должны пройти в с.Лука Мелешковская Винницкого района Винницкой области, где проживал Богдан Коломиец. Дата уточняется.

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22 мая на Донбассе погиб украинский воин 24-й бригады Богдан Коломиец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067752
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия22 мая на Донбассе погиб украинский воин 24-й бригады Богдан Коломиец. ФОТО
 
 
 
 
 
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