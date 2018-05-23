 В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, в своем выступлении Ю.Луценко говорил о конкретных достижениях борьбы с коррупцией: наказание государственной мафии Януковича через конфискацию активов; создание новых антикоррупционных механизмов, что позволило остановить 10 тысяч взяток и осудить 1700 коррупционеров за 2017 год; наличие уникального механизма электронных деклараций и бенефициаров собственности.
Юрий Луценко призвал к консолидации международных усилий и обвинил РФ за покрывание крупнейшего коррупционера страны - Януковича. "Главный коррупционер страны скрывается в РФ. И эта страна не соблюдает свои международные обязательства", - заявил Луценко.
У нас з лікароні зняли головного лікара за "нецільове використання коштів". Відкритим текстом було сказано що він накрав мільйони! У нього пенсійний вік давно. ЦЙчого саджати треба. Ні- на пенсію.
Так він подав до суду на відновлення на посаді! І нікого не вразить якщо його відновлять- у нього є що дати і твоїм прокурорам, і суддям.
Первый кейс более известный - окружение Порошенко, депутат Грановский и его партнер Адамоський «отжали» у эстонцев торговый центр «Скай Молл».
Как депутат, я выступаю на стороне иностранных инвесторов - или эстонских, или французских, у которых забрали Черкасский ликероводочный завод, или немецких, у которых отжимают завод по производству соковых концентратов, или датский, у которых отбирали недвижимость в Одессе.
Защита инвесторов был обещанием Порошенко на выборах 2014 года. Но дожили до того, что теперь иностранные президенты вынуждены требовать от Порошенко защиты прав их компаний в Украине
И эта позорная история должна закончиться вместе с его правлением
На дебатах в ООН можно пи3дануть всё, что угодно. Кто это пересчитывать будет?
А как же аннулированная виза?