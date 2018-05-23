 В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, в своем выступлении Ю.Луценко говорил о конкретных достижениях борьбы с коррупцией: наказание государственной мафии Януковича через конфискацию активов; создание новых антикоррупционных механизмов, что позволило остановить 10 тысяч взяток и осудить 1700 коррупционеров за 2017 год; наличие уникального механизма электронных деклараций и бенефициаров собственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы побороть коррупцию, должна "сесть большая рыба", - Луценко

Юрий Луценко призвал к консолидации международных усилий и обвинил РФ за покрывание крупнейшего коррупционера страны - Януковича. "Главный коррупционер страны скрывается в РФ. И эта страна не соблюдает свои международные обязательства", - заявил Луценко.