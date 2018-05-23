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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ГПУ (8672) коррупция (7127) Луценко (7014) ООН (2470) Сарган (251)

 В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко на дебатах в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил о достигнутом в борьбе с коррупцией в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, в своем выступлении Ю.Луценко говорил о конкретных достижениях борьбы с коррупцией: наказание государственной мафии Януковича через конфискацию активов; создание новых антикоррупционных механизмов, что позволило остановить 10 тысяч взяток и осудить 1700 коррупционеров за 2017 год; наличие уникального механизма электронных деклараций и бенефициаров собственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы побороть коррупцию, должна "сесть большая рыба", - Луценко

Юрий Луценко призвал к консолидации международных усилий и обвинил РФ за покрывание крупнейшего коррупционера страны - Януковича. "Главный коррупционер страны скрывается в РФ. И эта страна не соблюдает свои международные обязательства", - заявил Луценко.

В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067751
 
 
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Наказали финансово ,половину пришлось мальдивско-сейшельской братве отстегнуть и теперь они все парни хорошие ... В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 9112
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А по Вашему отстегнуть несколько десятков или сотен зелени в ГПУ это не наказание ?
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Пусть бы проолигархические депутаты - коррупционеры проголосовали за усиление ответственности за коррупцию, а то не хотят, бояться, у самих рыло в пушку. Наши законы ужасны и наказание что за кражу курицы, что за кражу миллиарда - одно и то же.Гнать надо эту власть преступников грязной метлой.
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От алкаш белку поймал ,чего только не привидится с устатку ....
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Интересно, каким по счету номером будет сам Юрик в этом бесконечном ряду украинских коррупционеров ? Хорошо, если последним номером. Эти мамонты когда-нибудь сами вымрут или их нужно отстреливать в охотничий сезон очищения власти ?
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Поймали 10 000 взяточников, осудили 1700 из тех кто брал меньше всех, чтобы не позорили и не демпинговали остальных.
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Блин, дожили... Под Китай пытаемся косить... Тык не то - там их стреляют...
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Хвосты подчищают . А "велика либа" сидит АП
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От же ліцеміри! Юга! Тіи саджаєш дрібних пішок, а навіть у тебе в прокуратурі, не напруджуючись, за рік можна знайти в десять раз більше корупціонерів. Кмому ти на вужа вішаєш? Хіба люди не бачать що коїтьсяі?
У нас з лікароні зняли головного лікара за "нецільове використання коштів". Відкритим текстом було сказано що він накрав мільйони! У нього пенсійний вік давно. ЦЙчого саджати треба. Ні- на пенсію.
Так він подав до суду на відновлення на посаді! І нікого не вразить якщо його відновлять- у нього є що дати і твоїм прокурорам, і суддям.
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Сегодня группа еврооптимистов встречается с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Это стыд, но одна из тем, которая обсуждается в течение ее визита - это нападения украинских рейдеров на эстонских инвесторов. Все это происходит через четыре года после побега Януковича

Первый кейс более известный - окружение Порошенко, депутат Грановский и его партнер Адамоський «отжали» у эстонцев торговый центр «Скай Молл».
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нет.заставить жить на одну зарплату.
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Но еще более вопиющая история - в Заливе Одесской области, где у эстонского инвестора требуют взятку за право достроить набережную, а в качестве аргумента решили организовать покушение на убийство их адвоката.
Как депутат, я выступаю на стороне иностранных инвесторов - или эстонских, или французских, у которых забрали Черкасский ликероводочный завод, или немецких, у которых отжимают завод по производству соковых концентратов, или датский, у которых отбирали недвижимость в Одессе.
Защита инвесторов был обещанием Порошенко на выборах 2014 года. Но дожили до того, что теперь иностранные президенты вынуждены требовать от Порошенко защиты прав их компаний в Украине
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Это делает не только президент Эстонии, но, например, и Швейцарии. Это и есть печальный итог правления Петра Алексеевича.
И эта позорная история должна закончиться вместе с его правлением
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Генпрокурор Юрий Луценко на дебатах в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил о достигнутом в борьбе с коррупцией в Украине.

На дебатах в ООН можно пи3дануть всё, что угодно. Кто это пересчитывать будет?
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Товаристч Сралин захерячил 30 млн. советских маршалов Тухачевских и Егоровых...,Гитлер замочил всего 7 млн.Где справедливость?
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Так евроинтэгрируемся же Отжали не у каких то там азиатов По этому поводу и \брилиантовые прокуроры\ на повышение пошли
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Картавий брехун. Себе накази, Сабакова.
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Советское ГОФФНо чистить не перечистить..... В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 3352
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Из них 1699 бабушек с укропом на рынках и один продавал незаконно выловленную рыбу в колличестве 1,5 кГ!
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чЛенин Сралин замочили в Сортире толко в одном 1921 году 5 миллионов рюсскага Гоффна...КОРРУпция исчезла утром 1 января 1923 года............ В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 8391
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Стадо БАРАНОВ........ В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 9600
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Луценко на трибуне ООН в США.
А как же аннулированная виза?
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Якийсь дріб'язок. Всі більш менш вагомі корупціонери на місцях, не кажучи про велику рибу.
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Фидель Кастро это есть реформатор Гитлер,которого так ждет стадо баранов Украины.... В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 6492
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Ты бы показался психиатру У тебя затянулся приступ шизофпении Стэцик прикукушеный тебе надо на дурку Проколотся Сделать инсулиновую блокаду Задумайся о своем психическом здоровье Ты ж бизнесмен Твоя фирма по пришиванию усиков к гандонам Процветает Не пожалей бабок Подлечись
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Если бы Юга выступал на такой высокой сцене из своим докладом о борьбе с коррупцией то его прерывали бы бурным смехом,так как Юга уже давно превратился в помело.
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Китайцы сделали Си Дзинпиня вечным начальником Китая,РАБссия по предложению Кадырова через пару дней сделает то же самое... В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 3254Дайошь ГИТЛЕРОВ на всю Жизню.... В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 3254
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У ачкастого пистабола опять белка пошла В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 2192
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Когда Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек, - стало понятно что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и есть.
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Коррупционеров уровня полицая, который брал взятки 200-300 баксов и бабок, которые ночью вадару продавали. А как там на счет таких коррупционеров, как дамбасячее рыжее ССУЦИЩЕ, мертведчук, куЧМО, бойки вилкулы и прочая куетень???? Забыла гырлявая МРАЗИНА, как на всех майданах обрызгивала слюнями микрофон революционными лозунгами "бандитам тбгрьмы"???
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Как наказали? Объявили выговор, выразили обеспокоенность, поставили на вид, высказали озабоченность, сообщили родителям, записали замечание в дневник, поставили в угол, оставили без сладкого, погрозили пальцем,...
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Ну наказания бывают разные В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 8610.Совсем допился до ручки.Пора пыль с легендарной кружки сдувать В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 8610
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Лучшим борцом с Коррупцией был товаристч Сралин...,по свидетельству Россиянской блогерши Тани Сеид - Бурхан сдохло 60 млн. человек...,подвиги повторять надобно...Не? В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко - Цензор.НЕТ 2220
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Судячи з того як часто затримують корупціонерів при отриманні хабара, корупціонери сприймають Юрині покарання як ласки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко
 
 
 
 
 
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