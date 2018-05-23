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 Политика Украины
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Все про:ВВС (157) Порошенко (14826) Коэн (2) Трамп (1812)

 Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

Адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Трампом.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам собеседников агентства, оплата была совершена посредниками, действующими в интересах Порошенко. При этом Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации президента Украины рассказал, что за услугами Коэна обратились в связи с тем, что украинские лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне могли организовать Порошенко не более, чем протокольную фотосъемку с Трампом. Порошенко же нужно было что-то, что можно было бы назвать "переговорами", отмечает BBC.

Согласно сообщению, бывший помощник Порошенко обратился за помощью к неназванному украинскому депутату. Он, в свою очередь, через личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йор вышел на Майкла Коэна.

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По информации одного из источников, Коэну заплатили $400 тысяч за встречу Порошенко с Трампом. Второй источник в Киеве уточнил, что общая сумма, выплаченная Коэну, составляла $600 тысяч.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, знал ли Трамп, что встреча с Порошенко была оплачена. На Банковой отказались от комментариев.

Переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом состоялись 20 июня 2017 года в Белом доме.

Источник: https://censor.net.ua/n3067750
 
 
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Политическое лобби в Америке вполне официально .
Тут дело в другом - заокеанский Коган взял 600 000 в прибыток , а виницкий маланец своровал с убытков .
Вот в этом и есть разница американской и винницкой демократии ...
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Порошенко, конечно, ворюга профессиональный, но не идиот. По-этому считаю все это кремлевской туфтой.
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Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Заміс[т]ь пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
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Адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну Источник: https://censor.net.ua/n3067750
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Американець якого походження цей Коен?
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Пока американцы, предположим, взявшего за бубенцы не возьмут, крепко и с любовью, трандите, что хотите, не верю, что после Манафорта в Украине на столько умом обделенные, как русня.
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ОЧЕРЕДНОЙ ВБРОС ОТ КАЦАПСКОГО АГИТПРОМА.Даже не стоит заострять внимание на этой херне.
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На тій зустрічі петро думав - я дав 400 штук, що він сидить? Трамп намагався зрозуміти - хто це?
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не ну в общем это хорошо=))
трамп и так не знает как от кацапского скандала отмазаться а тут они ему еще масла подлили=))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС
 
 
 
 
 
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