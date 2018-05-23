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Все про:Госдепартамент США (803) посол (1198) посольство Украины (149) Чалый (376) Сенцов (430)

 Госдеп США твердо стоит на том, что Олег Сенцов должен быть освобожден без каких-либо условий, как и остальные политзаключенные Кремля, - Чалый

Государственный департамент США твердо стоит на том, что незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов должен быть освобожден без каких-либо условий, как и остальные политзаключенные Кремля.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый после показа ленты "Пленники Кремля" в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На встречах в Соединенных Штатах мы всегда говорим о наших пленных, заложниках, и в настоящий момент имя Олега Сенцова у всех на устах. Я благодарен Государственному департаменту США, американской стороне за то, что они занимают очень твердую позицию относительно абсолютно безусловного освобождения Олега Сенцова как политического пленного", - заметил украинский дипломат.

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В этой связи он подчеркнул, что сигналы о ситуации с украинскими политзаключенными в России "дошли до правильных адресатов" - к людям в официальных кругах Вашингтона, которые занимаются политикой, правами человека и юридическими вопросами.

Чалый подчеркнул, что решение Сенцова объявить голодовку с требованием освобождения всех политических заключенных является героическим поступком и сигналом о большой угрозе жизни режиссера. Посол напомнил о голодовке в 1986 году Анатолия Марченко с требованием освободить всех политзаключенных СССР, которая завершилась трагически. Тогда протест продолжался 117 дней, а через 12 дней после его завершения Марченко стало плохо, и 8 декабря 1986 года он умер в Чистопольской больницы.

Гибель Анатолия Марченко имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и на Западе, что, очевидно, побудило Михаила Горбачева начать процесс освобождения политических пленников. Тогда на свободу вышли Андрей Сахаров, Мустафа Джемилев и другие активисты, которые выступали против своеволия советского режима, напомнил дипломат.

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Кроме того, посол Украины в США заметил, что усилия по освобождению украинских политзаключенных является частью общих усилий, направленных на прекращение российской агрессии против Украины. В этом контексте он подчеркнул, что вопрос деоккупации Крыма, а также отдельных районов на востоке Украины "очень четко поддерживается официальным Вашингтоном".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в аннексированном Россией Крыму вместе с активистом Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд у Ростове-на-Дону осудил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба вину не признали.

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Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая 2018 года, заявив, что прекратит ее лишь в случае освобождения всех украинских политзаключенных, которые содержатся в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3067746
 
 
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Что-то мне этот шухер с Сенцовым напоминает истерию вокруг Гади, нужно держать ушки на макушке. Госдеп США твердо стоит на том, что Олег Сенцов должен быть освобожден без каких-либо условий, как и остальные политзаключенные Кремля, - Чалый - Цензор.НЕТ 5056
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23.05.1948 В ходе операции «Весна» в Литве депортированы почти 37 тысяч крестьян, отказавшихся вступить в колхозы.

Госдеп США твердо стоит на том, что Олег Сенцов должен быть освобожден без каких-либо условий, как и остальные политзаключенные Кремля, - Чалый - Цензор.НЕТ 2503
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Не так давно одесский суд внаглую вынес оправдательный приговор (хотя там были реальные доказательства вины) подсудимым по делу 2 Мая, в том числе и россиянам.

Ну еще бы, одесские судьи на садятся в свое кресло без согласия одесской мафии, которая к тому же и пропутинская.
А ведь можно было было этих россиян обменять на Сенцова и Кольченко. Но куда там, Путлер и в Украине рулит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосдеп США твердо стоит на том, что Олег Сенцов должен быть освобожден без каких-либо условий, как и остальные политзаключенные Кремля, - Чалый
 
 
 
 
 
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