 Госдеп США твердо стоит на том, что Олег Сенцов должен быть освобожден без каких-либо условий, как и остальные политзаключенные Кремля, - Чалый

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый после показа ленты "Пленники Кремля" в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На встречах в Соединенных Штатах мы всегда говорим о наших пленных, заложниках, и в настоящий момент имя Олега Сенцова у всех на устах. Я благодарен Государственному департаменту США, американской стороне за то, что они занимают очень твердую позицию относительно абсолютно безусловного освобождения Олега Сенцова как политического пленного", - заметил украинский дипломат.

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В этой связи он подчеркнул, что сигналы о ситуации с украинскими политзаключенными в России "дошли до правильных адресатов" - к людям в официальных кругах Вашингтона, которые занимаются политикой, правами человека и юридическими вопросами.

Чалый подчеркнул, что решение Сенцова объявить голодовку с требованием освобождения всех политических заключенных является героическим поступком и сигналом о большой угрозе жизни режиссера. Посол напомнил о голодовке в 1986 году Анатолия Марченко с требованием освободить всех политзаключенных СССР, которая завершилась трагически. Тогда протест продолжался 117 дней, а через 12 дней после его завершения Марченко стало плохо, и 8 декабря 1986 года он умер в Чистопольской больницы.

Гибель Анатолия Марченко имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и на Западе, что, очевидно, побудило Михаила Горбачева начать процесс освобождения политических пленников. Тогда на свободу вышли Андрей Сахаров, Мустафа Джемилев и другие активисты, которые выступали против своеволия советского режима, напомнил дипломат.

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Кроме того, посол Украины в США заметил, что усилия по освобождению украинских политзаключенных является частью общих усилий, направленных на прекращение российской агрессии против Украины. В этом контексте он подчеркнул, что вопрос деоккупации Крыма, а также отдельных районов на востоке Украины "очень четко поддерживается официальным Вашингтоном".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в аннексированном Россией Крыму вместе с активистом Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд у Ростове-на-Дону осудил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба вину не признали.

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Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая 2018 года, заявив, что прекратит ее лишь в случае освобождения всех украинских политзаключенных, которые содержатся в РФ.