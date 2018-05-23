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 В ПАСЕ призвали Россию немедленно освободить Сенцова

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима", - отметил докладчик.

"Десять дней назад он начал бессрочную голодовку, и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений", - говорится в заявлении Варейкиса.

Варейкис напомнил о резолюции ПАСЕ, одобренной в начале этого года на основе его доклада. В документе содержится призыв к освобождению всех украинских заключенных, удерживаемых и заключенных в России и аннексированом Крыму, а также к наблюдению за их состоянием здоровья и условиями содержания независимыми международными наблюдателями.

Варейкис отмечает, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированного основе".

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14 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

В связи с этим президент Украины Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3067744
 
 
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Призвали? В который раз? И в который раз засраха положила на вас проплаченных свой прибор?
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смешное призвание. Срали кацапы на всех
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Гітлер та німці теж колись намагалися це робити..
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20 и 21 век немного разные по возможностям влияния на агрессора
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Поживемо - побачимо.. Як на мене - в 21 столітті важелів впливу навіть стало більше..
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Согласен.
Тебя, наверное, смутил флажок и ник. Так это я перепрятался, пока модер лютует😀 . Ник настоящий рассися вперде
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Потрібні якісь конкретні непублічні кроки, лише так рашка поступиться.
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