 Суд назначил экспертизу сделанных в кабинете Холодницкого звукозаписей, - ГПУ

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Генеральной инспекцией Генпрокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 3 апреля 2017 года, в рамках которого проверяется возможная причастность Холодницкого к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 (дача заведомо ложных показаний) Уголовного кодекса.

"На основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 мая 2018 в указанном производстве назначена экспертиза звукозаписи", - сказано в ответе.

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Другие подробности Генпрокуратура сообщить отказалась, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

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А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.