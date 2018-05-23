 США будут бороться с вмешательством России в промежуточные выборы в Конгресс, - Помпео

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Комитете палаты представителей по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помпео сообщил Комитету палаты представителей по иностранным делам в среду, что администрация примет "ответные меры" для борьбы с "постоянными усилиями" России вмешаться в голосование в ноябре", - говорится в сообщении.

Госсекретарь не уточнил, что имел в виду под "росийским вмешательством" или какими будут контрмеры, однако отметил, что предстоит еще многое сделать, чтобы остановить Россию.

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Напоминаем, руководители американских спецслужб предупредили сенаторов о том, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, как это было во время президентской кампании в 2016 году.