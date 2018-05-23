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 США будут бороться с вмешательством России в промежуточные выборы в Конгресс, - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа не потерпит вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Комитете палаты представителей по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помпео сообщил Комитету палаты представителей по иностранным делам в среду, что администрация примет "ответные меры" для борьбы с "постоянными усилиями" России вмешаться в голосование в ноябре", - говорится в сообщении.

Госсекретарь не уточнил, что имел в виду под "росийским вмешательством" или какими будут контрмеры, однако отметил, что предстоит еще многое сделать, чтобы остановить Россию.

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Напоминаем, руководители американских спецслужб предупредили сенаторов о том, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, как это было во время президентской кампании в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3067737
 
 
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нарисовал же не сам, так уважай труд автора, укажи, откуда взял.
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Розваліть кримський міст.
Або вимкніть свіфт, тоді рашка не зможе отримувати гроші за газ та нафту.
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.. ми їх душили душили .. душили душили .. аж самі впріли .. як карасів на рибалці..
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гут я даже и не знаю шо сказать =))

Госдума может ввести новый праздник - День взятия Парижа
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Не бороться с рашкой надо, а ставить её с колен на локти и наоборот.
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"Помпео сообщил Комитету палаты представителей по иностранным делам в среду, что администрация примет "ответные меры" для борьбы с "постоянными усилиями" России вмешаться в голосование в ноябре",
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На время выборов в Конгресс США рашке отключат интернет, ну, и как следствие, все платёжные системы...
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Цена нефти поднялась, этим нивелировался эффект от санкций для рашки. То есть они теряют в одном, хотя они уже и адаптировались к прошлым санкциям, во многом благодаря Лукашенко , новых санкций мало или нет, а остальные потери компенсируются поднятием цены на Брент.
Поэтому как бы это сказать получше - При Обаме , несмотря на обвинения его в инфантильности и отсутствии жесткости , такого не было.
А вот Трамп имеет нормальную риторику местами, иногда может и что- то сказать цивильное против рассеи, но Брент - то растёт. Мост рашка построила в Крыму , это тоже есть не только соединение аннексированного Крыма с оккупантами, но и психологический аспект в том, что оно сказало - и потом построило. И никакие санкции на это не повлияли . После моста должны были быть ещё санкции . Но их нет. Порошенко что- то прокукарекал про то, что они типа потом бежать будут по этому мосту назад в рашку. Хотелось бы , но иметь такой план Б смешно. А адекватной реакц.ии на поведение путена нет. Даже ЧМ не забрали у мордора. А я так хотела верить гордону в этом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША будут бороться с вмешательством России в промежуточные выборы в Конгресс, - Помпео
 
 
 
 
 
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