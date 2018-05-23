 Более 30% ТРЦ Украины не обеспечены полностью первичными средствами пожаротушения, более 45% - системами противопожарной защиты, - Чечеткин

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании правительства 23 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Во время своего доклада Николай Чечеткин отметил, что на сегодня проверено 13 360 объектов, что составляет 41% от запланированного количества.

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"Из них 10 720 дошкольных и школьных учреждений, 500 больниц со стационарным лечением, 2 140 торгово-развлекательных центров и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 167 тысяч нарушений, из которых почти 63 тысячи, а это - 37%, не устранялись в течение длительного времени ", - отчитался Николай Чечеткин.

Он также отметил, что наихудшее состояние с выполнением предписаний наблюдается на объектах, расположенных в Черновицкой области, где выполнено 59% ранее предложенных мероприятий, в Волынской - 57%, Днепропетровской - 55%, и в Одесской области - 54%.

"Всего на руководителей объектов наложено 12 837 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски о закрытии 405 объектов, из них: 155 ТРЦ, 220 дошкольных и школьных учреждений, а также 30 больниц", - отметил глава ГСЧС.

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Николай Чечеткин обратил внимание присутствующих на самые распространенные системные недостатки, которые были выявлены в ходе проверок ТРЦ: "В каждом восьмом торгово-развлекательном центре зафиксировано ненадлежащее содержание путей эвакуации, более 30% ТРЦ не в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения, а более 45% - недооборудованы системами противопожарной защиты, или данные системы находятся в нерабочем состоянии и необслуживаемые", - сказал глава ГСЧС.

Он также проинформировал главу правительства о том, что во время профилактических мероприятий зафиксировано уже 36 фактов недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам.

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"По данным фактам совместно с Национальной полицией составлены акты, которые направлены в суд для обеспечения проверки", - добавил Чечеткин.

Руководитель ГСЧС подчеркнул, что профилактические меры в сочетании с разъяснительной работой и практическим обучением персонала проводились по принципу, когда главное - не санкции для бизнеса, а создание безопасной среды на объектах с массовым пребыванием людей.

"Об этом свидетельствует тот факт, что почти 30% недостатков устранялись в ходе проверки. И эта работа продолжается", - отметил Чечеткин.

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Напомним, после пожара в ТРЦ Кемерово (РФ), премьер-министр Владимир Гройсман поручил МВД, ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку школ, детсадов и других мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности.