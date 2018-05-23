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 Власти Вильнюса назвали сквер у посольства России в честь Немцова

Сквер перед посольством Российской Федерации в Вильнюсе назвали в честь убитого в Москве оппозиционера Бориса Немцова. Городской совет столицы Литвы принял такое решение в срочном порядке в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал назвать этот сквер именем российских демократов, однако после встреч с российскими оппозиционерами, а также получившими в стране политическое убежище гражданами РФ он изменил свое мнение.

"Когда мы это пространство назовём именем Бориса Немцова, это будет уважение не только к этому конкретному человеку, который был яркой фигурой, человеком со всеми его сильными и слабыми сторонами, но он стал символом современного демократического движения, демократического сопротивления наших дней, так будет увековечена нынешняя диссидентская, можно сказать даже, деятельность", - сказал мэр на заседании горсовета.

Он отметил, что присвоение скверу имени Немцова станет данью уважения всему российскому демократическому движению.

Журналист Владимир Кара-Мурза, участвовавший в этом заседании, заявил: "Можно убить человека, но нельзя убить память, те принципы и ценности, ради которых этот человек боролся".

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Ранее Вашингтон в честь российского оппозиционера назвал площадь перед посольством РФ.

В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы причастные к его убийству, включая организаторов и заказчиков преступления, были привлечены к ответственности.

С аналогичным выступлением выступил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер. По его словам, убийство Немцова "должно быть полностью и транспарентным образом расследовано, с тем чтобы все исполнители, организаторы и соучастники этого преступления были привлечены к ответственности".

27 февраля состялась третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелилина Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3067733
 
 
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прибалты молодцы,что мешает нашим назвать в честь Бориса улицу,проспект или сквер в Киеве
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Nu da gde ruskaja ambasada etot skver v Kijeve.On byl za Ukrainu odin iz nemnogix umnix v rosiji
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Скоро появится....и сквер и улица...вернее проспект...на котором расположено посольство паРаши....
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Ех, нам би таких високопосадовців, як у Литві, а не крадіїв-зрадників.
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Жаль, улица там называется латышей. Можно было бы переименовать на Бандеры. Власти Вильнюса назвали сквер у посольства России в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8040 Власти Вильнюса назвали сквер у посольства России в честь Немцова - Цензор.НЕТ 581
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Колись була ініціатива перейменувати проспект Повітрянофлотський в проспект степана Бандери..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Вильнюса назвали сквер у посольства России в честь Немцова
 
 
 
 
 
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