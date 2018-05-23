 Власти Вильнюса назвали сквер у посольства России в честь Немцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал назвать этот сквер именем российских демократов, однако после встреч с российскими оппозиционерами, а также получившими в стране политическое убежище гражданами РФ он изменил свое мнение.

"Когда мы это пространство назовём именем Бориса Немцова, это будет уважение не только к этому конкретному человеку, который был яркой фигурой, человеком со всеми его сильными и слабыми сторонами, но он стал символом современного демократического движения, демократического сопротивления наших дней, так будет увековечена нынешняя диссидентская, можно сказать даже, деятельность", - сказал мэр на заседании горсовета.

Он отметил, что присвоение скверу имени Немцова станет данью уважения всему российскому демократическому движению.

Журналист Владимир Кара-Мурза, участвовавший в этом заседании, заявил: "Можно убить человека, но нельзя убить память, те принципы и ценности, ради которых этот человек боролся".

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Ранее Вашингтон в честь российского оппозиционера назвал площадь перед посольством РФ.

В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы причастные к его убийству, включая организаторов и заказчиков преступления, были привлечены к ответственности.



С аналогичным выступлением выступил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер. По его словам, убийство Немцова "должно быть полностью и транспарентным образом расследовано, с тем чтобы все исполнители, организаторы и соучастники этого преступления были привлечены к ответственности".

27 февраля состялась третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелилина Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.