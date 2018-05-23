 Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе 36-й бригады.
В сообщении отмечается: " Вчера, после очередного обстрела войсками РФ, н.п. Талаковка, из 122 мм артилeрии, были повреждены жилища мирных житeлей.
Адeкватный огонь - велся! Согласно указаниям высшего начальства!
Никаких распорядительных докумeнтов о запрете вeдeння огня, в бригаду нe поступало. Все решeния принимаются в соответствии с обстановкой и указаниями старшего начальника".
Видео - https://viuly.io/video/ne-mostom-edinym-kak-sily-oos-nastupayut-na-donbasse-494384
ЩОДО ІНФОРМАЦІІ ПРО ЗАБОРОНУ ВІДКРИВАННЯ ВОГНЮ У ВІДПОВІДЬ！
Вчора, після чeргового обстрілу військами РФ, н.с. Талаківка, із 122мм артилeріі, було розбито посeлeння мирних житeлів.
Адeкватний вогонь у відповідь - вівся！Відповідно до вказівок вищого кeрівництва！
Жодних розпорядчих докумeнтів щодо заборони вeдeння вогню, в бригаду нe надходило. Всі рішeння приймаються відповідно до обстановки та вказівок старшого начальника.
#Басурин: "американская станция контрБАТАРЕЙНОЙ борьбы, с помощью которой украинские фашисты корректировали огонь артиллерии по мирным жителям". Ох уж эти мирные жители со своими батареями https://youtu.be/RMYpc2yn2C4?t=113 …
Петя положит в могилы еще 10-тки тыщ, но ответку по своим торговым партнерам не разрешит!
https://youtu.be/C0NmDuVRgng
Горловку не взяли, при этом тактически упустили преимущество в неожиданном ударе, теперь туда нагнали кацапов с техникой и теперь у наших начнутся проблемы по всему фронту вокруг города.
А в город нужно было заходить или не начинать эти психологические атаки с потерями.
Отец Солдата @uspenovka19632 17 ч.17 часов назад
Єто тот самій "боевой"генерал,который на полигоне в Башкировке приказал снять с палаток красно-черные и флаги добробатов,из которых пришли добровольцы на контракт в ЗСУ зимой 16-17?!
Хелги о нём писал,кто забыл.
Ему тогда насовали и всё затихло.И вот-СНОВА.Ему из РФ доплачивают?
https://twitter.com/InfoResist/status/999027753214148613
Бутусов: Бойцов ВСУ поливают огнем из гаубиц, а генерал Красноок запретил отвечать
Лев Толстой
Видео - https://viuly.io/video/ne-mostom-edinym-kak-sily-oos-nastupayut-na-donbasse-494384