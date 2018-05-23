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 Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады

Пресс-служба 36-й бригады морской пехоты обнародовала информацию, что 22 мая украинские силы открывали адекватный огонь на обстрел российскими наемниками населенного пункта Талаковка под Мариуполем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе 36-й бригады.

В сообщении отмечается: " Вчера, после очередного обстрела войсками РФ, н.п. Талаковка, из 122 мм артилeрии, были повреждены жилища  мирных житeлей.

Также смотрите: Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку. ВИДЕО

Адeкватный огонь - велся! Согласно указаниям высшего начальства!
Никаких распорядительных докумeнтов о запрете вeдeння огня, в бригаду нe поступало. Все решeния принимаются в соответствии с обстановкой и указаниями старшего начальника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники выпустили по Талаковке 90 снарядов 122-го калибра, - Штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3067732
 
 
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І на кого розрахована ця соєва пропаганда?- Всі знають що наші не стріляють, за постріл у бік торгових партнерів лоліти Патріотів саджають. Барига у них і рогатки скоро позабирає.
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Морпехи молодцы

ЩОДО ІНФОРМАЦІІ ПРО ЗАБОРОНУ ВІДКРИВАННЯ ВОГНЮ У ВІДПОВІДЬ！
Вчора, після чeргового обстрілу військами РФ, н.с. Талаківка, із 122мм артилeріі, було розбито посeлeння мирних житeлів.
Адeкватний вогонь у відповідь - вівся！Відповідно до вказівок вищого кeрівництва！
Жодних розпорядчих докумeнтів щодо заборони вeдeння вогню, в бригаду нe надходило. Всі рішeння приймаються відповідно до обстановки та вказівок старшого начальника.
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это он путриотов "поддержал" - вчера выли что волы не кормленные...)))
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То я ще забув додати що підлога країни знаходиться за тире зубожіння. Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады - Цензор.НЕТ 7845
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тревожные новости, море, обстрелы, статьи о плохом генерале и близости нового конфликта под Мариуполем. Держитесь! Мариуполь держись!
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#Басурин: "американская станция контрБАТАРЕЙНОЙ борьбы, с помощью которой украинские фашисты корректировали огонь артиллерии по мирным жителям". Ох уж эти мирные жители со своими батареями https://youtu.be/RMYpc2yn2C4?t=113 …
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это пруф на "батареи мирных жителей". Шоб не было здесь кацапских инсинуаций.
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Через сутки в бросили инфу про ответный огонь)))
Петя положит в могилы еще 10-тки тыщ, но ответку по своим торговым партнерам не разрешит!
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уныло, без креатива. И зачем сразу глаза отвел? Так тебе никто денег не даст!
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да текст в методичке написан по дебильному Українські воїни відкривали адекватний вогонь у відповідь на обстріл російськими найманцями Талаківки, - прес-служба 36-ї бригади - Цензор.НЕТ 5960
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Блин, когда же уже дождемся "неадекватного", чтобы вымелась эта нечисть
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Бійці Національної гвардії України отримали перші 500 американських гранатометів (відео)
Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады - Цензор.НЕТ 292
https://youtu.be/C0NmDuVRgng
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А не здається дивним, що гранатомети пішли в НГ(внутрішні війська з поліцейськими функціями ) , а не в ЗСУ і це під час військового конфлікта з зовнішнім ворогом !!! Кого вважає більшою загрозаою керманичі України??? Зовнішнього ворога чи власний народ ??)))))
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Да, обратил внимание. Патрульные начали с PSRLами ездить по Киеву. Но это перед ЧМ.
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Не может быть, пэтька о создании морпехов только сегодня заявил
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Знаем мы этот адекватный ответ - после получаса работы арты , минут через 10 , как стихнет , прилетает штуки 2 - 3 куда нибудь , куда попало . Такое ощущение , что договорняк , что-бы ненароком в торговых партнеров не попасть . Гамно , а не армия .Я не говорю за всех , но херштаб и говнокомандующий - это точно .
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может ихтамнет?, зло вымещает на форуме)
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Информационное Агенство "Тамбов сегодня". Судя по нику - валера уже прилично взял на грудь.
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Судя по тому как горловские орки вопят о "расстреле укрокарателями мирных донецких шахтьоров и трактористов" ситуация совсем не такая.
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Валеррій! А ти сам приїдь та ці слова хлопцям морпехам раскажи,вони тобі добре розтлумачать що до корегування вогню та вдекватної відповіді.
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Валере некогда.Он на бутылку очком натягивается и отвлекаться нельзя.Могут привлеч за екстремизм Українські воїни відкривали адекватний вогонь у відповідь на обстріл російськими найманцями Талаківки, - прес-служба 36-ї бригади - Цензор.НЕТ 6616
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Адекватно , це коли на залп Града відповідає Град , а не Утес !!))
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Эх и почему наш Петя не родился Кутузовым, или хотя бы Наполеоном...?
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Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады - Цензор.НЕТ 1665UKROPw777‏ @7w7w7w 10 ч.10 часов назад
Горловку не взяли, при этом тактически упустили преимущество в неожиданном ударе, теперь туда нагнали кацапов с техникой и теперь у наших начнутся проблемы по всему фронту вокруг города.
А в город нужно было заходить или не начинать эти психологические атаки с потерями.
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В соцсетях очень легко брать Горловку - достаточно обновлять сводки и посасывать пивко. Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады - Цензор.НЕТ 7504
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Так это же для сыруна коррумпированого барыги Порошенка= Банковой это торговые партнеры РФ...такой гешефт с оккупантом не упустят, деньги не пахнут.
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Это ответ морпехов для тех ЗРАДОФИЛОВ которые кричали, что запрещено давать ответку
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Кто с ним сталкивался пишут, что он мразь....(генерал Красноок )

Украинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады - Цензор.НЕТ 6024 Отец Солдата‏ @uspenovka19632 17 ч.17 часов назад
Єто тот самій "боевой"генерал,который на полигоне в Башкировке приказал снять с палаток красно-черные и флаги добробатов,из которых пришли добровольцы на контракт в ЗСУ зимой 16-17?!
Хелги о нём писал,кто забыл.
Ему тогда насовали и всё затихло.И вот-СНОВА.Ему из РФ доплачивают?

https://twitter.com/InfoResist/status/999027753214148613

Бутусов: Бойцов ВСУ поливают огнем из гаубиц, а генерал Красноок запретил отвечать
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Этого мутного убогого хенерала Красноок надо бы проверить на детекте. Возможно крыса, завербованый РФ.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."

Лев Толстой
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Питання тільки чому вони гатили по Талаківці якщо там не було військових? Налякати Маріуполь кононадой?
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цікаво, а хіба буває неадекватний вогонь у відповідь?
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Мне тоже слабо верится, что ответный огонь не открывался! Столько говна из-за этого подняли, что пресс-службам военных частей приходится опровергать нытье про "все пропало"! Как говорил один известный нацист: чем чудовешней ложь, тем легче люди в нее верят!
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у кацапни начинается ЧМ-18.любая провокация во время ЧМ очень сильно будет бить по реноме.А самое главное ВСУ может воспользоваться этим и быстро выйти на гос.границу с говностаном...а может и не будет выходить.Кто знает точно???? Вот то то и оно.Представьте себе как сейчас дергаются кремляди.Как говорят-ожидание смерти хуже самой смерти
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не те времена, чтобы украинские воины просто сидели и терпели. Украина уже может и с позиции силы поговорить с мокшанскими террористами.
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Читаешь комменты некоторых писак вроде - мы не отвечает , шоколадный запретил , посадют за ответку и тп. Потом заходил на ютуб и находиш домбасяцкие новости , а там говорящая башка вроди басурина или другого ушлепка обкуреного вещает - "бандеровские каратели " артелериским огнём накрыли какой-то район . и тут возникает вопрос - кто пи - дит как троцкий вы писаки или лугандон? Вот интересно ,что вы запоёте если ,дай Бог , ещё при порохе что-то изменится к лучшему ? миротворцы зайдут и границу с рашкой перекроют и тд. Ведь такое может произойти .
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Не пойму в чем проблема - пресс-служба 36-й бригады сделала официальное заявление, которому противоречить и доказывать обратное, это как метать бисер перед свиньями!
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тому що вони тільки на дивані можуть так балакати (як баби базарні).
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Ребята молодцы, валить сепаров нужно пачками.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины открывали адекватный огонь в ответ на обстрел российскими наемниками Талаковки, - пресс-служба 36-й бригады
 
 
 
 
 
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