 Вандалы спилили памятник Вячеславу Чорновилу в его усадьбе-музее на Черкасщине

Об этом на странице в Facebook написал сын погибшего политика Тарас Чорновил, информирует Цензор.НЕТ.

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"У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь. По крайней мере, полиция сейчас вроде расшевелилась, и, как говорят, реально взялась искать. Дай Бог, чтобы результативно", - сообщил он.

По его словам, бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется.

Тарас Чорновил отметил, что в музей ежедневно заходит много людей, возле него часто останавливаются автобусы со школьными экскурсиями, а также нередко приезжают посетители из-за рубежа.

"Работают в музее (а он имеет статус государственного заведения культуры - филиала черкасского краеведческого музея) лишь три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию содержат в надлежащем состоянии", - написал он.