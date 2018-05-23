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Все про:памятник (1766) Черкасщина (501) Чорновил_Тарас (889) Чорновил Вячеслав (93) вандализм (371)

 Вандалы спилили памятник Вячеславу Чорновилу в его усадьбе-музее на Черкасщине

В селе Ольховец Звенигородского района Черкасской области во дворе дома-музея Вячеслава Чорновила в ночь с 22 на 23 мая произошло надругательство над памятником известному украинскому диссиденту и экс-нардепу.

Об этом на странице в Facebook написал сын погибшего политика Тарас Чорновил, информирует Цензор.НЕТ.

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"У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь. По крайней мере, полиция сейчас вроде расшевелилась, и, как говорят, реально взялась искать. Дай Бог, чтобы результативно", - сообщил он.

По его словам, бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется.

Тарас Чорновил отметил, что в музей ежедневно заходит много людей, возле него часто останавливаются автобусы со школьными экскурсиями, а также нередко приезжают посетители из-за рубежа.

"Работают в музее (а он имеет статус государственного заведения культуры - филиала черкасского краеведческого музея) лишь три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию содержат в надлежащем состоянии", - написал он.

Вандалы спилили памятник Вячеславу Чорновилу в его усадьбе-музее на Черкасщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067725
 
 
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Сколько еще недобитой ваты любой национальности цветет паразитом на зеленом дереве Украины. И никакие органы не расследуют до конца эти частые случаи с осквернением памятников и могил настоящих патриотов.
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Вот же скоты... Пожалуй единственный был заслуженный депутат
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это уже дело рук детей той ваты, которая голосовала за кравчука и чучму.
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Мне довелось его знать лично. Скромняга и ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
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Мне не довелось. Но это был шанс для страны, который мы бездарно прои*али.
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Ты прав. Эх, каким бы президентом он мог бы стать....
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Мог бы. Тогда бы не проипали бездарно 25 лет, и не было бы этой войны. Но совок своё дело сделал, и теперь сидят перед парадняком на лавочках и возмущаются...
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Це ще раз доводить що Чорновола вбили, можливо антиукраїнські сили, бо їм завжди патріоти заважали.
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Можна я тебья пацейлую? Як патриотичну силу! 😀
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Чорновила добили кастетом после ДТП а Ющенко действительно дали ударную дозу диоксина шокирующее признание бывшего зам генпрокурора Николая Голомши





http://www.zv.biz.ua/chornovila-dobili-kastetom-posle-dtp-a-yushhenko-deystvitelno-dali-udarnuyu-dozu-dioksina-shokiruyushhee-priznanie-byivshego-zam-genprokurora-nikolaya-golomshi/
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Бред.
Сбор металлолома давно уже не пионерское дело.
70-120 грн/кг и никакой политики.
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Не знаю, как вам, а стенания по этому грустному поводу из уст тарасыка, мне слушать не приятно...
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При жизни отец почти не контактировал с ним. Как то он сказал - я бы уважал позицию и идеалы, даже если бы их не разделял. Но только в случае, если одни и навсегда
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.. слизький він .. корисливий .. людина без принципів .. таке..
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тарасик мог бы в свое время заняться расследованием смерти отца и не продаваться рыгам.. Вандалы спилили памятник Вячеславу Чорновилу в его усадьбе-музее на Черкасщине - Цензор.НЕТ 8766 были тогда еще мысли, что он влез в логово врага для этого, но увы..
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Труп чЛЕНИНА в Мавзолее никто не тронет,на него дрочат по начам Плешивые Педофилы....
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Я бы им головы отпилил тупой пилой😡😡😡
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Вижу трупы па РАБссии
Шашки нежные бузят
Видно Трупы над РАБссией
Водку крепкую кутят
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Конгениально!
На первую полосу!
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Украинцы, и как ви мислетё? Який е шанс у фашистско-креумлёвских сил на пабьеду нв ваших вибарах ???
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Юлька переможе.
І наступного дня скаже своє знамените ;хі-хі-хі-хі;.
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Эти уроды бюсты сралина хотят видеть. Думают , что они будут снаружи колючей проволоки.
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Руки и ноги спилить бы этой мразоте , которая это сделала !
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Достойного сына воспитал Тараса, который возглавлял предвыборный штаб В.Януковича.
Видимо, сильно на него повлиял Янукович. Слушаю Тараса по телевидению и не могу
понять за кого он - за Россию или за Украину. Уже и присутствующие кричат чтобы закан-
чивал пророссийскую пропаганду. А он упрямый,с трудом останавливают. Наверное, в семье у них такая традиция Россию любить.

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Не неси чушь. Черновол отец этого придурка не воспитывал, они едва контактировали. Поэтому если не в курсе, не бреши о семье
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С Черноволом был знаком с 1977 года...,еще по работе в УГС,когда еще только начиналось правозащитное движение в Украине,а судьба мне подарила познакомиться со Степаном Хмарой,Иваном Кандыбой,Левком Лукьяненко и Черноволом...,Светланой Светличной....,Оксаной Мешко...
Святые ИМЕНА ,Святые ЛЮДИ...........
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Чернавол старший, эта не жоппоблокавец младший! Сын опазорил отца!
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Тарасик лицемірить, гнида. Тільки й того, що прізвище Чорновіл. А суть продажна, як у тих вандалів, а, може і погірше.
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На Черкащині багато адептів ссср-2.0, та шанувальників Сраліна.
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Черновол был украинцем, а меньший сынок вырос чмошником и гнидой рыговской.
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КацаКрысы,не парьтесь,я ничего не забыл.... с 1961 года...НЕ ЗАБЫЛ... Вандали спиляли пам'ятник В'ячеславу Чорноволу в його садибі-музеї на Черкащині - Цензор.НЕТ 5029мне тогда было всего 15 лет...,я помню расстрел людей в Новочерскасске....2 июня 1962 года по приказу ХРУЩЕВА...я всё помню Сцуки вонючие...
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Українці!!! У вас ще не було справжнього лідера у вашій історії. Ним міг стати Степан Бандера, але Бог дав йому надто важку долю і історичну епоху. Ви випали з алгоритму світового розвитку. Час національно-визвольних рухів минув, а наступний етап боротьби народів світу за свободу і незалежність почнеться лише тоді коли визріє національна свідомість у племен гирла Амазонки. Важливо буде не прогавити новий стрім.
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.. дуже тонко .. Вам варто з"ясувати у знайомого ПСИХОТЕРАПЕВТА -- що таке хандра .. не розносьте інфекцію ..
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Переселенцам на сиги не хватило...Хотя может быть и местная вата
Пример:
Вандали спиляли пам'ятник В'ячеславу Чорноволу в його садибі-музеї на Черкащині - Цензор.НЕТ 2781

Находясь в нетрезвом состоянии двое мужчин в пгт Доброслав (Лиманский р-н), сломали арт-объект "Незалежність". Данный инцидент произошел 23 февраля. Запечатлённые на фотоснимке субъекты решили отметить 23 февраля, известный как день советской армии.
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Отпилить у дебилов все что выступает из туловища (абсолютно)
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Дом-музей? Не рановато ли? И какие особые заслуги у него? Диссидент, депутат. И всё. Не сравнить ни с Шевченко, ни с Украинкой, ни сдругими выдающимися. Просмотрел сведения о Черноволе. Комсомолец, комсорг, возможно член КПСС (в центральные СМИ тогда брали в основном партийных). Потом рассорился с властью, стал диссидентом, сидел. Рух организовал. И где тот Рух сейчас?.
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