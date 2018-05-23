 Вандалы спилили памятник Вячеславу Чорновилу в его усадьбе-музее на Черкасщине

Об этом на странице в Facebook написал сын погибшего политика Тарас Чорновил, информирует Цензор.НЕТ.
"У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь. По крайней мере, полиция сейчас вроде расшевелилась, и, как говорят, реально взялась искать. Дай Бог, чтобы результативно", - сообщил он.
По его словам, бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется.
Тарас Чорновил отметил, что в музей ежедневно заходит много людей, возле него часто останавливаются автобусы со школьными экскурсиями, а также нередко приезжают посетители из-за рубежа.
"Работают в музее (а он имеет статус государственного заведения культуры - филиала черкасского краеведческого музея) лишь три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию содержат в надлежащем состоянии", - написал он.
http://www.zv.biz.ua/chornovila-dobili-kastetom-posle-dtp-a-yushhenko-deystvitelno-dali-udarnuyu-dozu-dioksina-shokiruyushhee-priznanie-byivshego-zam-genprokurora-nikolaya-golomshi/
Сбор металлолома давно уже не пионерское дело.
70-120 грн/кг и никакой политики.
Шашки нежные бузят
Видно Трупы над РАБссией
Водку крепкую кутят
На первую полосу!
В спам!
І наступного дня скаже своє знамените ;хі-хі-хі-хі;.
Видимо, сильно на него повлиял Янукович. Слушаю Тараса по телевидению и не могу
понять за кого он - за Россию или за Украину. Уже и присутствующие кричат чтобы закан-
чивал пророссийскую пропаганду. А он упрямый,с трудом останавливают. Наверное, в семье у них такая традиция Россию любить.
Святые ИМЕНА ,Святые ЛЮДИ...........
Пример:
Находясь в нетрезвом состоянии двое мужчин в пгт Доброслав (Лиманский р-н), сломали арт-объект "Незалежність". Данный инцидент произошел 23 февраля. Запечатлённые на фотоснимке субъекты решили отметить 23 февраля, известный как день советской армии.