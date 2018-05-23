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 Общество
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Все про:Одесская область (1479) школа (1682) Степанов Максим (69)

 В Одесской области во время школьных линеек и выпускных будет дежурить полиция

В образовательных учреждениях Одесской области усилят меры безопасности во время последних звонков и выпускных.

Такое поручение дал глава Одесской областной администрации Максим Степанов областному департаменту образования, главам райгосадминистраций и мэрам городов, а также директорам общеодразовательных школ сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ОГА.

Об этом сегодня губернатор заявил во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.

В Одесской области во время школьных линеек и выпускных будет дежурить полиция 01

Глава области рекомендовал привлекать к обеспечению правопорядка МЧС и Нацполицию. "Важно, чтобы на всех предстоящих массовых мероприятиях в школах Одесской области было обеспечено присутствие правоохранителей. По всему региону должны быть усилены меры безопасности с соответствующим инструктажем школьников. В Украине произошло уже три случая массовых отравлений детей, мы должны предотвратить подобные случаи в регионе. Мы говорим о мерах безопасности во время празднования окончания учебного года, выпускных и проведения внешнего независимого тестирования", — заявил Максим Степанов.


Посторонним лицам, которые не принимают участия в образовательном процессе, доступ в школы будет ограничен. Параллельно с этим будет усилен контроль по недопущению попадания в учебные заведения региона ядовитых, взрывоопасных и других предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни учащихся. Также на всех школьных линейках будет обеспечено присутствие представителей Ювенальной превенции.

Напомним, в мае в трех регионах Украины были зафиксированы массовые отравления детей неизвестным веществом. Речь идет о Черкассах, Николаеве и Харькове.

Источник: https://censor.net.ua/n3067724
 
 
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Та невже не можуть знайти..
Десь по соцмережах має бути така інформація.
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В США и в ЕС полицейские постоянно дежурят возле школ. И патрулируют улицы, по
которым дети ходят в школу. А в Украине школы вообще хотят ликвидировать. Пусть дети
учатся по интернету. Здания школ, земли имущество чиновники продадут и деньги украдут.
У них принцип такой- воруй где можно и сколько можно. Господи! Сохрани Украину до
президентских выборов!
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первый адекватный глава Одессщины на моей памяти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Одесской области во время школьных линеек и выпускных будет дежурить полиция
 
 
 
 
 
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