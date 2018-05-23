 В Одесской области во время школьных линеек и выпускных будет дежурить полиция

Такое поручение дал глава Одесской областной администрации Максим Степанов областному департаменту образования, главам райгосадминистраций и мэрам городов, а также директорам общеодразовательных школ сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ОГА.

Об этом сегодня губернатор заявил во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.

Глава области рекомендовал привлекать к обеспечению правопорядка МЧС и Нацполицию. "Важно, чтобы на всех предстоящих массовых мероприятиях в школах Одесской области было обеспечено присутствие правоохранителей. По всему региону должны быть усилены меры безопасности с соответствующим инструктажем школьников. В Украине произошло уже три случая массовых отравлений детей, мы должны предотвратить подобные случаи в регионе. Мы говорим о мерах безопасности во время празднования окончания учебного года, выпускных и проведения внешнего независимого тестирования", — заявил Максим Степанов.



Посторонним лицам, которые не принимают участия в образовательном процессе, доступ в школы будет ограничен. Параллельно с этим будет усилен контроль по недопущению попадания в учебные заведения региона ядовитых, взрывоопасных и других предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни учащихся. Также на всех школьных линейках будет обеспечено присутствие представителей Ювенальной превенции.

Напомним, в мае в трех регионах Украины были зафиксированы массовые отравления детей неизвестным веществом. Речь идет о Черкассах, Николаеве и Харькове.