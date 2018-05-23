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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4058) членство в ЕС (106) Евросоюз (11873) Хан (113)

 ЕС приветствует достижения Украины по имплементации Соглашения об ассоциации, - еврокомиссар Хан

Европейский Союз приветствует достижения Украины на пути имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и внедрение необходимых реформ, подчеркнул европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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"Я хочу поздравить вас с теми достижениями, которые уже сделаны - по имплементации Соглашения об ассоциации и углублению отношений в контексте зоны свободной торговли. Сегодня у нас не просто Дорожная карта сотрудничества. Все органы власти, а главное - парламент, вовлечены в процесс выполнения наших договоренностей", - заявил еврокомиссар.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу формирования в Украине Антикоррупционного суда.

"Да, коррупция обычно минимизирует положительные сдвиги. Поэтому рассмотрение законопроекта - это хорошая новость", - сказал Й.Хан.

На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в контексте макрофинансовой помощи Украине и необходимости продолжения диалога с международными финансовыми организациями.

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В.Гройсман пригласил еврокомиссара принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в июне в Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3067721
 
 
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А где реальные реформы?! Коррупция в Украине по - прежнему правит бал.
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Спасибо) А какой сейчас зрадовой начнется)))))
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Хочется идти... приветствовать... рапортовать...
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Бюрократы они и в Африке и в Европе - бюрократы...
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Прочитала в соцсетях - "Путин сделал большие зарплаты и пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-12 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии."
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А ведь Порошенко действует точно также, ориентируется не на Запад, а на Путлера - нужным людям валит бабла не жалея, а остальным фигу с маслом.
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