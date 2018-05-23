 ЕС приветствует достижения Украины по имплементации Соглашения об ассоциации, - еврокомиссар Хан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"Я хочу поздравить вас с теми достижениями, которые уже сделаны - по имплементации Соглашения об ассоциации и углублению отношений в контексте зоны свободной торговли. Сегодня у нас не просто Дорожная карта сотрудничества. Все органы власти, а главное - парламент, вовлечены в процесс выполнения наших договоренностей", - заявил еврокомиссар.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу формирования в Украине Антикоррупционного суда.
"Да, коррупция обычно минимизирует положительные сдвиги. Поэтому рассмотрение законопроекта - это хорошая новость", - сказал Й.Хан.
На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в контексте макрофинансовой помощи Украине и необходимости продолжения диалога с международными финансовыми организациями.
В.Гройсман пригласил еврокомиссара принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в июне в Дании.
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А ведь Порошенко действует точно также, ориентируется не на Запад, а на Путлера - нужным людям валит бабла не жалея, а остальным фигу с маслом.