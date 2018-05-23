 ЕС приветствует достижения Украины по имплементации Соглашения об ассоциации, - еврокомиссар Хан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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"Я хочу поздравить вас с теми достижениями, которые уже сделаны - по имплементации Соглашения об ассоциации и углублению отношений в контексте зоны свободной торговли. Сегодня у нас не просто Дорожная карта сотрудничества. Все органы власти, а главное - парламент, вовлечены в процесс выполнения наших договоренностей", - заявил еврокомиссар.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу формирования в Украине Антикоррупционного суда.

"Да, коррупция обычно минимизирует положительные сдвиги. Поэтому рассмотрение законопроекта - это хорошая новость", - сказал Й.Хан.

На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в контексте макрофинансовой помощи Украине и необходимости продолжения диалога с международными финансовыми организациями.

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В.Гройсман пригласил еврокомиссара принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в июне в Дании.