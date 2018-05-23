 Российские оккупанты похитили делегата Курултая Эгиза и вывезли его в неизвестном направлении, - Чубаров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Чубаров написал в Фейсбуке.
Он отметил: "В районе села Джолман (ныне- Пионерское) Симферопольского района русские каратели на автомашине Фольксваген, оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз.
Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, русские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении.
Прибывший вскоре на место происшествия родной брат Асана Абдураман Эгиз уже необнаружил и автомашину Асана.
В настоящее время, Абдураман Эгиз в поисках насильно задержанного и вывезенного брата направляется в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму".
Но чем лучше Порошенко, который выдворил из страны Саакашвили, выступавшего против коррпупции, а Донгадзе за это вообще в тюрьме гнобит?!
4. Наверное, в Фейсбуке кто-то что-то несанкционированно лайкнул: в Феодосии полицаи окружили девятую школу. Местных жителей не пропускали. Оккупанты говорят, что учения. Местные комментируют: "Люди возмущаются, что они не дают пройти, и что перекрыли дорогу вдоль садика", "Ничего страшного, обычные учения по ЧС. Но нужно привыкать, в сложное время живём. Вокруг столько врагов, плюс терроризм. Нужно быть готовыми ко всему. Сначала думай о родине, а потом о еде" https://twitter.com/KrimRt/status/999224192280289280 (фото и ссылка).5. Прогуляться вечерком по парку? Подышать свежим морским воздухом перед сном? Поплавать в море на рассвете? Нет! Оккупанты запретили посещать парк Ахматовой в Севастополе с 20 вечера до 8 утра. На входе поставили охранников. Вата лютует в соцсетях. Жду письмо путину https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999045304849707008 (фото-скрин).6. Пляж "Солнечный" в Севастополе теперь тоже доступен в ограниченные часы. Вата неистово воет: "Это просто пипец", "Оттяпали-таки морской бережок у севастопольцев", "ГБУ (государственное бюджетное учреждение) "Парки и скверы" сидят где-то на Одесской. Есть предложение пойти к ним большоооой стрелецкой толпой, чтобы ОККУПАНТСКИЕ замашки с введением режимов им в голову не приходили более", "Просто зашквар какой-то. Не верится в это, что так могут с нами поступать. Эх… Где мои 17?", "Понаехавшее дерьмо", "Люди, не молчите!!! Давайте подумаем и выйдем в выходной день все вместе!!!! Это терпеть нельзя!!!!! Мы 25 лет ходим в 5 утра купаться. Что же делают эти разовые презервативы, понаехавшие в наш город? Сегодня уже ходят охранники в черных майках, как надзиратели. ЭТО ПРОСТО БОРЗОСТЬ!!!!!" https://twitter.com/Kosstik8/status/999170066058006528 (скрин), "Они и есть надзиратели. Да, жаловаться можно в ООН, Господу Богу и много ещё есть инстанций!! Кстати, в россии закон - больше ТРЁХ не собираться (несанкционированный митинг) - ПОЛИЦАИ сразу ПО ЗАКОНУ заберут в кутузку. Когда купаться будете, держитесь друг от друга подальше, чтобы не загребли случайно. Понаехи приехали в город не улучшать жизнь аборигенам, а ломать через колено все традиции Севастополя. Как это ни печально", "Эти ушлепки приехали продавать город оптом и в розницу", "Безумие какое-то". Один ватник написал, что такого не может быть, на что ему ответили: "Видимо, российские материковые капли и такой камень точат. Жаль, но Вы теперь в другом лагере - понаехов" https://twitter.com/Kosstik8/status/999173194346123265 (скрин).
7. Один ватник нашел плюсы в том, что парки и пляжи в Севастополе становятся режимными зонами: "Севастополь - не курортный город. Будет больше режимных общественных объектов - будет больше отток туристов в сторону ЮБК или Западного побережья. Будут топики (маршрутки) свободней и троллейбусы быстрей. А море… Море иногда и у Соловьева по ТВ показывают" https://twitter.com/Kosstik8/status/999222265987457024 (скрин).8. Севастопольские пропагандоны взвыли вместе с ватой из-за новых заборов и запретов: "Власти Севастополя делают все, чтобы здесь повторился феодосийский бунт двухдневной давности. В Севастополе многие мечтают, чтобы город закрыли. И вот эти мечты начали сбываться. Но закрывают город не от ПОНАЕХАВШИХ, а от самих мечтателей. Давно запретили купаться на излюбленном Херсонесе, куда идти теперь? Что еще вы собираетесь закрыть и запретить? С парком Победы вы сделаете то же самое? А с Малаховым курганом? Слушайте, нам не нужны такие улучшения. Какого черта вы устроили сейчас? Хотите строем ходить?" https://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/vy-chto-sdureli/ (фото и видео).9. Жители Евпатории попрощались с очередным пляжем, который оброс забором и будкой с надзирателями. Негодование и русскоязычная челюсть не дали возможность ватнику доступно выразить свой гнев: "С каких пор вход на пляж запрещён пляж детский а не ревьеры все пляжи вход свободный". Ответы: "Вопрос об открытости пляжей нужно задать нашим управленцам. Почему такая шляпа происходит? Больше чем с половины пляжей с матами выгоняют, крича, что это частная собственность", "А ты с матами входи обратно", "Да потом с людьми в форме не особо общаться хочется - настроение портить", "А зачем местным пляжи? Мечтайте. Местные не на курорте, у них пожизненный режим - онлайн в работе. Незачем нам пляжи и море, что мы там не видели)))" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999241948606222336 (фото-скрин).10. Ватники Керчи мечтают, чтобы их пляжи были такими же, как Массандровский пляж в Ялте. Открою страшную тайну керченским ватникам - Массандровский пляж в Ялте был реконструирован ДО ОККУПАЦИИ, и был награжден международной наградой "Голубой флаг", которую дают ежегодно лучшим в мире пляжам. После оккупации флаг больше не присуждался. Теперь Ялта может соревноваться разве что со "знаменитыми пляжами" Джанкоя https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999232932832309248 (фото-скрин).11. "Чем дальше по времени мы уходим от памятных событий весны 2014 года, тем чаще замечаю, как все больше крымчан начинают тосковать по той жизни, что была до «референдума». Если раньше публично вспоминать те добрые времена можно было лишь в уничижительном наклонении, то сейчас все больше людей в открытую начинают говорить, что тогда (до аннексии) жили лучше, спокойнее, веселее, счастливее". Подробней о наблюдениях крымчанки прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29244998.html12. Разговаривал с одним из арендаторов ТРЦ "КУБ" в Симферополе, который оккупанты готовят к сносу. Скулит, что не такую россию они хотели, а ту, которую им в телевизоре показывали.
13. Ватный модератор севастопольского ватного паблика рекламирует фирму, которая помогает оформить все виды украинских документов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/998958884739080192 (скрин).14. На разбитой керченской набережной оккупанты установили эмблему армии россии. Ну а какие ещё эмблемы можно размещать в оккупации, да ещё и на набережных? Только такие https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999267020414898178 (фото).15. В Керчи оккупанты провели очередной морской крестный ход и освятили мост. Как-то не по Фэншую. Сначала открыли - потом освятили. Точно рухнет https://ru.krymr.com/a/news/29