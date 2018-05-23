 Российские оккупанты похитили делегата Курултая Эгиза и вывезли его в неизвестном направлении, - Чубаров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Чубаров написал в Фейсбуке.

Он отметил: "В районе села Джолман (ныне- Пионерское) Симферопольского района русские каратели на автомашине Фольксваген, оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз.

Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, русские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении.

Прибывший вскоре на место происшествия родной брат Асана Абдураман Эгиз уже необнаружил и автомашину Асана.

В настоящее время, Абдураман Эгиз в поисках насильно задержанного и вывезенного брата направляется в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму".

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