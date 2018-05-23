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Все про:Каменское (Днепродзержинск) (93) перезахоронение (36) Ян Осока (215)

 Украинского воина Владимира Шевченко, погибшего под Иловайском в 2014 году, перезахоронили в Каменском. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 мая, в городе Каменское Днепропетровской области состоялось перезахоронение Владимира Алексеевича Шевченко (позывной Шева), 15.10.1972 года рождения, младшего сержанта, главного сержанта 39-го отдельного мотопехотного батальона "Днепр-2", который погиб 24 августа 2014 года в районе поселка Новодворское (недалеко Иловайска) во время наступления российских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наш репортер"

23 августа подразделению стало известно, что в их направлении из России движется мотоколонна, однако бойцы получили приказ окопаться. 24 августа Владимир Шевченко погиб в бою на блокпосту № 4 вблизи села Новодворское в районе города Моспино - пгт Новый Свет (Старобешевский район) во время наступления российских вооруженных формирований при боях за Иловайск. Тогда вместе с ним погибли Юрий Сагайдак и Владимир Яровой.

Был похоронен недалеко от блокпоста вместе с Юрием Сагайдаком и Владимиром Яровым. Эксгумированы Миссией "Эксгумация-200" ( "Черный тюльпан") 11 июня 2015 года.

Также в СМИ сообщалось, что Владимир Шевченко вместе с Владимиром Яровым попал в плен. Первое время бойцы выходили на связь и рассказывали о своем плен, потом связь оборвалась. Были убиты в плену. Их нашли и переправили в Днепропетровск украинские волонтеры. Тела погибших были без голов и в зимней одежде. Идентифицированы с экспертизой ДНК в августе 2015 года.

Военнослужащего сегодня были перезахоронены на Романковском кладбище Каменского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезахоронение останков украинского воина Владимира Шевченко, погибшего в 2014 году под Иловайском, состоится на его родине в Каменском 23 мая

Украинского воина Владимира Шевченко, погибшего под Иловайском в 2014 году, перезахоронили в Каменском 01
Украинского воина Владимира Шевченко, погибшего под Иловайском в 2014 году, перезахоронили в Каменском 02
Украинского воина Владимира Шевченко, погибшего под Иловайском в 2014 году, перезахоронили в Каменском 03

Источник: https://censor.net.ua/n3067714
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского воина Владимира Шевченко, погибшего под Иловайском в 2014 году, перезахоронили в Каменском. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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