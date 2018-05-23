EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины
  1435  29
Все про:ВР (21974) комитет (327) Левочкин (525) нацбезопасность (103) Левус (54)

 Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал предложение об исключении заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина из состава комитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета, член фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

Смотрите также: Комитет ВР по обороне начал рассмотрение законопроекта о нацбезопасности и призвал Парубия поставить на голосование постановление об исключении Левочкина из своего состава. ВИДЕО (обновлено)

"Комитет по нацбезопасности поддержал мое предложение об исключении Сергея Левочкина из состава нашего комитета", - написал нардеп.

По словам Левуса, Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию с просьбой рассмотреть соответствующий проект постановления в сессионном зале в ближайшее время.

"Особенно актуален этот шаг после праздника победобесия на "Интере", - добавил парламентарий.

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067713
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы гоните? Он что, всё это время там был????
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что тут такого что он член комитета? Он же представитель второй самой рейтинговой партии в Украине, Жопоблока.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
представник путіна в пропутінському парламенті.
 показать весь комментарий
 
 
поддержал исключение Левочкина из своего состава,

Опоблок пожирает своих детей?...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Це люди які вигнали Надію Савченко зі складу комітету весь час мовчали щодо Льовочкіна і тільки суспільний розголос змусив цих політичних тварин діяти! А ще там в складі комітету є люди які туди не ходять і тим зривають прийняття рішень на комітеті - просто відсутній кворум для прийняття рішень - мільйонер Констатнитовський, директор Мотор-Січі Богуслаєв, комбат Ярош, комбат Білецький! Чому цих прогульщиків не виганяють з комітету разом з Льовочкіним?????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Народного депутата Надію Савченко потрібно повернути в склад комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони! Вона є жінкою депутатом, з військовим та бойовим досвідом АТО та Іраку і має працювати над питаннями нацбезпеки та оборони як експерт та фахівець. Ми маємо дивитись на проблематику ведення війни та забезпечення оборони України не тільки з позиції чоловіків-військових, яких в комітеті є кілька екс-комбатів, а й з позиції жінок-військових, представників рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу. Це гендерна рівність, яку так полюбляють наші європейські колеги. Але якщо чесно, то в цьому комітеті був тільки один народний депутат, який відстоював інтереси України - це Надія Савченко! Решта народних депутатів в цьому комітеті або не ходять на засідання, або відстоюють позиції проросійської мафії!
 показать весь комментарий
 
Отсидит, потом вернут - лет через 15.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До рішення суду по суті кримінального провадження Савченко має право виконувати свої обов'язки народного депутата і приймати участь в роботі комітетів ВРУ.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Надія Савченко навіть під арештом виконує свої обов'язки народного депутата України.
 показать весь комментарий
 
Надія Савченко навіть під арештом виконує свої обов'язки народного депутата України.

даже палец об палец? Та да, принять на грудь не дают - как во времена Петра первого - лишить дьякона воскресной чарки...
 показать весь комментарий
 
 
Толік, зав"язуй з бухлом, бо навіть твоя дочка вже почала малювати картини з гранчаком, чаркою і оселедцем Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус - Цензор.НЕТ 944
 показать весь комментарий
 
Та воно хворе на ту Савчеко... Вона для нього справжній герой України! Іньших в нього не існуе... Він це мені особисто писав...
 показать весь комментарий
 
 
Красава! Становой хребет опоблока! Ум, честь и совесть Донбасса!
 показать весь комментарий
 
 
і коли вже дійде широкому загалу, поки всю ту наволоч не перестріляти, всіх цих льовочкіних, бойків, колесників, вілкулів, мураєвих, хераєвих,.................... , в України нема майбутнього, проте залишається шанс у цих виродків розстріляти Україну і здати ху.йлу.
 показать весь комментарий
 
 
Так а Янукович исключен или еще "член"
 показать весь комментарий
 
 
Прдставителей ГОППО-блока там вообще должно быть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А еще удивлялись почему американцы джавелины не давали ))) Мы еще много узнаем про наше "правительство". Особенно после того, как лолиту задушим.
 показать весь комментарий
 
 
"Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус" - а куда смотрит вассал кремлёвского мясника, шоколадный Хряк, это же его верные люди, члены ПР, может это бунт, скорее игра на публику.
 показать весь комментарий
 
 
Блядь, нет слов! Вы бы, дурнииз Рады, в этот комитет еще медведчука с бойкой и шуфричем включили!
 показать весь комментарий
 
 
А ещё надо исключить недоразвитую парубийку из парламента,гросю сиониста из премьеров и лалиту из президентов.Заодно и сракуаваку с юГиком посадить. Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус - Цензор.НЕТ 7191
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус
 
 
 
 
 
 вверх