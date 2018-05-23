 Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета, член фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

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"Комитет по нацбезопасности поддержал мое предложение об исключении Сергея Левочкина из состава нашего комитета", - написал нардеп.

По словам Левуса, Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию с просьбой рассмотреть соответствующий проект постановления в сессионном зале в ближайшее время.

"Особенно актуален этот шаг после праздника победобесия на "Интере", - добавил парламентарий.



