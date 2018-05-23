 Комитет Рады по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава, - Левус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета, член фракции "Народный фронт" Андрей Левус.
"Комитет по нацбезопасности поддержал мое предложение об исключении Сергея Левочкина из состава нашего комитета", - написал нардеп.
По словам Левуса, Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию с просьбой рассмотреть соответствующий проект постановления в сессионном зале в ближайшее время.
"Особенно актуален этот шаг после праздника победобесия на "Интере", - добавил парламентарий.
Опоблок пожирает своих детей?...
даже палец об палец? Та да, принять на грудь не дают - как во времена Петра первого - лишить дьякона воскресной чарки...