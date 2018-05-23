 Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ в настоящий момент совместно работают над тем, чтобы обнаружить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Нужно определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей. Я просил бы в школах усилить работу по разъяснению среди детей с точки зрения неприемлемости таких действий", - отметил Гройсман.

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Глава правительства прибавил, что к разъяснительной работе также должна приобщиться полиция.

Напомним,утром 22 мая в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Сообщалось, что речь идет о перечный спрей, всех детей эвакуировали. Полиция расследует распыления вещества в школе Харькова по статье хулиганство.

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Накануне, 21 мая, из школы в Николаеве эвакуировали 400 учеников из-за распыления неизвестного вещества. Из-за массового отравления в школе в больницу доставили 37 детей, двое из них попали в реанимацию. 22 мая детей должны были выписать из больницы.

Ранее, 8 мая, в Черкассах из-за массового отравления 42 учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы госпитализировали в областную детскую больницу. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание.

Позже стало известно, что в Новомосковский отдел полиции 8 мая поступило сообщение об ухудшении самочувствия 16 учеников местной школы № 6.