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Все про:отравление (1033) Нацполиция (7458) проверка (539) СБУ (12492) школа (1682) Гройсман (4058) слезоточивый газ (19)

 Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал провести в школах разъяснительную работу с учениками относительно пользования газовыми баллончиками.

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ в настоящий момент совместно работают над тем, чтобы обнаружить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Нужно определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей. Я просил бы в школах усилить работу по разъяснению среди детей с точки зрения неприемлемости таких действий", - отметил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученики, ранее госпитализированные из-за распыления газа в школах Харькова и Николаева, выписаны из больниц, - Минздрав

Глава правительства прибавил, что к разъяснительной работе также должна приобщиться полиция.

Напомним,утром 22 мая в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Сообщалось, что речь идет о перечный спрей, всех детей эвакуировали. Полиция расследует распыления вещества в школе Харькова по статье хулиганство.

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Накануне, 21 мая, из школы в Николаеве эвакуировали 400 учеников из-за распыления неизвестного вещества. Из-за массового отравления в школе в больницу доставили 37 детей, двое из них попали в реанимацию. 22 мая детей должны были выписать из больницы.

Ранее, 8 мая, в Черкассах из-за массового отравления 42 учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы госпитализировали в областную детскую больницу. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание.

Позже стало известно, что в Новомосковский отдел полиции 8 мая поступило сообщение об ухудшении самочувствия 16 учеников местной школы № 6.

Источник: https://censor.net.ua/n3067673
 
 
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ты сначала выясни у шефа, кто торгует с сепарами Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах - Цензор.НЕТ 5593
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Нашли дурочка родителя,который согласился за деньги повесить вину на своего ребенка. И гросман уже белиберду поет про иное. Уводя нас от дальнейших угроз терактов.
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Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 2 ч.2 часа назад

Об отравлении детей газом в школе... Вопрос, откуда наши детки берут боевую "черёмуху"? http://ballonchik.com.ua/likbez_po_gazovym_ballonchikam_15.html …

Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах - Цензор.НЕТ 6413
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах
 
 
 
 
 
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