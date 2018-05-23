 Использование Javelin уменьшит риски потерь среди украинских военных, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Использование Javelin дает преимущества во время выполнения заданий по поражению враждебной бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Конечно, это сугубо оборонное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии", - отметил глава государства.

Он добавил, что накануне на Черниговщине проверил готовность Вооруженных сил к боевому использованию первого серийного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения, полученного от США.

"Так, шаг за шагом, мы строим новую армию, усиливаем нашу оборону от агрессивной России", - отметил Президент.

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Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.