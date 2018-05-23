 Использование Javelin уменьшит риски потерь среди украинских военных, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Использование Javelin дает преимущества во время выполнения заданий по поражению враждебной бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Конечно, это сугубо оборонное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии", - отметил глава государства.
Он добавил, что накануне на Черниговщине проверил готовность Вооруженных сил к боевому использованию первого серийного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения, полученного от США.
"Так, шаг за шагом, мы строим новую армию, усиливаем нашу оборону от агрессивной России", - отметил Президент.
Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.
30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.
Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.
Кирилл Данильченко ака Ронин
Ну что, волчата, свершилось. Украина получила 35 пусковых, 210 ракет и тренажёры FGM-148 Javelin. 2 мая начинается цикл практической подготовки операторов. Осанна - секта свидетелей «Джавелин» возжигает свечи, ладан и миро. Журналисты вбивают в поисковые системы ТТХ «Дротиков». Политики (даже, те которые пророчили, что нам не поставят оружие) говорят, что они всегда верили в направляющую руку Запада. Мы все вместе кормим «военных экспертов» с лопаты. Итак, попробуем разобраться, чем точно не являются отгруженные Украине ПТРК, чтобы через месяц не писать очередную зраду и не рвать волосы на голове. И чем они все-таки являются, чтобы понимать, что именно получила Украина.
Так вот, ПТРК «Джавелин» - противотанковое оружие третьего поколения, переносной ракетный комплекс. Стоит он примерно 1,2-1,3 млн долларов - в комплекте 6 ракет, запасные литиевые батареи и пусковой юнит. Ракеты только в одной модификации - осколочно-фугасного заряда и термобарического исполнения для поражения пехоты нет, проводились эксперименты с созданием дополнительного пучка осколков из разрушенного корпуса, но нам такого пока не будет. Дальность эффективного поражения цели типа «танк» - до 2500 метров, включая ночные пуски по каналу через тепловизор. Третье поколение означает, что после захвата цели её сопровождает ГСН, корректируя маршрут ракеты, - оператор может уйти в укрытие, быть подавлен огнем, контужен, выведен из строя, но «подарок» всё же прилетит. Ракета сделает горку и поразит танк в самое незащищённое место, в крышу - 600 мм пробития гомогенной брони хватит с головой, чтобы добраться до укладки и посмотреть как машина за 2,5 млн долларов мечет башню в столбе пламени.
Да, это круто - ПТУР третьего поколения производят США и Израиль, сразу несколько стран пытаются начать серию, включая Индию с её миллиардными расходами. Нет, РФ не выпускает третьего поколения, а только уродцев со значком 2+ и частью возможностей. Нет, мы не можем скопировать или начать своё производство в обозримом будущем. Матрицы и ГСН - это следующий технологический уклад, погонщики верблюдов не могут скопировать турбину ГЭС, а украинцы - третье поколение ПТУР. Поляки за 15 лет довели степень «полонизации» «Спайка» до 60-70%, включая корпус, серводвигатели и электронику, но в высокие технологии они пока тоже не могут, микросхемы, матрицы и ИК-дисплеи - это реально тяжело. Что делать? Заниматься военным делом настоящим образом и работать, больше рецептов я не знаю. Каждый раз, когда вы захотите сказать «после майских праздников», вспоминайте, что солнце ещё высоко, и продолжайте впахивать.
Итак, что мы получили. Тактическая ниша «Дротика» скрывается в его названии - исторически это небольшое копьё, которое метали во врага на ближней дистанции, а носили на внутренней стороне щита или в специальном чехле с собой по 3-4 штуки. «Длинная рука» лёгкой пехоты. Он не конкурент другим системам, он кирпичик в стене, не нужно совать сюда характеристик «Стугны» или «Корсара» для сравнения. В ВС США эта система не конкурирует с тяжелыми ПТРК «ТОУ», а выполняет свой спектр задач. Мобильность - основной бонус. Только тот, кто таскал с позиции на позицию 32 кг треноги и 10 кг пульта, может оценить то, что 22 кг «FGM-148 Javelin» можно закинуть за спину и не рыдать после третьей перебежки. Горы, лес, застройка и паутина улочек, то, что доктор прописал для американского комплекса - вбить ракету в проём двери или бункер тоже весьма неплохо. Контроль противника - он не может своими танковыми ротами выйти на оперативный простор, в каждой ложбинке, в каждом распадке и яре может развернуться пехота со смертоносными ракетами. Танк не защищён с верхней полусферы, при попадании в люк не срабатывает динамическая защита, а от потока осколков от комплекса активной защиты изделие делает горку.
Но, конечно, в армии США он работает по-другому, чем будет работать в ВСУ, - там в каждом отделении есть оператор ПТРК, их десятки в боевых порядках батальона. Наводятся пусковые юниты не только на источник тепла, а и маркером на что угодно. Здание за дувалом, ракету в проём. Шипение, хлопок, работа двигателя, взрыв. Американцы не стесняются выпускать их по укреплённым точкам, по группам пехоты и работающим пулемётам, благо их экономика может такое себе позволить. Наша не может при любом варианте. Учитывая то, что мы формируем бригаду территориальной обороны в каждой области и должны перевооружать примерно 80 батальонов на «Стугны» и «Корсары», то в учебные центры, высшие учебные заведения и строевые части понадобится в районе 2000 комплексов. Это если ориентироваться на польский опыт в 14-16 ракетных пусковых юнитов на батальон, окончание ресурса до насыщения боевых порядков и потери от действия противника или по техническим причинам. Так что нам пойдут «Малютки», «Корсары», болгарские «Фактории», «Конкурсы», подаренные «Дротики» и закупленные «Тоу», потому что на своих мощностях нам перевооружаться поколение человеческой жизни. Не верите - откройте «Белую книгу» или посмотрите скорость производства ПТРК для Польши или Азербайджана. Так что в любом случае в нашей ситуации, даже если бы нам отгрузили наполовину сгнившие польские «Малютки», то мы должны сказать только «спасибо» и «когда будет следующая партия» - дорого яичко к Христову дню, как говорят наши скудные умом соседи.
Подводя итоги. Мы получили инструмент достаточно многоцелевой. Думаю, что часть комплексов пойдёт в ССО - мы увидим несколько эффективных пусков на камеру из серой зоны. Из остальных сформируют мобильный резерв для каждого ОТУ, который будут использовать в интересах оперативно-тактических, как сдерживающий фактор в случае обострения, попытки прорыва, наступления и не только россиян. С той стороны должна начаться охота за комплексом, по примеру охоты за «Стингерами» в Афганистане - показать по видео захваченную ракетную установку бесценно, это автоматически ордена, премии и квартиры, так что рвать задницу в целях информационной войны и ради оплеухи американцам после побоища в Сирии будут серьёзно. В том числе и поэтому, а также из-за небольшого числа комплексов и тяжёлой для танков местности на Востоке, когда они работают наездами или «каруселью», вряд ли «Дротики» будут работать рутинно в боевых порядках. Нет смысла держать их под входящими в красной зоне. Но косвенное влияние на операции они окажут - как только начнут крутить на Ютубе кино, как мечут советские танки башни и как от танкиста остается килограмм пепла с кусками комбеза, то нервишки перестанут быть как стальные канаты. Это с обычным ПТРК можно уйти за дым, обстрелять место вспышки или нырнуть за угол - в случае с третьим поколением ракета достанет машину, даже если та нырнет за обратный скат или в капонир. Плюс сдерживающий фактор - теперь убьёшь танковую роту на минах, как в Углегорске, пойдёшь в прорыв, а там вместо «Рапир» ракета из-за дома. Неприятно.
Но давайте говорить откровенно. Мы не получили какое-то супероружие. Это просто мобильная реактивная установка со своей нишей. Не больше и не меньше. Например, грузинам поставили 72 комплекса - оцените этот факт на численность их армии и протяжённость границы. В случае FGM-148 Javelin мы имеем сегодня больше удочку, чем рыбу. Украина получила гарантии того, что мы в зоне влияния США и один из основных союзников вне НАТО - тот же Пакистан, например, таких технологий не получил, а Тайвань получил. Что за нас будут бороться не только санкциями и вылетами стратегических БПЛА, но готовы идти на гонку вооружений, поддерживать деньгами и технологиями. Если РФ усилит давление - масштабировать помощь не проблема, благо будут и учебные классы, и инструктора, и отработанная процедура. И если люди решат, что пора зажимать яйца дверями на фоне наращивания поставок сжиженного газа в ЕС и очередных санкций, то и тогда нарастить помощь не проблема. Это дорогого стоит в такой войне, как наша. Второе, это конечно вещь для сугубо внутреннего пользования - от страны-изгоя времён Кучмы со скандалами про «Кольчуги» и на грани санкций мы эволюционировали в страну, которой ПТРК 3 поколения привозят самолётами ВС США и обучают персонал под ключ. Это стоит ещё дороже - хотя бы в плане пропаганды про усталость союзников и прочие гнилые вбросы для внутренней конкуренции в политическом поле.
Ну и главное - это возможность догонять Запад там, где мы отстали. Когда-то израильтяне и немцы создали «Евроспайк» и получили контракты на сотни миллионов долларов для армии Польши и Германии. Поляки потихоньку адаптируют эти технологии под себя, увеличивая процент отечественных комплектующих и углубляя кооперацию польских предприятий. В их планах создать 17 территориальных бригад численностью более чем 40 тысяч штыков. Под эти потребности разрабатывается лёгкий ПТРК «Пират» - весом в 10 кг, способный производить пуск с плеча и в состоянии прошить 550 мм гомогенной брони. Он будет стоит 30 тысяч долларов, в то время как «Спайк» стоит до 100 тысяч мёртвых президентов - налицо значительная экономия. Разрабатывается «Пират» совместно с Киевским КБ «ЛУЧ». Это по сути наш «Корсар», адаптированный под польские требования. Состоянием на 2017-й компания «Меско» импортировала в Польшу 5 комплексов «Корсар» - есть две независимые ветки разработки под ударный БПЛА и в «пехотном» исполнении. Припоминаете польские БПЛА-камикадзе, которые локализуют на предприятиях в Чернигове? А помните разработку ударного БПЛА? Не забыли о планах Украины набрать два десятка территориальных бригад? А о желании заказать более 800 ПТУР в 2018 году? Складываются пазлы? Ну и славненько.
Есть два пути развития ВПК - это совместный НИОКР за деньги заказчика и адаптация под потребности армии или лицензия и получение твёрдой валюты с каждого серийного изделия. На сегодня Украина пошла по первому пути - мы модернизируем польские танки и получаем линию с расширением мощностей для ВСУ, разрабатываем ракетные технологии для Саудовской Арави
Не рассматривайте 210 ракет как 210 уничтоженных российских танков. Вероятность поражения цели ПТРК Javelin в районе 0,95. Это число никогда не бывает единицей. Ракета сошла с курса, задела линию электропередач и закувыркалась, не набрала высоты, не сработали движки и падение в трёх метрах, разрядилась литиевая батарея в неподходящий момент. Часть из них может быть уничтожена артиллерийским огнём на последнем километре и накрыта РСЗО во время развёртывания. Но. Это вопрос логистики. Начнётся заруба - приедет ещё, раз уж США вступили в гонку. Мы на сегодня делаем главное - отрываемся от постсоветского пространства в идеологическом, экономическом и технологическом плане. Не стоит рассматривать «совок» исключительно как пугало - внезапно советские ПТРК и ОТРК через поколение человеческой жизни интересны для многих стран. Мы обязаны использовать любые возможности, чтобы защитить нашу страну - хранение Варшавского пакта, военно-техническое сотрудничество, закупки за рубежом или у нейтральных стран, свои собственные разработки или модернизация техники СССР.
Поступление на вооружение ВСУ новых технологий и прямой вооружённой помощи от США - это не панацея, но отличный маркер того, насколько мы продвинулись вперёд с 2014 года, когда нам отказывались продавать двигателя и товары двойного назначения. Не путайте технические возможности, которые даёт оружие, с направлением движения. Связь, обучение, подготовка, БПЛА, логистика, а только после летальное оружие, редко наоборот - помните, о чём мы говорили три года назад? Ну и, конечно, это хорошо различимый символ - завершилась АТО, началась операция Объединённых сил, появились «Дротики». Желаете попробовать, что закончится быстрее - бюджет США или желающие заработать танкистами на Донбассе? Помните, чем закончилось в Афганистане? Значит, вон из Украины. Мяч сегодня на стороне россиян. Им достаточно вывести свой контингент из «ЛДНР», чтобы перестать получать санкции и гробы. Но что-то мне кажется, мы с вами увидим, как летают башни «Т-72» и как 33 фунта взрывчатки отправляют любителей «русского мира» домой. Ну, пока не попробуем - не узнаем.
ВСУ. Стрельбы Джавелином
Ночью SpaceX Илона Маска снова запустила свою ракету с несколькими спутниками на борту. Первую стадию полета удалось посмотреть и там первая ступень отработала штатно и отделилась, после этого первый груз был выведен на орбиту, а птичка полетела выше, забрасывать спутники системы глобальной связи Иридиум. Все спутники штатно выведены на свои орбиты и уже переданы заказчику. Об этой ракете можно сказать, что первая ступень уже летала в космос где-то в январе этого года и, как было видно по видео и телеметрии, отработала еще раз - без вопросов.
Совершенно случайно этот самый старт удалось наблюдать сразу по двум каналам, фирменному и какому-то российскому, где ретранслировались все события. Собственно говоря, картинка была идентичной, но на российском канале был их комментатор-любитель, который что-то рассказывал на русском. Самое же интересное именно там, это комментарии, которые отображались рядом. Это надо было видеть, гной, желчь и яд лились просто рекой. Каких только пожеланий не было, от взрыва на старте до падения в Марианскую впадину. Жаль, что это нельзя было записать как иллюстрацию того самого «русского мира», который представлен не парадной картинкой футбольной матрешки, сосущей что-то красное, а просто изнутри, без Путина и всего остального. Сплошной фекальный гейзер и обширные гнойные поля. Население той страны живет ненавистью ко всему и всем, просто некоторые это плохо усваивают. Фрау Меркель надо бы не по Сочи шляться и слушать бред старпера-маразматика, а просто пройтись по улицам любого города 9 мая. Там бы она увидела массу автомобилей и бутафорских танков, где написано «На Берлин» и рядом - «Можем повторить». Возможно, слово Берлин ей что-то сказало бы и она догадалась, что и кому хочется повторить.
Наверное, она считает, что между Германией и РФ еще лежит Балтия и Польша, но сейчас - 21 век, потому есть разные, неприятные варианты.
Тем не менее, сейчас уже не 2014 год и кое-что в Европе началось кардинально меняться. Все чаще публикуются фото очередного морского транспорта, то в одном, то в другом европейском порту, откуда разгружаются танки, БТРЫ и прочая техника американской армии. Еще год назад американские войска в Европе присутствовали чисто символически, дабы показать, что НАТО еще не умерло, а сейчас количество этих войск возросло настолько, что они способны решать вполне конкретные боевые задачи в Европе.
Пока руководство думает, как удачнее совместить процесс правильного сидения и поедание рыбки, другие страны уже начали готовиться к тому, что у взбесившейся бензоколонки совсем оторвет крышу и надо будет ее лечить единственным средством, которое помогало всегда и как надо. В частности, в Украине произведены публичные стрельбы из противотанкового комплекса «Джавелин». Это событие трудно переоценить, ибо Украина получила довольно новое оружие и это даже не ПТРК «Тоу», которыми курды выжигают российскую технику в Сирии. С одной стороны это - знаковое событие, ибо до последнего момента наши «эксперты» в один голос с россиянами пели песни о том, что нам никогда не получить этого оружия. Получили и даже показали стрельбы. Между прочим, это говорит о том, что теперь Украина уже получает примерно то же вооружение, что и армия США. Короче говоря, Джавелин - маркер того, насколько сильно Трамп отошел от доктрины Обамы и снял запреты на оружие для Украины. Что там мы еще начали получать - уже другой вопрос. Как-то без анонсов стало известно о том, что передок насыщается средствами оптико-электронной разведки импортного производства. О подробностях этих комплексов особой информации нет, но известно, что эта техника пошла сразу по всем часты ВСУ на передке. В общем, уровень доверия меду США и Украиной стремительно растет.
В связи с этим, хотелось бы отметить новость, которая незаслуженно прошла почти без комментариев. Всего пару человек отметили, что президент посетил украинско-американское предприятие в Днепре, которое приступает к выпуску легких ракет, для вывода небольшой полезной нагрузки в космос. Причем, оно находится рядом с ракетными динозаврами «Южмаш» и КБ «Южное». Кто-то даже написал о той гордости, которая возникает от осознания факта создания еще одного космического предприятия. Все это замечательно, но один момент все же упущен, и он прямо связан и с пуском ракеты Маска и с пусками Джавелинов, которые случились в один день.
Достаточно вспомнить два события, произошедших синхронно, чтобы заметить логическую связь между ними. Так, дней 10 назад стало известно, что Трамп поручил соответствующим министерствам и ведомствам подготовить официальный выход США из соглашения об ограничении ракет средней и малой дальности, которое было подписано еще при совке, в 1987 году и которое Москва нарушает уже лет десять подряд.
Как нетрудно догадаться, Штатам теперь надо быстро догнать и перегнать Московию, чтобы как минимум - обеспечить паритет в этой области, а еще лучше - получить преимущество. А теперь просто вспомним, где производились самые надежные военные ракеты различных классов и еще раз посмотрим на это украинско-американское предприятие.
Все это говорит о том, что уровень взаимодействия наших стран углубляется настолько стремительно и в таких областях, что любителям Путина будет все труднее прорываться во власть. Эта сложность обусловлена тем, что Штаты давно и плотно контролируют все транзакции, совершенные в долларах США, а любители Путина еще больше любят бумажки с портретами американских президентов, так что им уже прямо сейчас надо задуматься о том, что будет ближе к выборам. И да, в отличие от голодающей Гади, сухари можно готовить прямо сейчас.