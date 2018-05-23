 Аэропорт "Борисполь" оборудует временные автостанции для автобусов с болельщиками, расширит парковки на время проведения ЛЧ УЕФА в Киеве, - Зубко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По его словам, с учетом того, что для приема и отправки болельщиков будут задействованы два терминала "В" и "D", вся транспортная логистика организована возле этих терминалов

"Оборудованы две автостанции. Первая - возле терминала "В", на месте парковки В1. Это самая ближайшая парковка возле терминала, которая будет очищена от автотранспорта и будет функционировать эти двое суток как автостанция. Другая автостанция будет находиться возле терминала "D"… Там освобождено место для автобусов и такси", - уточнил Г.Зубко.

Он также сообщил, что для перевозки болельщиков будет задействовано 150 шатл-басов до Киева (платные), 220 автобусов туроператоров (будут подвозить пассажиров чартерных рейсов), 200 дополнительных автомобилей такси, пять бесплатных автобусов, которые будут курсировать внутри аэропорта, чтобы связывать терминалы между собой.

"Дополнительно расчищены две парковки, чтобы обеспечить зоны ожидания для автобусов и автомобилей такси. Аэропорт сейчас имеет более 3 тыс. паркомест в разных частях территории", - подчеркнул Г.Зубко.

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Кроме того, на территории аэропорта размещены дополнительные указатели, а большое количество сотрудников будут обеспечивать логистику. При этом для улучшения условий логистики приостановлен ремонт подъездной дороги на время финала Лиги чемпионов.

Как сообщалось, Киев ожидает 100 тыс. гостей на финал ЛЧ УЕФА. При этом большинство болельщиков уедут из Киева после завершения финала ЛЧ, размещение в гостиницах им не понадобится.