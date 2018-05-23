 Новость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"В одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации "Исламское Государство" о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ. Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины", - написала спикер СБУ.

Смотрите: ИГИЛ обещает теракты в Киеве во время финала ЛЧ, эксперты говорят о пиаре террористов в преддверии ЧМ-2018 в России, - The Sun. ФОТО

Гитлянская призвала не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы "за поребриком".

Ранее британское издание The Sun сообщило, что террористическая организация ИГИЛ призывает к проведению терактов в Киеве во время проведения футбольного финала Лиги чемпионов.

Напоминаем, финальные матчи Лиги чемпионов пройдут в Киеве 24 и 26 мая.

Также читайте: До завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы, - Яровой

Также читайте: Князев опроверг информацию, что полицейские в "Борисполе" будут встречать болельщиков финала ЛЧ с разрисованными в цвета команд лицами