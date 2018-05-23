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 Политика Украины
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Все про:Лига чемпионов (170) Гитлянская (131) Исламское государство (524) фейк (131)

 Новость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская

В Службе безопасности Украины считает фейком информацию некоторых СМИ о планах террористической организации ИГИЛ совершить теракты в Киеве во время финала Лиги чемпионов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"В одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации "Исламское Государство" о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ. Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины", - написала спикер СБУ.

Смотрите: ИГИЛ обещает теракты в Киеве во время финала ЛЧ, эксперты говорят о пиаре террористов в преддверии ЧМ-2018 в России, - The Sun. ФОТО

Гитлянская призвала не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы "за поребриком".

Ранее британское издание The Sun сообщило, что террористическая организация ИГИЛ призывает к проведению терактов в Киеве во время проведения футбольного финала Лиги чемпионов.

Напоминаем, финальные матчи Лиги чемпионов пройдут в Киеве 24 и 26 мая.

Также читайте: До завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы, - Яровой

Новость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская 01

Также читайте: Князев опроверг информацию, что полицейские в "Борисполе" будут встречать болельщиков финала ЛЧ с разрисованными в цвета команд лицами

Источник: https://censor.net.ua/n3067658
 
 
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А за ,что ИГил злиться на Украину ? Мы их не трогали. Пусть кацапов калашматят. Мы им только спасибо скажем.
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1. Украина приветствовала перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
2. "Ой, а нас то за шо?!"

"Сегодня, 14 мая, в Иерусалиме состоялась церемония открытия нового посольства США в Израиле, которое перенесли из Тель-Авива, израильтяне пригласили все страны последовать этому примеру....

Помимо американской делегации на церемонии присутствовали делегации более чем 30 стран, среди которых были представители Австрии, Чехии, Грузии, Венгрии, Румынии, Сербии и… Украины".
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Прямых противодействий ИГИЛу Украина не несла.
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Умилил пассажик: "Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ."
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Ежу понятно что никто и никакая другая страна не планирует у нас теракты, кроме... ну, вы знаете, конченой параши.
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могу только добавить, что осетины и армяне два народа презираемые на Кавказе....
Остальные более - менее всегда находили общий язык...

Новость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская - Цензор.НЕТ 9481 Дмитро Корчинський
7 год ·

Авраам Шмулевич пише:
У мене питання до осетинів.
Сьогодні в столиці Північної Осетії Владикавказі урочисто поховали такого собі Олега Мамаиева з поганялом Мамай.
Він був командиром "батальйону ополчення" ДНР під назвою "Пятнашка". По суті ці іменні батальйони ополчення - не лише бойові з'єднання, що воюють з Україною, але ОПГ, озброєні банди.
Загиблого далеко від рідного Кавказу комбата поховали у Владикавказі на вищому державному рівні, на Алеї героїв, з військовими почестями.
Брали участь керівники Північної і Південної Осетії.
Серед учасників похоронної процесії був глава Північної Осетії В'ячеслав Битаров, президент Південної Осетії Анатолій Бибилов, заступник міністра оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки"(ДНР) Михайло Ніколаєв, члени уряду Осетії, гості з Абхазії та ін.
На Алеї героїв поховані загиблі в осетино-ингушском конфлікті 1992 роки, в грузино-осетинской війні 2008 року, чеченських кампаніях.

На похоронах зібралося близько 20 тисяч чоловік.
За словами очевидців, останній раз стільки людей в Осетії на похорони збиралося тільки, щоб проводити в останню дорогу главу республіки Тамерлана Агузарова.
Так от, у мене питання до осетинів і до усіх, що знає ситуацію.
Осетини реально не розуміють, коли так вписуються за Москву, що їх чекає після неминучого відходу московії з Кавказу?Новость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская - Цензор.НЕТ 5641
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.....раз із-за поребрика значить москаль щось задумав ........
Сидить москаль коло лави,
Порох насипає.
Аж підходить стара баба:
«А що то?» - питає.
«А что ж! Ікра солдацкая, -
Став москаль брехати. -
Віть с етаво у нас, бабка,
Виходют салдати!..»
«Почекай же, бісів сину, -
Стара собі каже, -
В мене живо ікра ваша
У печі поляже!»
Тілько лихе москалину
З хати відвернуло -
Баба порох - та до печі, -
Печі, як не було!..
«Чи ж не біс, - говорить баба,
З вражою ікрою!
І в ікрі ще москалина,
А смердить москвою!»
15 апреля [1858].
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до "русской весны" мы не знали терактов, взорванных машин, распыления отравы в школах, оскверненных могил и памятников.
Вот и всё, что нужно знать о сути "рускага мира"
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.....раз із-за поребрика значить москаль щось задумав ........
Сидить москаль коло лави,
Порох насипає.
Аж підходить стара баба:
«А що то?» - питає.
«А что ж! Ікра солдацкая, -
Став москаль брехати. -
Віть с етаво у нас, бабка,
Виходют салдати!..»
«Почекай же, бісів сину, -
Стара собі каже, -
В мене живо ікра ваша
У печі поляже!»
Тілько лихе москалину
З хати відвернуло -
Баба порох - та до печі, -
Печі, як не було!..
«Чи ж не біс, - говорить баба,
З вражою ікрою!
І в ікрі ще москалина,
А смердить москвою!»
15 апреля [1858].
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А українські діти, що знепритомнили на лінійках на честь дняпабєди це теж фейк іззапєрєбріка?
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Может фейк, а может не фейк. В такой ситуации лучше перебздеть, а не дебиловато прикладываться как это делает тупое СБУ.
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А потом, если что, можно сказать, что РФовские спецслужбы не только разместили, но и осуществили, если всплывут ИГИЛовцы, скажут, что они ФСБшники под прикрытием, а не произойдет ничего, будут говорить: мы были правы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская
 
 
 
 
 
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