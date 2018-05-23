 Новость о подготовке ИГИЛ терактов во время финалов Лиги чемпионов в Киеве - фейк, придуманный за поребриком, - спикер СБУ Гитлянская

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"В одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации "Исламское Государство" о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ. Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины", - написала спикер СБУ.
Гитлянская призвала не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы "за поребриком".
Ранее британское издание The Sun сообщило, что террористическая организация ИГИЛ призывает к проведению терактов в Киеве во время проведения футбольного финала Лиги чемпионов.
Напоминаем, финальные матчи Лиги чемпионов пройдут в Киеве 24 и 26 мая.
2. "Ой, а нас то за шо?!"
"Сегодня, 14 мая, в Иерусалиме состоялась церемония открытия нового посольства США в Израиле, которое перенесли из Тель-Авива, израильтяне пригласили все страны последовать этому примеру....
Помимо американской делегации на церемонии присутствовали делегации более чем 30 стран, среди которых были представители Австрии, Чехии, Грузии, Венгрии, Румынии, Сербии и… Украины".
Остальные более - менее всегда находили общий язык...
Дмитро Корчинський
7 год ·
Авраам Шмулевич пише:
У мене питання до осетинів.
Сьогодні в столиці Північної Осетії Владикавказі урочисто поховали такого собі Олега Мамаиева з поганялом Мамай.
Він був командиром "батальйону ополчення" ДНР під назвою "Пятнашка". По суті ці іменні батальйони ополчення - не лише бойові з'єднання, що воюють з Україною, але ОПГ, озброєні банди.
Загиблого далеко від рідного Кавказу комбата поховали у Владикавказі на вищому державному рівні, на Алеї героїв, з військовими почестями.
Брали участь керівники Північної і Південної Осетії.
Серед учасників похоронної процесії був глава Північної Осетії В'ячеслав Битаров, президент Південної Осетії Анатолій Бибилов, заступник міністра оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки"(ДНР) Михайло Ніколаєв, члени уряду Осетії, гості з Абхазії та ін.
На Алеї героїв поховані загиблі в осетино-ингушском конфлікті 1992 роки, в грузино-осетинской війні 2008 року, чеченських кампаніях.
На похоронах зібралося близько 20 тисяч чоловік.
За словами очевидців, останній раз стільки людей в Осетії на похорони збиралося тільки, щоб проводити в останню дорогу главу республіки Тамерлана Агузарова.
Так от, у мене питання до осетинів і до усіх, що знає ситуацію.
Осетини реально не розуміють, коли так вписуються за Москву, що їх чекає після неминучого відходу московії з Кавказу?
Сидить москаль коло лави,
Порох насипає.
Аж підходить стара баба:
«А що то?» - питає.
«А что ж! Ікра солдацкая, -
Став москаль брехати. -
Віть с етаво у нас, бабка,
Виходют салдати!..»
«Почекай же, бісів сину, -
Стара собі каже, -
В мене живо ікра ваша
У печі поляже!»
Тілько лихе москалину
З хати відвернуло -
Баба порох - та до печі, -
Печі, як не було!..
«Чи ж не біс, - говорить баба,
З вражою ікрою!
І в ікрі ще москалина,
А смердить москвою!»
15 апреля [1858].
Вот и всё, что нужно знать о сути "рускага мира"
Сидить москаль коло лави,
Порох насипає.
Аж підходить стара баба:
«А що то?» - питає.
«А что ж! Ікра солдацкая, -
Став москаль брехати. -
Віть с етаво у нас, бабка,
Виходют салдати!..»
«Почекай же, бісів сину, -
Стара собі каже, -
В мене живо ікра ваша
У печі поляже!»
Тілько лихе москалину
З хати відвернуло -
Баба порох - та до печі, -
Печі, як не було!..
«Чи ж не біс, - говорить баба,
З вражою ікрою!
І в ікрі ще москалина,
А смердить москвою!»
15 апреля [1858].