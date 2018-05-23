 Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся"

Как передает Цензор.НЕТ, письмо с подписями родственников жертв катастрофы МН17 в редакцию "Новой Газеты" прислал Джон О'Брайен, отец 25-летнего Джека О'Брайена, погибшего в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. От имени семей погибших он попросил опубликовать их послание россиянам.

"Мы постарались описать не ослабевающее влияние той трагедии на наши будни и наше стремление найти правду. Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких, - делится О'Брайен. - Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни и бросил спустя год после гибели Джека. Он играл в футбол с 7 лет. Игра эта была его самой большой страстью. И теперь я сбит с толку тем, что Чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет… Пусть этим играм сопутствует добрый дух, но для меня этот Кубок станет болезненным напоминанием утраты, c которой невозможно смириться".



Джек О'Брайен играет в футбол за Winston Hills. Фото из архива/

В сопроводительном письме Джон О'Брайен сообщил, что планировал сам организовать перевод письма на русский язык. Однако русский переводчик, получив оригинальный текст, отказался от выполнения заказа из-за опасений за свою безопасность.

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На русский язык текст письма перевела редакция "Новой". Версия на английском языке ЗДЕСЬ.

Чемпионат мира по футболу в России — как нам реагировать?

В июне мир обратит свои взгляды в сторону России на чемпионат мира по футболу. Это будет долгожданное и радостное событие. Для большинства россиян это также будет повод для большой национальной гордости.

Некоторые из нас, авторов этого письма, тоже являются страстным поклонникам футбола, хотя кто-то и нет. Однако никто из нас не сможет стать частью этого чемпионата мира так, как это могло бы быть прежде. У всех нас, авторов письма, есть нечто общее, что придает этому Чемпионату и месту, где он состоится, совсем другой, мрачный смысл.

17 июля 2014 года рейс MH17 Малазийских авиалиний был сбит над Украиной. Погибли 298 человек. Среди тел, лежавших в обломках и полях подсолнухов, были наши дети, наши мужья и жены, наши братья и сестры, наши родители.



Джон и Джек О'Брайены. Фото из архива.

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Как это повлияло на нашу жизнь

Прошло уже почти четыре года с того момента, как были разрушены жизни наших семей, но мы все еще пытаемся осознать, что же произошло. Наши любимые были убиты в войне, в которой они даже не принимали участия, в войне, к которой они не имели никакого отношения. Мы знаем, что они не единственные жертвы этого противостояния. Были убиты более 10 000 человек, в большинстве — мирные жители. Их семьи скорбят так же, как и наши, не понимая, за что были отобраны жизни их близких. Самое трагичное — необратимость смерти. Даже годами мы могли бы жить в разлуке, если бы знали, что ей придет конец.

Мы, семьи погибших на борту MH17, все еще дышим, но в тот день наши жизни тоже стали ближе к концу. Мы стали другими. Наш мир стал мрачнее и теперь не вселяет надежд. Изо всех сил мы пытались сохранить веру в человеческую доброту. Возможно, кто-то из нас снова обретет счастье и цель в жизни. Но мы навсегда будем отмечены жестокой и внезапной смертью тех, кого любим.



17-летняя Эльземик де Борст, погибшая в авиакатастрофе MH17. Facebook.com.

Бездушный акт коснулся людей, которых мы любим. Мы больше не можем сопереживать, мы можем только помнить. Наша память будет говорить об убитых близких, она будет призывать к ответственности виновных. Ведь люди, которых мы любим, больше не могут говорить за себя.

Мы знаем, что взаимоотношения России и Украины имеют долгую историю, и есть разные точки зрения на то, что привело к конфликту в 2014 году. Нет безупречных государств, не безупречны в том числе и наши. Все народы имеют право на процветание, если не нарушают прав других. И все стороны должны быть готовы посмотреть правде в лицо о своей роли в войне.

Но независимо от предыстории и обстоятельств, ничто не сможет оправдать атаку на пассажирский самолет и убийство людей на борту. Как нам реагировать на это?

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Вопросы ненависти и ответственности

Как и у тех, кто пережил убийство близких, у нас возникает соблазн ответить ненавистью. Но мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц — той системы управления, которая привела к атаке на MH17. Большинство из нас не очень хорошо знают россиян. Ненависть и недоверие отчасти проистекают из невежества, но когда мы узнаем о людях больше, это способно изменить и наш взгляд. Считаем, что народ России имеет право на процветание, точно так же как и наши близкие. Думать об этом нелегко. Потребуется время, чтобы наше отношение хоть как-то изменились. Однако мы знаем, что поддавшись горечи и ненависти, мы будем поглощены ими, и неконтролируемая вражда между народами уничтожит человеческую жизнь на этой планете.

Становится легче, если помнить, что все мы люди и между нами есть общее. Мы видели лица российских семей после того, как в октябре 2015 года над Египтом был взорван рейс 9268 авиакомпании Metrojet и погибли все 224 человека. Они были потрясены горем, пытаясь понять, что произошло. Мы понимаем эти неверие и ужас, когда жестоко и безо всякого предупреждения отбирают жизни ваших близких. Если бы мы встретились с этими семьями, наверное, мы смогли бы начать разговор, потому что мы бы уже знали главную правду о жизни друг друга.

Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства. Мы ждем уже долго, но когда-нибудь в будущем Совместная следственная группа наконец представит свой финальный отчет, и ответственные будут названы по именам. Тогда дело будет за судом в Нидерландах, который тщательно взвесит все доказательства и решит, кто несет ответственность.

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Важность истины

Мы уверены в тщательности и беспристрастности работы, проводимой Совместной следственной группой, состоящей из представителей Малазии, Австралии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

Чего нельзя сказать про сообщения о расследовании MH17, которые исходили от российских государственных СМИ. В первые месяцы наши семьи были озадачены многочисленными, часто противоречивыми версиями, исходящими из России, о том, что же произошло с самолетом.

"MH17 был сбит украинским штурмовиком". "Боинг атакован ракетой, выпущенной по самолету президента РФ". "Самолет уже был набит мертвыми телами и был умышленно сбит". "Его сбила ракета БУК, но не российского происхождения".

Эти шокирующие, тревожные и противоречивые сведения были затем тысячекратно растиражированы в постах в разных социальных сетях. Все эти материалы вызывали сильное беспокойство. У некоторых из нас возникали сомнения. Но только позже мы поняли, что именно в этом и была цель. Данная практика [информационных вбросов] является частью скоординированной государственной кампании по дезинформации с целью отвлечь и запутать, создать альтернативную реальность, в которой вся правда относительна, и никакой информации нельзя доверять.

Российские государственные СМИ, а также частные телеканалы СМИ, сотрудничающие с властью, причастны к этой гнусной и лживой кампании. Мы знаем, что все страны, в том числе и наши, искажают правду и иногда лгут. Но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? Возможно, кто-то из вас думает, что не существует и нас, что вымышлено и это письмо?

Нет, мы реальны, и мы надеемся, что, в конечном счете, истина восторжествует.



20-летняя Дейзи Улерс, погибшая в авиакатастрофе MH17. Twitter.com.

Мы вновь призываем российское правительство в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17. Это не вернет наши семьи, но ведь имеет значение правда, правда существует, и мы хотим, чтобы лица, ответственные за гибель MH17, были установлены и привлечены к ответственности. С юных лет мы учим наших детей признавать свои ошибки и брать ответственность за свои действия. Мы хотим, чтобы наши правительства делали то же самое. Мы просим делать то же самое и Россию.

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Всеобщая гуманность

В последние месяцы возросла напряженность в мире. В атмосфере враждебности и недоверия нам нужна международная система отношений, основанная на верховенстве закона, где каждый уверен в наличие правосудия и справедливости. Что также необходимо – так это восстановления гуманизма и единства человечества. В конце концов, мы вместе находимся на одной маленькой голубой планете.

В 2014 году наши дети и семьи лежали бездыханными среди полей подсолнуха. В 2015 году российские дети и семьи лежали бездыханными на камнях и песке в египетской пустыне. В смерти мы не такие разные. Языковые и культурные барьеры, расовые или религиозные различия перестают иметь значение. Остаются лишь чувство потери и любовь.

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Этот чемпионат мира

Мы думаем об этом сейчас, в преддверии чемпионата мира в России. Футбол называют мировой игрой. В нее играет больше стран, чем в любую другую. В своем лучшем проявлении футбол отражает то замечательное, что есть в нас — наши разные стили игры, нашу культуру, наше пение и наряды, нашу страсть или стальную дисциплину, наше мастерство, мужество и творчество, искреннюю радость игры, желание бороться и испытать себя до предела, и уважение, которое мы проявляем к тем, с кем мы соревнуемся.

В своем худшем проявлении футбол отражает безобразие, на которое мы также способны. Он может опуститься до консервативного и агрессивного национализма, усиливая разногласия и предрассудки, вскрывая старые раны и нанося новые.

Чемпионат мира по футболу может быть праздником нашей общей гуманности. Он может быть примером, хотя и мимолетным, нашей способности жить друг с другом в мире. Если это так, тогда мы могли бы смотреть в будущее с некой надеждой.



23-летний Брайс Фредрикс и 20-летняя Дейзи Улерс, погибшие в авиакатастрофе MH17. pinimg.com

Пусть этот чемпионат мира пройдет в духе добра. Мы надеемся, что он обернется успехом, от которого простые россияне смогут получить удовольствие и испытать гордость. Но мы не можем отрицать, что с нашей точки зрения, над этим событием остается тень. Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года.