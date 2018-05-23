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 Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся"

Семьи погибших в сбитом российскими террористами над Донбассом малайзийском Боинге обратились к россиянам с открытым письмом в преддверии ЧМ по футболу.

Как передает Цензор.НЕТ, письмо с подписями родственников жертв катастрофы МН17 в редакцию "Новой Газеты" прислал Джон О'Брайен, отец 25-летнего Джека О'Брайена, погибшего в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. От имени семей погибших он попросил опубликовать их послание россиянам.

"Мы постарались описать не ослабевающее влияние той трагедии на наши будни и наше стремление найти правду. Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких, - делится О'Брайен. - Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни и бросил спустя год после гибели Джека. Он играл в футбол с 7 лет. Игра эта была его самой большой страстью. И теперь я сбит с толку тем, что Чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет… Пусть этим играм сопутствует добрый дух, но для меня этот Кубок станет болезненным напоминанием утраты, c которой невозможно смириться".

Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся 01
Джек О'Брайен играет в футбол за Winston Hills. Фото из архива/

В сопроводительном письме Джон О'Брайен сообщил, что планировал сам организовать перевод письма на русский язык. Однако русский переводчик, получив оригинальный текст, отказался от выполнения заказа из-за опасений за свою безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевой фигурант дела о сбитом Боинге MH17 - российский генерал-полковник Николай Ткачев, - расследование Bellingcat и The Insider. ФОТОрепортаж

На русский язык текст письма перевела редакция "Новой". Версия на английском языке ЗДЕСЬ.

Чемпионат мира по футболу в России — как нам реагировать?

В июне мир обратит свои взгляды в сторону России на чемпионат мира по футболу. Это будет долгожданное и радостное событие. Для большинства россиян это также будет повод для большой национальной гордости.

Некоторые из нас, авторов этого письма, тоже являются страстным поклонникам футбола, хотя кто-то и нет. Однако никто из нас не сможет стать частью этого чемпионата мира так, как это могло бы быть прежде. У всех нас, авторов письма, есть нечто общее, что придает этому Чемпионату и месту, где он состоится, совсем другой, мрачный смысл.

17 июля 2014 года рейс MH17 Малазийских авиалиний был сбит над Украиной. Погибли 298 человек. Среди тел, лежавших в обломках и полях подсолнухов, были наши дети, наши мужья и жены, наши братья и сестры, наши родители.

Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся 02
Джон и Джек О'Брайены. Фото из архива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль руководил распространением восьми фейковых версий о катастрофе МН17, все они обвиняли украинскую сторону, - The Sunday Times

Как это повлияло на нашу жизнь

Прошло уже почти четыре года с того момента, как были разрушены жизни наших семей, но мы все еще пытаемся осознать, что же произошло. Наши любимые были убиты в войне, в которой они даже не принимали участия, в войне, к которой они не имели никакого отношения. Мы знаем, что они не единственные жертвы этого противостояния. Были убиты более 10 000 человек, в большинстве — мирные жители. Их семьи скорбят так же, как и наши, не понимая, за что были отобраны жизни их близких. Самое трагичное — необратимость смерти. Даже годами мы могли бы жить в разлуке, если бы знали, что ей придет конец.

Мы, семьи погибших на борту MH17, все еще дышим, но в тот день наши жизни тоже стали ближе к концу. Мы стали другими. Наш мир стал мрачнее и теперь не вселяет надежд. Изо всех сил мы пытались сохранить веру в человеческую доброту. Возможно, кто-то из нас снова обретет счастье и цель в жизни. Но мы навсегда будем отмечены жестокой и внезапной смертью тех, кого любим.

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17-летняя Эльземик де Борст, погибшая в авиакатастрофе MH17. Facebook.com.

Бездушный акт коснулся людей, которых мы любим. Мы больше не можем сопереживать, мы можем только помнить. Наша память будет говорить об убитых близких, она будет призывать к ответственности виновных. Ведь люди, которых мы любим, больше не могут говорить за себя.

Мы знаем, что взаимоотношения России и Украины имеют долгую историю, и есть разные точки зрения на то, что привело к конфликту в 2014 году. Нет безупречных государств, не безупречны в том числе и наши. Все народы имеют право на процветание, если не нарушают прав других. И все стороны должны быть готовы посмотреть правде в лицо о своей роли в войне.

Но независимо от предыстории и обстоятельств, ничто не сможет оправдать атаку на пассажирский самолет и убийство людей на борту. Как нам реагировать на это?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориал памяти жертв катастрофы МН17 открыли в Нидерландах, - посольство Украины. ФОТОрепортаж

Вопросы ненависти и ответственности

Как и у тех, кто пережил убийство близких, у нас возникает соблазн ответить ненавистью. Но мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц — той системы управления, которая привела к атаке на MH17. Большинство из нас не очень хорошо знают россиян. Ненависть и недоверие отчасти проистекают из невежества, но когда мы узнаем о людях больше, это способно изменить и наш взгляд. Считаем, что народ России имеет право на процветание, точно так же как и наши близкие. Думать об этом нелегко. Потребуется время, чтобы наше отношение хоть как-то изменились. Однако мы знаем, что поддавшись горечи и ненависти, мы будем поглощены ими, и неконтролируемая вражда между народами уничтожит человеческую жизнь на этой планете.

Становится легче, если помнить, что все мы люди и между нами есть общее. Мы видели лица российских семей после того, как в октябре 2015 года над Египтом был взорван рейс 9268 авиакомпании Metrojet и погибли все 224 человека. Они были потрясены горем, пытаясь понять, что произошло. Мы понимаем эти неверие и ужас, когда жестоко и безо всякого предупреждения отбирают жизни ваших близких. Если бы мы встретились с этими семьями, наверное, мы смогли бы начать разговор, потому что мы бы уже знали главную правду о жизни друг друга.

Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства. Мы ждем уже долго, но когда-нибудь в будущем Совместная следственная группа наконец представит свой финальный отчет, и ответственные будут названы по именам. Тогда дело будет за судом в Нидерландах, который тщательно взвесит все доказательства и решит, кто несет ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мучкаева к уничтожению рейса МН17, - расследование

Важность истины

Мы уверены в тщательности и беспристрастности работы, проводимой Совместной следственной группой, состоящей из представителей Малазии, Австралии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

Чего нельзя сказать про сообщения о расследовании MH17, которые исходили от российских государственных СМИ. В первые месяцы наши семьи были озадачены многочисленными, часто противоречивыми версиями, исходящими из России, о том, что же произошло с самолетом.

"MH17 был сбит украинским штурмовиком". "Боинг атакован ракетой, выпущенной по самолету президента РФ". "Самолет уже был набит мертвыми телами и был умышленно сбит". "Его сбила ракета БУК, но не российского происхождения".

Эти шокирующие, тревожные и противоречивые сведения были затем тысячекратно растиражированы в постах в разных социальных сетях. Все эти материалы вызывали сильное беспокойство. У некоторых из нас возникали сомнения. Но только позже мы поняли, что именно в этом и была цель. Данная практика [информационных вбросов] является частью скоординированной государственной кампании по дезинформации с целью отвлечь и запутать, создать альтернативную реальность, в которой вся правда относительна, и никакой информации нельзя доверять.

Российские государственные СМИ, а также частные телеканалы СМИ, сотрудничающие с властью, причастны к этой гнусной и лживой кампании. Мы знаем, что все страны, в том числе и наши, искажают правду и иногда лгут. Но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? Возможно, кто-то из вас думает, что не существует и нас, что вымышлено и это письмо?

Нет, мы реальны, и мы надеемся, что, в конечном счете, истина восторжествует.

Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся 04
20-летняя Дейзи Улерс, погибшая в авиакатастрофе MH17. Twitter.com.

Мы вновь призываем российское правительство в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17. Это не вернет наши семьи, но ведь имеет значение правда, правда существует, и мы хотим, чтобы лица, ответственные за гибель MH17, были установлены и привлечены к ответственности. С юных лет мы учим наших детей признавать свои ошибки и брать ответственность за свои действия. Мы хотим, чтобы наши правительства делали то же самое. Мы просим делать то же самое и Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки отрицания ответственности РФ в "деле Скрипаля" подражают сценарию по Крыму, MH17 и Донбассу, - Нойерт

Всеобщая гуманность

В последние месяцы возросла напряженность в мире. В атмосфере враждебности и недоверия нам нужна международная система отношений, основанная на верховенстве закона, где каждый уверен в наличие правосудия и справедливости. Что также необходимо – так это восстановления гуманизма и единства человечества. В конце концов, мы вместе находимся на одной маленькой голубой планете.

В 2014 году наши дети и семьи лежали бездыханными среди полей подсолнуха. В 2015 году российские дети и семьи лежали бездыханными на камнях и песке в египетской пустыне. В смерти мы не такие разные. Языковые и культурные барьеры, расовые или религиозные различия перестают иметь значение. Остаются лишь чувство потери и любовь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи по катастрофе MH17 опубликовали выводы по снимкам с российских радаров

Этот чемпионат мира

Мы думаем об этом сейчас, в преддверии чемпионата мира в России. Футбол называют мировой игрой. В нее играет больше стран, чем в любую другую. В своем лучшем проявлении футбол отражает то замечательное, что есть в нас — наши разные стили игры, нашу культуру, наше пение и наряды, нашу страсть или стальную дисциплину, наше мастерство, мужество и творчество, искреннюю радость игры, желание бороться и испытать себя до предела, и уважение, которое мы проявляем к тем, с кем мы соревнуемся.

В своем худшем проявлении футбол отражает безобразие, на которое мы также способны. Он может опуститься до консервативного и агрессивного национализма, усиливая разногласия и предрассудки, вскрывая старые раны и нанося новые.

Чемпионат мира по футболу может быть праздником нашей общей гуманности. Он может быть примером, хотя и мимолетным, нашей способности жить друг с другом в мире. Если это так, тогда мы могли бы смотреть в будущее с некой надеждой.

Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся 05
23-летний Брайс Фредрикс и 20-летняя Дейзи Улерс, погибшие в авиакатастрофе MH17. pinimg.com

Пусть этот чемпионат мира пройдет в духе добра. Мы надеемся, что он обернется успехом, от которого простые россияне смогут получить удовольствие и испытать гордость. Но мы не можем отрицать, что с нашей точки зрения, над этим событием остается тень. Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года.

  • Джон (Jon) и Мерин О'Брайен (Meryn O’Brien) (Джек О'Брайен (Jack O’Brien), 25 лет) Австралия
  • Джереми (Jeremy) и Луиза Покок (Louise Pocock) (Бен Покок (Ben Pocock), 20 лет) Великобритания
  • Роб Фредрикс (Rob Fredriksz) и Силин Фредрикс-Хоогзанд (Silene Fredriksz-Hoogzand) (Брайс Фредрикс (Bryce Fredriksz), 23 года, и Дейзи Улерс (Daisy Oehlers), 20 лет), Нидерланды
  • Джоанна Андерсон (Joanna Anderson) (Стивен Андерсон (Stephen Anderson), 44 года) Великобритания
  • Клаудио Вильяка-Ванетта (Claudio Villaca-Vanetta) (Гленн Р. Томас (Glenn R. Thomas), 49 лет) Великобритания
  • Ганс де Борст (Hans de Borst) (Эльземик де Борст (Elsemiek de Borst), 17 лет) Нидерланды
  • Пол Гвард (Paul Guard) (Роджер Гвард (Roger Guard), 67 лет, и Джилл Гвард (Jill Guard), 62 года) Австралия
Источник: https://censor.net.ua/n3067653
 
 
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Зря...

Свинособачатина таких благородных жестов оценить не способна в силу своей умственной неполноценности.
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вони це будуть вважати слабкістю і нахабніти ще більше...
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....русский переводчик, получив оригинальный текст, отказался от выполнения заказа из-за опасений за свою безопасность....

ощутите всю меру трусости и подлости расеян
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Не возможно ни читать, ни смотреть без волнения...
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жаль, что не забрали чемпионат у рашки ибо эти слова НЕ дойдут до из ботоксных умов. Прав был украинец, заявив, что уже пришла пора наказания за поступки, а не озабоченность.
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Роскомнадзор не даст им прочесть это письмо.
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добрих толерастів неоліберасти виховали. Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся" - Цензор.НЕТ 8000
фішка в тому, шо демонструвати свої родинні почуття згідно філософії неолібералів - це "некомільфо".
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мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц

Вот - главная ошибка Запада. Простые роисяне должны получить сполна (если не больше) наравне со своими хозяевами. Только опираясь на это сраное быдло Хуйло смогло начать тот беспредел, который теперь творится на Донбассе, в Крыму и Сирии.
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эти *простые рассеяне* и привели к власти таких *лидеров*... Это с их молчаливого согласия их страна воюет и убивает мирное население других стран, организовывает тер.акты и заказные убийства по всему миру ... Запад, да проснись уже наконец... Вы не можете с гопниками играть в шахматы, если они с вами играют в шашки...
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"Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас."

Зря. Россияне в очередной раз выбрали президентом ФСБшника с руками по локоть в крови. А вот эти фото голландцы видели? Российские родители с удовольствием покупают детские кроватки в виде средства убийства мирных граждан в тч и детей. С российским флагом. И продолжают вопеть, что Боинг сбили ВС Украины.
Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся" - Цензор.НЕТ 2670
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У человека должно хватать ума на то, чтобы ненавидеть своих врагов
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"...мы не обвиняем российский народ в случившемся." Вот тут-то и кроется главная ошибка, увы... Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся" - Цензор.НЕТ 3067
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Все правильно, лучше сидеть тихо, а то Путин нападэ
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Странное письмо. Мы скорбим, может быть когда-нибудь кто-то ответит за смерти близких, а может быть никогда никто и не ответит. Сначала желудок, а потом мораль! Вот по какому лозунгу живет Европа. Северный поток рулит. Путин побеждает.
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Хорошо что бесхребетные у*баны типа этого писаки ничего не решают.
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Никто ничего не решает. Никто никуда не идет. Чтобы они что-то решили, им нужен второй самолет. Это как со Скрипалем. Чтобы Великобритания отреагировала, одного Литвиненко было мало.
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Левацко-христианское воспитание. Миру - мир, всепрощение, подставляние щеки. Они даже ненавидеть не умеют. Хотя причина ненавидеть очень даже веская.
Таких людей к сожалению полно и постсовке. Для чекистов и разного рода бандитов (при власти и вне нее) они самая вкусная еда. С ними можно творить что угодно без каких-либо последствий.
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нічому вас ваша трегедія не навчила.... і далі готові дружити с кацапами. тоді не дивуйтеся коли будуть у вас теракти.
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Пусть тогда не обижаются что их будут убивать и дальше.
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Гроза‏ @Groza_rpv 6 ч.6 часов назад

В Ростове к ЧМ-2018 в окнах дома нарисовали "счастливых горожан"
Вот они - россияне, которые вас заменят. Тканые, принтованные, не задающие лишних вопросов.

Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся" - Цензор.НЕТ 5562
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Кацапня вважатиме їх слабаками, якщо вони не відповідають тим самим.

Не сипте перли перед свинями, бо вони їх потопчуть.
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Кому вони пишуть? Невже досі не зрозуміли, що свинособаки цього не сприймають. Вони своїх виродків на м'ясо в Україну та Сирію пачками відправляють і їм навіть своїх дітей не жаль. А тут вони про якусь Нову Зеландію будуть турбуватись... Свитнособаки є свинособаки...
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Джон, ты глубоко ошибаешься. У них нет ничего общего не только с другими людьми, а просто с людьми!
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в большинстве россияне тупо верят пропаганде и вождям. Это большинство сбило MH-17, это большинство сейчас люто ненавидит все украинское, и именно это надо было наказать, лишив их права на проведение ЧМ по футболу, потому что "пока гром не грянет- мужик не перекреститься".
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Пережили такое горе, но кто такие кацапы так и не поняли.
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Еле прочитала эти сплошные извинения родственников жертв перед кацапами за то, что не могут их полюбить
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Даже хужее. Этот товарищ нагло заявляет, что это это самое...
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Я також! Не виключено, що це хитрий хід. Самі знаєте чий!
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Израиль ставит вопрос иначе: не месть, но возмездие.
Из мести можно грохнуть какой-нибудь такой же рос. самолет/пароход/поезд, погибнут непричастные. А вот возмездие должно настигнуть именно виновных в той катастрофе.
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То в Ізраїлі. А щодо рашки - карати виновних, їхніх колег, сусідів, нехай непричетних. Щоби знали наперід, боялися, стукали і самі нейтралізували потенційно небезпечних колег і сусідів.
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Це він на шо намікає???!!! Шо россіянє самальот збили? От падлюка! Як же так можна оскорБЛЯТЬ русскій народ? Ше в друзя набивається. Малахольний навєрнає.
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Боже Боже,насколько они далеки от понятия,що таке Рашка.Якесь блеяние ягнёнка перед крокодилом,який слухаэ як ягнёнок мекае,та втираэ слезу хустинкой,збираясь пообедать Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся" - Цензор.НЕТ 94
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дураки как их ни жалко
по себе судят
и никто им не обьяснил что русские это совсем другой менталитет рабов
поэтому их пожелания путину в сраку
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Нашли,к кому обращаться. К бесчувственному орочью.
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"Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся"
Саме в цьому і є їхня головна помилка
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Европейцы и не могли по другому написать письмо.Они слишком доверчивы и наивны.Если помните фильм КИН-ДЗА-ДЗА ,КАК ТАМ ПОКАЗАЛИ ПЛАНЕТУ аЛЬФА И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ???Такие же приблизительно и европейцы.Они пытаются из говна сделать кактус...Мы это совсем другое дело.Мы живем долгое время рядом с этим сбродом(я и народом их не могу назвать) и хорошо знаем его повадки подлую сущность.Нам легко определять всю эту мерзость кацапскую потому как мы противостоим ей большую часть нашего существования как государства.Расчитывать на европейцев в вопросе понимания особо не стоит.Они начинают что то реально осознавать и противостоять злу только когда их тряхнет реальная жестокая война.Но этого сейчас и не нужно.Достаточно того что бы они оказывали нам поддержку моральную и материальную,а мы будем выступать в роли щита для Европы и всего цивилизованного мира от этого дерьма ,имя которому Россия.Мы просто обречены на это,потому как мы рядом и мы лучше всех умеем их бить.СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!!!!!!!
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ну да. Чемпионат не забрали. Значит орки убьют еще 10 тысяч украинцев на Донбассе. И за них выплачивать миллионные компенсации Украине будете вы, либеральное сопливое демократическое общество, именно так к вам относится орок. А вот если бы вы нанесли ответный бомбовый удар с жертвами тоже в 10 тысяч, война в Украине сразу бы прекратилась.
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самое странное, что родные братья россиян (украинцы) не смогли предупредить катастрофу не только с иностранцами, но и со своими гражданами. казалось бы должны были знать и готовиться... видимо врожденный аутизм сыграл свою роль.
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свои болячки и родственные связи не стоит другим приписывать а то можно и огрести не смотря на пол и инвалидность
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Несчастные люди, как же они далеки в своей наивности от реального положения вещей! Они думают, что если поддадутся ненависти, то мир что-то потеряет? Они просто не понимают, что кацапоиды это не люди в прямом понимании вещей, это животные,которые уважают только тех, кто их ненавидит и наказывает без всякой жалости. Если они хотят реально представить, кто такие касабы, то пусть посмотрят на орков...
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У них в Европе настолько закисли и зажирели мозги, что диву даешся.... До сих пор считают, что у расеян загадочная душа. Да, конечно, от слова ЗАГАДИТЬ!. Рашастан - это всемирная патология...
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Это письмо надо не в запоребье отсылать, а в те страны, болельщики которых собираются ехать в эту выгребную яму...
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+100500! Я просто уверен в огромном количестве драк между рус. и болельщиками из других стран.И никакая полиция разнимать эти драки не будет.
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Джон, успокойся, за вас уже договорились... твои политики дружат с хуйлом и процесс по расследованию затянется, а по прошествии времени результат уже не будет иметь никакого значения, увы
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Нашел к комуо бращаться. К нации бессоветных косоруких бухаерй и убийц, рабам ревниво охраняющих свою цепь и жадно залядыавающих в рот кровавому хуйлу, что бы тот за них решал судьбу.
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а вот например, соотечественники некоторых погибших, граждане Дерк Ван ден Хойвел и Марсел Бейлард спят спокойно, и имели ввиду все письма родственни ков погибших. Вот для них, кстати, письма даже переводить не нужно, без сложностей можно писать, почта в Евросоюзе работает быстро. Главное, следите за мусорными баками возле их красивеньких домиков, что бы они их в мусор не выбрасывали.
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Сэр Джон О'Брайен, отец 25-летнего Джека О'Брайена, выразил этим письмом глубокую озабоченность, по поводу гибели своего сына. ЖОстко!
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А они не хотят написать письма тем голландским фирмам,которые в обход санкций помогали кацапам строить мост в отжатый по бесприделу Крым!КАк насчёт "европейских ценностей"?
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Преступно наивное. Ненаказанный преступник будет считать это скрытым поощрением к новым преступлениям.
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Психопат завжди отримує мотивацію до іншого злочину, коли його не зупиняють.
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"Цивилизованная Европа пишет письмо рассейско-нацистским свиньям"... Картина маслом... Добавить нечего.
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У нас каждый день гибнут лучшие сыны от рук кровожадного хуйла, не состоявшиеся футболитсы, артисты, художники и бизнесманы. Их жены и матри выплакали все слезы и ни у кого не хватило ума взывть к совети россиян, потому что знают, что все это делается с их молчаливого согласия.
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Прочитал и понял одну простую вещь - Гитлер ничего не научил Европу.

.

"Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей."

.

Ведь х%йло не с неба упал. За него голосовало 70-80% того "невинного" роосийского народа. Кто орал из того народа - "Крым наш!", "Можем повторить!". Кто сегодня восторгается запусками балестических ракет, кто поддерживал ковровые бомбежки Алеппо и химические атаки в Гуте. х%йло? А кто его поддерживает.

Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, нам навязывали нейтралитет государства, наконец подписали Будапештский меморандум где стоят подписи первых лиц стран США, Великобритании, паРаши которые гарантировали неприкосновенность границ Украины и даже не применять экономических санкций против Украины. Но когда паРаша окупировала Крым, начала войну на Донбасе, Европа лиш соизволила выразить обеспокоеность.

298 жизней, как и тех более 10 000 погибших в Донбассе, это - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. А те 224 жизни над Синаем, то послание Господнее народу паРаши.

Пора уже понять, что Земля маленькая планета Вселенной, практически пыль и как ее сохранит зависит от каждого из нас. Сегодня человечество допустило идиота к "кнопке смерти" и продолжает наблюдать как тот идиот будет действовать, нажмет или не нажмет, вместо того, что бы дать по голове тому идиоту.

Что говорили немцы, когда Гитлер получил по голове - "Мы не знали о его преступлениях". Но ведь не Гитлер топтал землю Нидерландов, ее топтал немецкий солдат, которым восхищался немецкий народ. Сегодня тоже происходит в паРаше.
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что такое сбитый Боинг для *русского мира*... Да россияне готовы уничтожить пол мира для доказательства вЯличия своего Мордора... А здесь всего лишь самолет , который * оказался тяжелее воздуха*... А для того, чтобы наглядно увидеть истинное лицо России, обратите внимание на сирийское Алеппо... и мы вас огорчим... если мы все вместе не остановим это зло , Алеппо может стать реальностью для каждого из нас уже в наших домах...
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ТАк ничего и не понял отец, жаль их до слез( Так и продолжает жить в чистом, интеллигентном мире, который после 2014 года стал совершенно другим. Насколько европейцы далеки от реальности - поражает. Кто общается с Европой, там жил, имеет друзей пишите всем что Путин это кровожданый Гитлер 21 века ни больше но и точно не меньше.
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...сучасніший, але в Гітлера не було ЯЗ, а в цього параноїдального шизофреніка ЯЗ мається.
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"Как и у тех, кто пережил убийство близких, у нас возникает соблазн ответить ненавистью. Но мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц - той системы управления, которая привела к атаке на MH17."
Це головне, помилкове судження на Заході про росіян,розділення провини влади, та тих, хто її обожнює!Нічого вони не розуміють,тому що вони не були в складі російської імперії 300 років,кому як не українцям знати що то за "люди" ті росіяни.На що розраховують родини жертв МН17,вони не розуміють сутність росіян,ніякі відкриті листи,взагалі,ніщо не викличе в клятих московитів почуття провини. Не скажу нічого нового,у російського народу просто немає моралі по відношенню до інших націй ,взагалі нормального ставлення до інших народів чекати не варто ніколи.Відносно українців мораль не діє. Сирійці - не люди, на них просто випробовують зброю. Українці - це взагалі хто такі? Як покійний Табаков говорив, це ж "убогі люди", таке в них ставлення.Щоб зрозуміти яка в них "мораль" подивіться ,"ось це ми взяли Крим незаконно,але ми вам його не віддамо"-це їх мораль така.
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Знайшли до кого звертатися,наївні...Звертатись можна до людей,а кацапи не люди.Вони біологічне сміття,помилка еволюції...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОткрытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся"
 
 
 
 
 
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