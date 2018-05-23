 Единые правила: Филатов добился единой стоимости закупок через ProZorro для всех

Ранее предел в 3 тыс. грн существовал только для исполнительных органов. Предложение мэра сорвало овации в сессионном зале. До этого жаркая дискуссия по единым правилам в ProZorro длилась около часа, сообщили в пресс-службе Городского совета.

Борис Филатов отметил: правила ProZorro должны быть одинаковыми для всех, следовательно, депутатам следует уделять внимание не только политической риторике, но и действиям. Прежде всего - быть честными с избирателями и иметь волю взять на себя ответственность за принятие решений.

"Просил бы вас быть честными, независимо от политической позиции. Надо объективно оценивать вопрос. Начнем с себя! Поэтому я безотлагательно вношу вопрос: допороговые закупки в 3 тыс. грн распространить на депутатские средства", - сказал глава Днепра.

С самого начала заседания против решения выступил "Оппозиционный блок", который ранее не голосовал за введение ProZorro. Далее с предложением отложить принятие единых правил в электронной системе закупок высказались представители "БПП "Солидарность".

Ранее в горсовете именно они выступали за снижение предельной стоимости закупок до 3 тыс. грн. Также во время обсуждения о намерениях поддерживать решения заявила фракция "Самопомощь", а в "Громадской силе" не собирались голосовать.

По словам мэра, все контраргументы - от патриотических призывов, до взаимных обвинений и манипуляций - следовало выносить на информационный депутатский час.

"Будьте взвешенными в своих оценках. Нельзя требовать правды и при этом обманывать. Не стоит использовать популистские штампы, говорить: "ProZorro отменяют". ProZorro никто не отменяет. Территориальную общину нельзя вводить в заблуждение и пытаться переиграть собственные инициативы. Проект решения (об отмене порога в 3 тыс. грн. - Ред.) подавал не мэр, а депутаты", - сказал глава города.

До принятия инициативы мэра депутаты могли проводить закупки на сумму до 200 тыс. грн при использовании ProZorro. При этом некоторые из них сознательно заявляли сумму 199 тыс. грн, чтобы избежать торгов. В то же время для исполнительных органов граница установлена на уровне 3 тыс. грн. Поэтому тендеры на закупку вещей и услуг, которые являются первоочередными, могли продолжаться в течение нескольких месяцев, а многие компании просто отказываются участвовать в торгах. Вопиющим примером стала ситуация со школами в отдаленных районах Днепра. В свое время их строили без централизованной канализации. Чтобы очистить выгребные ямы, тендер проводили шесть раз.