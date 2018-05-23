 Горсовет Днепра призвал торговые сети и розничных продавцов отказаться от полиэтиленовых пакетов

Соответствующие рекомендации депутаты горсовета приняли во время 32-й очередной сессии 23 мая, сообщили в пресс-службе горсовета.

Это решение поддержали 44 избранника. В горсовете также решили направить письмо в Верховную Раду с просьбой запретить полиэтиленовые пакеты на законодательном уровне.

Вредный материал, который долго разлагается, можно заменить более экологичными. Один из вариантов - использовать бумажные пакеты и эко-сумки.

Отказ от пластика и полиэтилена является мировой тенденцией. Сейчас в Евросоюзе один человек ежегодно использует 200 пакетов. В течение ближайших семи лет этот показатель хотят снизить в десять раз. В то же время в Украине каждый житель не обходится без минимум полутысячи полиэтиленовых пакетов в год. Одна из главных проблем с пакетами - утилизация. Когда мусор вывозят на полигоны, они просто разлетаются вокруг. Это наносит значительный ущерб природе и вызывает дополнительные расходы на оплату услуг бригад, которые убирают эти пакеты.