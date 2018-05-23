EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Общество
  562  16
Все про:горсовет (384) Днепр_город (2389) торговля (778) экология (941)

 Горсовет Днепра призвал торговые сети и розничных продавцов отказаться от полиэтиленовых пакетов

Днепровская мэрия советует торговым сетям и всем, кто продает товары, постепенно отказаться от использования вредных для окружающей среды полиэтиленовых пакетов.

 Соответствующие рекомендации депутаты горсовета приняли во время 32-й очередной сессии 23 мая, сообщили в пресс-службе горсовета.

Это решение поддержали 44 избранника. В горсовете также решили направить письмо в Верховную Раду с просьбой запретить полиэтиленовые пакеты на законодательном уровне.
Вредный материал, который долго разлагается, можно заменить более экологичными. Один из вариантов - использовать бумажные пакеты и эко-сумки.

Отказ от пластика и полиэтилена является мировой тенденцией. Сейчас в Евросоюзе один человек ежегодно использует 200 пакетов. В течение ближайших семи лет этот показатель хотят снизить в десять раз. В то же время в Украине каждый житель не обходится без минимум полутысячи полиэтиленовых пакетов в год. Одна из главных проблем с пакетами - утилизация. Когда мусор вывозят на полигоны, они просто разлетаются вокруг. Это наносит значительный ущерб природе и вызывает дополнительные расходы на оплату услуг бригад, которые убирают эти пакеты.

Источник: https://censor.net.ua/n3067649
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одобряю . Все свалки завалены АТБшными пакетами .
 показать весь комментарий
 
 
а вы что на свалках делаете ? или вы про контейнерные площадки, которые как свалки ?
 показать весь комментарий
 
Один из вариантов, обложить пакеты как сигареты, налогом % эдак на 1000, увидите, перестануть их покупать. Стирать будут как при ссср.
 показать весь комментарий
 
 
надо законодательно их запрещать, вводить бумажные.....
 показать весь комментарий
 
да что ж у вас за савецкие-то подходы???, почитай на упаковке пылесосов-ноутбуков-китайского хлама "изготовлено ии отходов переработки"!)
 показать весь комментарий
 
Да ладно вам. Никаких лесов рубить не надо. Люди в подавляющем большинстве давно от книг-газет-журналов перешли на электронные источники информации - бумажная промышленность может закрыть эту проблему, макулатуры хватает.
 показать весь комментарий
 
"Когда мусор вывозят на полигоны, они просто разлетаются вокруг" так может проще нормально организовать полигоны? ах да, у еуропи ж пакетов не дают я и забыл
 показать весь комментарий
 
 
какие полигоны???, пластик не разлагается, на сотни лет поганя довкилля, в европе бумашные пакеты, плюс стекло принимают обратно
 показать весь комментарий
 
 
чтобы разлагать полиэтилен давно придумали мусороперерабатывающие заводы, не надо выбрасывать пакеты в "довкилля" и все будет хорошо
 показать весь комментарий
 
Многоразовые пакеты, плюс советского стиля "сеточки", в общем, решают проблему.
 показать весь комментарий
 
 
Полиэтиленовые пакеты - зло, однозначно. А взамен что? И сколько будет стоить? Давайте откажемся, а там видно будет?
 показать весь комментарий
 
 
Уже все продумано.Будут типа сумочки гр.по10.а на ней надпись поROSHEN.
 показать весь комментарий
 
 
еще на заре появления полиэтиленовых пакетов из запада в ссср академики от науки предупреждали, что дело вот этим сегодняшним и закончится...тогда они категорически выступали и против замен бутылок стекла пластиком...балувани мы и нэ слухняни
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоГорсовет Днепра призвал торговые сети и розничных продавцов отказаться от полиэтиленовых пакетов
 
 
 
 
 
 вверх