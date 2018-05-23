EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины
  722  6
Все про:бизнес (1077) Дерипаска (36) Святаш (49) Донбасс (16215) наемники РФ (454)

 Харьковский антикоррупционный центр: На оккупированной территории продолжает работать связанное со Святашем предприятие

"АИС Автодом Донецк" активно участвует в тендерах оккупантов на Донбассе и поставляет им автомобили, заявили в Харьковском антикоррупционном центре. Одновременно, по данным УНН, компании группы АИС, связанной с нардепом от фракции "Відродження" Дмитрием Святашем, поставляют коммунальным предприятиям Украины автобусы "Группы ГАЗ" российского бизнесмена Олега Дерипаски.

На оккупированной территории Украины продолжает работу компания "АИС Автодом Донецк", связанная с народным депутатом Украины от фракции "Відродження" Дмитрием Святашем, заявил в Facebook Харьковский антикоррупционный центр, пишет Гордон.

"На оккупированной территории продолжает работать связанное с нардепом предприятие "АИС Автодом Донецк", которое активно участвует в тендерах оккупантов и поставляет автомобили для "министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (бывшее областное управление МЧС) и "министерства доходов и сборов" (бывшая областная ГНИ). В январе 2017 года "министерство доходов и сборов" закупило за 3 млн 666 тыс. российских рублей в ООО "АИС Автодом Донецк" пять легковых автомобилей LADA (две штуки LADA Vesta и три – LADA Хray)", – утверждают журналисты в своем расследовании со ссылкой на публикацию о результатах "тендера" на интернет-ресурсе террористов.

Данные Единого реестра юридических и физических лиц Украины подтверждают, что указанная компания с ЕГРПОУ35457304 не находится в процессе приостановки деятельности и продолжает работу по адресу Донецк, улица Разенкова, дом 14а/2, руководителем компании значится Алексей Шапка, а бенефициаром указана компания "Автозапчастина-маркет".

4 мая агентство УНН писало, что группа АИС связана с поставками в Украину санкционных товаров, в частности российских автобусов "Группы ГАЗ" российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые далее закупают коммунальные предприятия за бюджетные деньги.

В 2013 году проект "Наші гроші" отмечал, что группа автокомпаний АИС записана на различных бенефициаров, в том числе в офшорах, но фактически принадлежит депутату Дмитрию Святашу и его партнеру Василию Полякову.

В оккупированном Крыму по-прежнему работает "АИС Крым". На сайте компании указано, что она расположена в "России, Республика Крым".

Харьковский антикоррупционный центр: На оккупированной территории продолжает работать связанное со Святашем предприятие 01
Харьковский антикоррупционный центр: На оккупированной территории продолжает работать связанное со Святашем предприятие 02

Источник: https://censor.net.ua/n3067648
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот зрадофилы, раскопали)) хотя, реально, грустно всё это. слова Петлюры про такую мерзость, как святаш, актуальны сейчас, как никогда.
 показать весь комментарий
 
 
і шо? а титановий комбінат Фірташа ? а липецька фабрика сивого гетьмана?
 показать весь комментарий
 
 
нираскачивайтелодкуатопутеннпадьот
 показать весь комментарий
 
Лошара！Слепой траст и ву а ля, не подкопаешься
 показать весь комментарий
 
ау, сбу ууууу.... как там поживает новая доктрина национальной безопасности страны, не икается ей, когда говорят про истинного патриота своей страны (вопрос, какой), народного (второй вопрос, какого) депутата святаша, как там его...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарьковский антикоррупционный центр: На оккупированной территории продолжает работать связанное со Святашем предприятие
 
 
 
 
 
 вверх