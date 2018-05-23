 Харьковский антикоррупционный центр: На оккупированной территории продолжает работать связанное со Святашем предприятие

На оккупированной территории Украины продолжает работу компания "АИС Автодом Донецк", связанная с народным депутатом Украины от фракции "Відродження" Дмитрием Святашем, заявил в Facebook Харьковский антикоррупционный центр, пишет Гордон.

"На оккупированной территории продолжает работать связанное с нардепом предприятие "АИС Автодом Донецк", которое активно участвует в тендерах оккупантов и поставляет автомобили для "министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (бывшее областное управление МЧС) и "министерства доходов и сборов" (бывшая областная ГНИ). В январе 2017 года "министерство доходов и сборов" закупило за 3 млн 666 тыс. российских рублей в ООО "АИС Автодом Донецк" пять легковых автомобилей LADA (две штуки LADA Vesta и три – LADA Хray)", – утверждают журналисты в своем расследовании со ссылкой на публикацию о результатах "тендера" на интернет-ресурсе террористов.

Данные Единого реестра юридических и физических лиц Украины подтверждают, что указанная компания с ЕГРПОУ35457304 не находится в процессе приостановки деятельности и продолжает работу по адресу Донецк, улица Разенкова, дом 14а/2, руководителем компании значится Алексей Шапка, а бенефициаром указана компания "Автозапчастина-маркет".

4 мая агентство УНН писало, что группа АИС связана с поставками в Украину санкционных товаров, в частности российских автобусов "Группы ГАЗ" российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые далее закупают коммунальные предприятия за бюджетные деньги.

В 2013 году проект "Наші гроші" отмечал, что группа автокомпаний АИС записана на различных бенефициаров, в том числе в офшорах, но фактически принадлежит депутату Дмитрию Святашу и его партнеру Василию Полякову.

В оккупированном Крыму по-прежнему работает "АИС Крым". На сайте компании указано, что она расположена в "России, Республика Крым".



