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 С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простятся 25 мая в Киеве. ФОТО

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вячеслав Куцмай (позывной Цинк) погиб 21 мая, в 5.00, в ходе боестолкновения с вражеской ДРГ в окрестностях поселка городского типа Пивденне (поселок Чигири)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу, 25 мая, в 10.00 на Михайловской площади Киева начнется прощание с Вячеславом Васильевичем Куцмаем (позывной Цинк), 1986 года рождения, военнослужащим взвода разведки 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 21 мая в 5.00 в боестолкновении с вражеской ДРГ в окрестностях поселка городского типа Пивденне (Чигири), находящийся неподалеку оккупированной Горловки.

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Вячеслав Куцмай родился 07.11.1986 года в Киеве. С 2014 года служил во взводе спецназначения БСН НГУ "Донбасс", прошел бои за Иловайск, где попал в плен. Был освобожден в декабре 2014 года, и вернулся в ряды батальона. В октябре 2016-го с собратьями перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзводе 3-го мехбата 72-й ОМБр, а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр.

После церемонии прощания, в Михайловском соборе в 11.00 состоится церемония отпевания. Похоронят военнослужащего на Лукьяновском кладбище Киева ориентировочно в 12.30.

С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простятся 25 мая в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067646
 
 
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